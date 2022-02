Można już zamawiać Surface Laptop Studio oraz Surface Pro 8.

Microsoft poinformował o możliwości zamawiania w przedsprzedaży nowego modelu Surface Laptop Studio. Kupujący otrzyma również pióro Surface Slim Pen 2. Pod koniec miesiąca dostępny będzie również Surface Pro 8.

Surface Laptop Studio – polskie ceny

Komputer, w zależności od konfiguracji jaką wybierzemy, może być wykorzystywany do pracy biurowej, ale również do wydajnych operacji graficznych. Co ciekawe, w topowym wariancie wydaje mi się, że bez problemu uruchomimy na nim najnowsze gry. Wybierając Surface Laptop Studio „otrzymujemy” dotykowy ekran PixelSense Flow, który cechuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Microsoft chwali się również bardzo dobrej jakości dźwiękiem generowanym z głośników Quad Omnisonic.

Nowość, czyli Surface Laptop Studio będzie oferowany w kilku wariantach cenowych. Oczywiście, to oznacza również różną wydajność podzespołów. Cennik otwiera wersja z Intel Core i5-11300H oraz 16 GB pamięci RAM. Na pokładzie znajduje się również nośnik SSD o pojemności 256 GB i chipset graficzny Intel Iris Xe Graphics. Taka konfiguracja to koszt rzędu 7899 zł. Jeśli będziemy chcieli zmienić dysk na większy, możemy wybrać opcję 512 GB. W takim przypadku cena laptopa wzrasta do 8799 zł. Użytkownicy, którzy będą chcieli zajmować się na przykład obróbką wideo, zapewne zdecydują się na wariant z Intel Core i7-11370H oraz grafiką NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. W tym przypadku należy przygotować 9999 zł.

Ceny w Polsce – Microsoft Surface Pro 8

Kolejnym modelem, który pojawi się 22 lutego, o ile zamówimy go w przedsprzedaży jest hybryda – Microsoft Surface Pro 8. Oczywiście, jest to połączenie tabletu i małego notebooka. Przynajmniej ja tak uważam. Sprzęt ma odłączaną klawiaturę, która znacznie ułatwia na przykład pisanie tekstów, czy ogólną pracę biurową.

Microsoft wycenił sprzęt podobnie jak konkurencja – Apple. Za wariant z Intel Core i5-1135G7 oraz nośnikiem 128 GB i 8 GB pamięci RAM musimy zapłacić 5299 zł. Topowy wariant z Intel Core i7, 32 GB RAM oraz 1 TB SSD wyceniono na 12799 zł. Dodajmy do tego klawiaturę i pióro Sim Pen 2, a cena wzrasta do 14148 zł. Kosmos.

Komputery Surface Laptop Studio oraz Surface Pro 8 możemy zamówić na oficjalnej stronie Microsoft (klikając tutaj). Alternatywą jest wybranie jednej z sieci, na przykład X-Kom lub Media Markt.