MOVA obniża ceny! Taniej o 46%! Czy oni oszaleli? Sam zobacz

To już rok na polskim rynku. Marka jednak nie daje prezentu sobie, a… klientom. Tak, MOVA obniża ceny, a rabaty mogą sięgać 46%, co sprawia, że możemy oszczędzić dużą ilość pieniędzy, a przy okazji cieszyć się świetnej jakości sprzętem. Wiem co mówię, gdyż przetestowałem tego mnóstwo przez ten rok.

Właśnie wczoraj, 8 sierpnia 2025 wystartowała wakacyjna promocja na sprzęt marki MOVA. Muszę przyznać, że to był intensywny rok, pełen premier, wielu recenzji i publikacji aktualności. W naszej redakcji sprawdzaliśmy zarówno roboty koszące, jak i odkurzacze pionowe, roboty odkurzające, suszarki, szczoteczki do zębów i frytownice beztłuszczowe. Wnioski w większości przypadków były podobne: świetny stosunek ceny do jakości. Teraz, gdy marka wprowadza tak gigantyczny rabat, nie opłaca się… nie kupić sprzętu marki MOVA. Niezależnie, czy myślisz o robocie sprzątającym, kosiarce, frytkownicy czy odkurzaczu.

MOVA obniża ceny!

MOVA obniża ceny na wiele produktów. Roboty sprzątające nawet 46% taniej!

Ilość sprzętu objęta ofertą promocyjną jest ogromna. Najlepiej, jeśli odwiedzicie specjalną stronę mova.tech, na której można znaleźć szczegółowe informacje. W tym artykule przedstawię wybrane propozycje. Zacznijmy od robotów sprzątających. Ciekawym wyborem, o ile chcesz kupić flagowy sprzęt, będzie MOVA V50 Ultra Complete. Sugerowana cena katalogowa wynosząca 5999 zł została obniżona o 33%. To bardzo nowoczesny model, który wyróżnia się między innymi systemem StepMaster, który potrafi pokonać przeszkody do 6 cm wysokości.

Ciekawym wyborem może się okazać również inny flagowiec – MOVA Z50 Ultra. Jego cena jest obniżona z katalogowej 5099 zł o 37%. Model ten posiada technologię HydroSync, która cechuje się ciągłym obiegiem świeżej wody o temperaturze 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo posiada mechanizm napuszania wałka, który zwiększa efektywność czyszczenia. Co ciekawe, wybierając ten odkurzacz, dostajesz MOVA J30 za złotówkę.

Nie sposób nie wspomnieć o MOVA P50 Pro Ultra, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 4249 zł. Dzięki promocji kupisz tego robota 36% taniej. Cechy szczególne? Siła ssania na poziomie 19000 Pa, certyfikat TUV SUD, szczotka CleanChop, która sprawia, że problemy związane z plątaniem włosów nas nie dotyczą. Do tego dochodzi stacja dokująca, która myje mopa wodą o temperaturze 75 stopni Celsjusza i tak, odkurzacz pionowy MOVA J30 również dostaniecie za złotówkę.

Totalnym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, jest obniżka ceny robota MOVA E20, którego sugerowana cena 869 zł „spada” za sprawą 43% rabatu. Fakt, to podstawowy sprzęt, który odkurza i mopuje, ale za takie pieniądze? Coś pięknego!

MOVA obniża ceny odkurzaczy pionowych. Rabaty do 35%!

Oczywiście, oprócz robotów, mamy również odkurzacze pionowe. W tym przypadku marka również się mocno postarała. Przykłady? MOVA S5 Sense przeceniony o 31%, gdzie jego sugerowana cena katalogowa wynosi 1299 zł. Coś tańszego? Nie ma sprawy. Możesz wybrać równie dobry model – MOVA S4 Detect, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 999 zł, a została obniżona o 35%!

Pozostając przy temacie odkurzania, zerknijmy w kierunku modeli Wet&Dry, które nie tylko likwidują obecność kurzu, ale również skutecznie mopują nasze podłogi. Przykładowo MOVA X4 Pro kosztująca (cena sugerowana) 2199 zł jest teraz tańsza o 27%. To ten model z technologią czyszczenia mopa gorącą wodą o temperaturze 80 stopni Celsjusza. Nie sposób nie zwrócić uwagi na MOVA K30 Mix, którego cena katalogowa wynosi 1749 zł. Obniżka? Oczywiście! W tym przypadku mówimy o 31% rabacie.

Piękna trawa, którą zajmie się robot koszący MOVA

Marka MOVA ma dwa roboty koszące. Testowałem jeden z nich i muszę przyznać, że radził sobie świetnie. Różnica? Głównie polega na tym, jak dużą powierzchnię ma taki sprzęt kosić. Większe ogrody obsłuży skutecznie MOVA 1000, którego cena katalogowa wynosi 5649 zł. Oczywiście, MOVA obniża jego cenę o 27%. Podobnie wygląda MOVA 600, który sprawdzi się przy mniejszych powierzchniach. Jego cena katalogowa wynosząca 4789 zł zostaje obniżona o 27%.

Gotujesz? MOVA obniża cenę frytkownicy beztłuszczowej!

Jeśli masz ochotę na nowego airfryera, idealnie trafiłeś. Właśnie zaczynam testy dwukomorowego rozwiązania o nazwie MOVA FD20 Pro i już teraz mogę powiedzieć, że działa świetnie! Szczególnie na zasługę zasługuje fakt, że mamy do dyspozycji dwie niezależne strefy gotowania. W jednej robisz frytki, w drugiej mięsko – taki przykład, rzecz jasna. Cena takiej frytkownicy beztłuszczowej wynosi 699 zł, jednak została ona obniżona o 27%.