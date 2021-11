Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Głośnik bezprzewodowy jest przydatnym gadżetem, który świetnie sprawdza się w wielu sytuacjach. Można użyć go na przykład jako wzmocnienie do laptopa albo smartfona. Na rynku dostępnych jest mnóstwo modeli, dlatego warto wiedzieć, jakie parametry świadczą o jakości urządzenia. Na co zwrócić uwagę, przy wyborze głośnika bezprzewodowego? Podpowiadamy.

Sposób łączenia z urządzeniami i czas pracy

Najbardziej uniwersalnym połączeniem głośnika z urządzeniami jest bluetooth, który ogranicza liczbę przewodów, zużywa mniej energii i jest dostępny w każdym smartfonie i laptopie. Bluetooth pozwala także na korzystanie z Internetu, gdy w tle włączony jest dźwięk. Alternatywą dla takiej komunikacji jest moduł Wi-Fi oraz AirPlay (połączenie bezprzewodowe używane wyłącznie w urządzeniach marki Apple).

Bardzo istotny jest czas pracy baterii. Przed zakupem, warto sprawdzić, ile wytrzymuje akumulator w konkretnym modelu. Urządzenia mniejszych gabarytów, naturalnie mają mniejszą pojemność baterii i w efekcie pracują krócej.

Na co zwrócić uwagę, przy wyborze głośnika bezprzewodowego? Sprawdź zasięg działania urządzenia i jego zasilanie

Brak kabla sprawia, że głośniki bluetooth bezprzewodowe dają użytkownikom dużą wolność. Warto jednak pamiętać, że każde urządzenie posiada swój zasięg działania. W niektórych modelach może on wynosić kilka metrów. Jeśli zależy nam na zasięgu, warto sprawdzić jego wartość w specyfikacji głośnika.

Przy wyborze dobrze jest dowiedzieć się, w jaki sposób urządzenie jest zasilane. Głośniki ładuje się zazwyczaj kablem USB lub ładowarką do smartfona. Plusem jest, gdy model ma złącze USB, do którego można podłączyć powerbanka. Takie rozwiązanie pozwala wydłużyć pracę urządzenia bez dostępu do zasilania sieciowego.

O tym również pamiętaj

Głośnik bezprzewodowy powinien mieć wejście liniowe audio AUX, które umożliwia podłączenie do niego dodatkowych urządzeń. Przykładowo, w prosty sposób za pomocą kabla mini jack (3,5 mm) można podłączyć smartfon. Poza tym, warto by urządzenie posiadało również wejście na kartę microSD. Są one pojemne i używane w telefonach komórkowych, bardzo prosto można przełożyć kartę ze smartfona i odtwarzać muzykę z głośnika.

Przy zakupie, warto sprawdzić współczynnik odporności na kurz i wodę IP. Producenci określają go za pomocą cyfr np. IP67. Jeśli nie chcą określać odporności na pył zastępują pierwszą cyfrę X (IPX7) albo wodę (IP7X).

Głośniki bezprzewodowe mogą posiadać również wbudowaną pamięć, co ułatwia przechowywanie ulubionej muzyki. Modele z wbudowanym mikrofonem w mgnieniu oka przeistaczają się w zestaw głośnomówiący. Dostępne są również urządzenia z radiem FM i podświetlaczem. Dobór dodatkowych funkcji zależy od preferencji użytkownika.