Prezent na Komunię? MSI Claw A1M, przenośna konsola do gier

Przenośne konsole, takie jak MSI Claw A1M, oferujące wszechstronność i wydajność, są na szczycie listy “obiektów zainteresowania” młodego wielbiciela gamingu. Zbliża się okres Komunii Świętych, więc warto zastanowić się nad upominkiem na miarę naszych czasów. Dlaczego przenośna konsola to prezent idealny na komunię? Jest kilka prostych powodów. Przedstawię je w tym artykule.

Pomysł na prezent na Komunię Świętą? MSI Claw A1M – przenośna konsola do gier.

Jaki prezent na komunię? Wybierz coś na miarę naszych czasów

Okres Komunii Świętych zbliża się coraz większymi krokami, dlatego też warto pomyśleć o prezencie dla dziecka, które będzie przeżywać ten Sakrament Święty. Wraz z postępem technologicznym na rynku znajdziemy gadżety, o których nie marzyliśmy, kiedy to my podchodziliśmy do tego typu uroczystości. Prezenty, które dawano dziesięć czy dwadzieścia lat temu w dalszym ciągu są popularne, jednak występują w nowoczesnych odsłonach – rowery zastąpiły elektryczne odpowiedniki, klasyczne zegarki smartwatche, a komputery – przenośne konsole do gier, takie jak model MSI Claw A1M.

Prezentowana przenośna konsola do gier to urządzenie, które jest idealnym prezentem na Komunię Świętą. Dlaczego? Jej wszechstronność, wydajność, zdolność do obsługi pełnej biblioteki gier i przede wszystkim mobilność, sprawiają, że to doskonała alternatywa dla laptopa, który tak często oferujemy w ramach prezentu komunijnego.

Nowa Era mobilnego gamingu nadeszła

Dzięki rozwojowi technologii i innowacyjnym rozwiązaniom, znane nam dziś przenośne konsole dorównują, a w wielu przypadkach przewyższają, pod względem mocy i możliwości, laptopy i komputery PC.

Wysoka wydajność Claw A1M sprawia, że miłośnicy gier mogą cieszyć się najwyższą jakością tytułów niezależnie od tego, gdzie są i co robią. MSI Claw A1M to jedyna konsola na rynku, która daje dostęp do tak szerokiej biblioteki gier – bez problemu zagramy w tytuły przeznaczone na system Windows, a dzięki aplikacji App Player uruchomimy też gry na Androida! Wszystko to znajdziemy w jednym, niewielkim i poręcznym urządzeniu, które bez problemu zmieści się w plecaku, czy torbie podróżnej. Przenośna konsola to symbol nowoczesności i praktyczności, którymi niegdyś były komputery PC czy laptopy.

Mobilność to oznaka naszych czasów, a przenośne konsole idealnie pasują do tej koncepcji. Pozwalają grać wszędzie, bez żadnych ograniczeń i o każdej porze, dlatego też gracze tak bardzo cenią sobie te urządzenia. Ich kompaktowy rozmiar i ogromna moc zamknięta w niewielkiej i poręcznej obudowie, dają możliwość gry w najlepsze produkcje i właśnie to przyciąga do nich coraz większą liczbę osób. Przenośne konsole stają się integralną częścią życia współczesnych graczy.

MSI Claw A1M to poręczny mocarz

Granie w najnowsze gry AAA wymaga od urządzenia naprawdę mocnych podzespołów, które zapewnią graczom rozrywkę na najwyższym poziomie. Z tego powodu w MSI Claw A1M zastosowano bardzo wydajny procesor Intel® Core™ Ultra 7 155H, który dzięki swojej mocy gwarantuje płynną rozgrywkę na poziomie komputerów PC, grafikę Intel® Arc™ oraz 16 GB pamięci RAM. Konsola pracuje na systemie Windows 11, więc kompatybilność nie jest żadnym problemem.

Claw A1M to przenośna konsola do gier od MSI.

W celu zagwarantowania, jak najlepszych doznań z rozgrywki, konsolę Claw A1M wyposażono w duży, dotykowy, 7-calowy wyświetlacz klasy premium o częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz, który pokaże nawet najmniejsze detale wirtualnego świata.

Poza ogromną mocą i świetnym wyświetlaczem gwarantującym rozgrywkę na najwyższym poziomie MSI Claw A1M oferuje baterię o pojemności 53 WHr, pozwalającą na wielogodzinne sesje bez potrzeby ładowania. W porównaniu do konkurencji akumulator ten jest aż o 50 proc. bardziej wydajny! Długi czas grania to kwintesencja przenośnych urządzeń, a Claw A1M to gwarantuje.

MSI Claw A1M ma oferować wygodną rozgrywkę, dlatego też postawiono tutaj na ergonomiczny design. Handheld ten został zaprojektowany tak, aby pasował do naturalnych konturów dłoni, dzięki czemu dopasowuje się do różnych ich rozmiarów – dzieci nie będą miały problemu z trzymaniem urządzenia, a co za tym idzie, z komfortową grą. Producent zadbał tutaj także o naturalną pozycję chwytu palców, czy o optymalną siłę, która aktywuje spusty.

Dołóżmy do tego wszystkiego możliwość personalizacji podświetlenia przycisków, niezwykle precyzyjne joysticki i triggery z technologią efektów Halla, a otrzymamy idealne urządzenie do gier, z którego ucieszy się każdy gamer, niezależnie od wieku.

Rozwija, uczy i zapewnia świetną rozrywkę

Claw A1M od MSI to niezwykle wydajne i naszpikowane najnowszymi technologiami urządzenie, które zapewni rozrywkę wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. To tak, jakby włożyć gamingowy laptop do kieszeni. Dlatego też przenośna konsola MSI świetnie sprawdzi się w podróży, czy podczas kilkudniowych wakacji, dostarczając rozgrywki na najwyższym poziomie. Grać może każdy, a wspólne sesje tylko i wyłącznie wzmocnią relację na linii dziecko-rodzic. Bo nic nie buduje więzi tak, jak pokonanie wymagającego przeciwnika czy ściganie się szybkimi autami na najpopularniejszych torach na świecie!

Ważna jest także kwestia bezpieczeństwa, dlatego też konsola Claw A1M posiada odpowiednie zabezpieczenia, których zadaniem jest ochrona dzieci przed wszelakimi zagrożeniami. Rodzice mogą wprowadzić m.in. filtrowanie treści, do jakich dostęp ma dziecko, czy ograniczyć czas spędzany przed ekranem konsoli.

Z racji swojej wszechstronności i możliwości grania w tytuły zarówno przeznaczone na komputery PC, jak i urządzenia z Androidem, konsola przyczynia się do rozwoju dziecka. W zależności od gatunku, gry mogą opierać się na zręczności, co wpływa na polepszenie szybkości reakcji, obraniu odpowiedniej taktyki, dzięki czemu dziecko rozwinie w sobie umiejętność strategicznego myślenia, czy wydarzeniach historycznych, które wywołają chęć poszerzenia wiedzy na ich temat.

Świetna okazja, której nie można przegapić

W cenie do 3100 złotych na próżno szukać tak wydajnego laptopa do gier, jak MSI Claw A1M! Konsola dostępna jest w dwóch wersjach – ta napędzana procesorem Intel® Core™ Ultra 5 135H wyceniona została na 3099 PLN, natomiast mocniejszy wariant z Intel® Core™ Ultra 7 155H kosztuje 3499 PLN!



Jeśli więc zdecydowałeś się na wybór MSI Claw A1M, jako prezent na Komunię Świętą, to skorzystaj ze świetnej promocji! Do 31 maja, przy zakupie konsoli, otrzymasz darmową grę Skull and Bones wraz z zestawem mitycznej bestii, a także miesięczny dostęp do Game Pass z pełną biblioteką gier! Szczegóły na temat tej promocji znajdziesz na stronie producenta – MSI.

Konsola MSI Claw A1M to świetny prezent na komunię

MSI Claw A1M to urządzenie, które zostało stworzone z myślą o graczach i służy właśnie do celów rozrywkowych. Jest to jednak coś zdecydowanie więcej, niż konsola do gier, która przeniesie dziecko do wirtualnego świata. Claw może przyczynić się do rozwoju pasji najmłodszej osoby właśnie za pośrednictwem gier. Jeśli “młody gracz” np. interesuje się samochodami, tytuły wyścigowe jeszcze bardziej zanurzą go w ten świat, wpłyną na refleks i strategiczne myślenie, które będzie musiał wykorzystać podczas ścigania.

Prezent na komunię powinien być wyjątkowy, więc podarujmy coś, co nie tylko ucieszy, ale także przyczyni się do pogłębienia pasji dziecka. W ten sposób wpłyniemy na jego rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny. Prezenty tego typu nie tylko budują więź między dzieckiem a obdarowującym, ale także pozwalają na odkrycie i rozwijanie talentów oraz zainteresowań, co może mieć pozytywny odzew w jego przyszłość.

Pamiętasz, jakie emocje towarzyszyły Ci, kiedy na komunię otrzymałeś komputer? Ekscytacji podczas pierwszego uruchomienia nie da się zapomnieć, a granie na własnym pececie, to piękne przeżycie. Tak samo będzie w przypadku przenośnej konsoli. Ba, uważam, że może być jeszcze lepiej, ponieważ mobilność konsoli sprawia, że dziecko będzie mogło przeżywać te emocje w dowolnym miejscu!

Przenośna konsola do gier Claw A1M od MSI to świetny prezent na Komunię, który wpłynie na rozwój dziecka, zapewni dobrą zabawę i zostanie z nim na lata!

Materiał przygotowany we współpracy z marką MSI.