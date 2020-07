Myjka ciśnieniowa z Biedronki 1900W Niteo Tools – test

Dwa tygodnie temu w jednej z najpopularniejszych sieci sklepów pojawił się produkt, który powinien być na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego. Może trochę przesadzam, że to pozycja obowiązkowa, ale nie ukrywam, jest to bardzo przydatny sprzęt. Miałem okazję go przetestować i chciałbym się z Wami podzielić wynikiem. Oto myjka ciśnieniowa z Biedronki 1900W Niteo Tools. Zapraszam do lektury krótkiego artykułu.

Prace porządkowe przy domu, a nawet w ogrodzie. Zabrudzone meble ogrodowe, czy brudne auto. Wszyscy dobrze wiemy, że w przypadku mocnych zabrudzeń urządzeniem, które pomoże w ich likwidacji jest myjka ciśnieniowa. Model 1900W Niteo Tools (swoją drogą, trochę dziwna nazwa) to urządzenie dostępne (to znaczy było 4 lipca, ale myślę, że jeszcze będziecie mieli z nią styczność) w sieci sklepów Biedronka. Moc odpowiednia, pianownica w zestawie, regulowana lanca i cena, która wynosi 299 zł. Brzmi to “na papierze” bardzo ciekawie. Sprawdźmy więc, czy myjka ciśnieniowa z Biedronki 1900W Niteo Tools w praktyce okaże się być rzeczywiście produktem godnym uwagi.

Myjka ciśnieniowa z Biedronki 1900W Niteo Tools – zawartość zestawu

Oprócz samej myjki w zestawie znajdziemy w sumie tylko to, co jest najpotrzebniejsze. Nie wiem, czy to przez błąd magazynu kompletującego zestaw, czy może był to celowy zabieg producenta, ale nie znalazłem w opakowaniu instrukcji obsługi. Na szczęście skompletowanie 1900W Niteo Tools w całość jest na tyle proste, że takowej nie potrzebowałem. Mamy więc sześciometrowy wąż ciśnieniowy. W zestawie znalazł się także bęben z korbą, która podobno ułatwia jego zwijanie. Na pewno nie mi. Jest również fajna szybkozłączka, która pozwala na sprawną wymianę dysz czyszczących oraz oraz zapobiega skręcaniu się węża podczas jego pracy. Oczywiście, jest również pistolet, zestaw śrub do mocowania i, rzecz jasna bohater testu, czyli sama myjka ciśnieniowa. Urządzenie ma specjalne kółka oraz rączkę. To znacznie ułatwia jego transportowanie. Przyznam szczerze, że zaskoczył mnie rozmiar, jak i waga testowanego modelu. Wynosi ona bowiem 63 x 34,5 x 24,5 cm, natomiast sprzęt waży zaledwie 6,5 kg. Wartości te nie są wybitnie duże, ale to nie znaczy, oczywiście, że sprzęt jest słabo wykonany. Co to, to nie.

Krótka specyfikacja techniczna

Moc: 1900W

Maksymalne ciśnienie 150 barów

Maksymalna wydajność tłoczenia 450 l/h

System START/STOP

Wymiary: 63 x 34,5 x 24,5 cm

Waga: 6,5 kg

Zasilanie 220-240 V~

Jakość urządzenia

Zacznę od jakości wykonania. Muszę przyznać, że za 299 zł otrzymujemy naprawdę solidnie wykonany produkt. Warto podkreślić to, że pompa “ukryta” jest w metalowej obudowie, co sprawia, że powinna pracować wydajnie przez długi czas. Będę ją intensywnie testował i jeśli za jakiś czas coś się z nią stanie obiecuję, że zaktualizuję treść tego artykułu. Tak czy inaczej, na pierwszy rzut oka pomimo rozmiaru i wagi należy myjkę traktować poważnie. Już sama specyfikacja mówi nam o tym, że mamy do czynienia z porządnym i mocnym urządzeniem. Moc na poziomie 1900W, maksymalne ciśnienie wynoszące 150 barów i maksymalna wydajność tłoczenia na poziomie 450 litrów na godzinę. Czyżby myjka ciśnieniowa z Biedronki 1900W Niteo Tools była w swoim przedziale cenowym hitem? Myślę, że ma do tego aspiracje.

9 Wynik

O ile sama jakość wykonania poszczególnych podzespołów wygląda świetnie, o tyle mam nie małe zastrzeżenia co do bębna z korbą. W zestawie otrzymujemy wkręty umożliwiające połączenie poszczególnych elementów w całość. Niestety, nawet po mocnym ich przykręceniu korba i bęben delikatnie się ruszają. Dodatkowo, wąż ciśnieniowy może i jest elastyczny, ale nie na tyle by łatwo było go zwijać i rozwijać. Dlatego też całkowicie pominąłem go podczas “składania” zestawu w całość, gdyż był on dla mnie trochę bezużyteczny. A to dlatego, że obawiałem się, że wąż może się uszkodzić – na przykład zagnie się i pęknie. Kolejna rzecz to przyłącze wody. Może i jest trwałe, jednak nawet najmocniejsze przykręcenie nie pomogło w tym, by woda nie przeciekała. Delikatnie, ale jednak – muszę to zaznaczyć. Wyprzedzam wasze myśli – nie, w kwestii węża wszystko było okej, gdyż mam wysokiej klasy złączki.

Myjka ciśnieniowa z Biedronki 1900W Niteo Tools w praktyce

Odpowiednia moc i ciśnienie sprawiają, że skutecznie możemy oczyścić z brudu chodnik, deski tarasowe, meble ogrodowe, rowery, czy samochody. W zestawie otrzymujemy również pianownicę z zasobnikiem na detergent. Ta z kolei wyposażona jest w automatyczne mieszanie. W teorii, co widać na zdjęciach płyn rozprowadza się świetnie po całym samochodzie. Jest jednak jedno ale. A mianowicie, możemy regulować strumień wody za pomocą specjalnego pokrętła. Niestety, po chwili to potrafi się odkręcić i zamiast “mgiełki” leci nam mocny, prosty strumień. To trochę irytujące – zarówno podczas spłukiwania wody, jak i na przykład rozprowadzania detergentu. No cóż, pamiętajmy, że mówimy o myjce za 299 zł. Plusem jest to, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Musimy kliknąć przycisk start na obudowie. Należy również odblokować specjalne zabezpieczenia na pistolecie – to niby małe rzeczy, a jednak bardzo ważne.

Sprzęt działa bardzo prosto. Podłączamy przewód zasilający, a także źródło wody. Naciskamy przycisk uruchamiający urządzenie. Pompa zacznie pracować wtedy, gdy naciśniemy spust – to oczywiste. Muszę jeszcze dodać, że myjka ciśnieniowa z Biedronki 1900W Niteo Tools cechuje się certyfikatem jakości wydanym przez niezależną jednostkę TUV Rheinland.