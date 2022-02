W końcu rozpoczął się IEM 2022, a więc święto graczy. Co ciekawe, to okrągła, dziesiąte edycja. W związku z tym Acer postanowił zaprezentować coś, co zainteresuje każdego fana gamingu. Oto Predator Orion 7000 czyli piekielnie wydajna maszyna.

Producent wybierając konfigurację tego modelu zdecydował się na topowe podzespoły. Mowa przede wszystkim o procesorze Intel Core 12-generacji oraz karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 3090. Nie wspominając o pamięci RAM, która w przypadku komputera Predator Orion 7000 może wynosić nawet 64 GB. I co ważne, chodzi o najnowszą generację – DDR5-4000.

Podzespoły to jedno, ale wśród graczy liczy się również efektowny design. Tego również nie brakuje PC-towi marki Acer. Na uwagę zwracają dwa wentylatory 140 mm Predator FrostBlade 2.0, które umieszczono na froncie. Z tyłu z kolei producent zamontował wentylator w rozmiarze 120 mm. Na górnej części obudowy znajduje się miejsce na kolejny wentylator – również 120 mm. Co ciekawe, możemy go zmienić na większy, o rozmiarze 240 mm. Pozostając przy temacie temperatur, Acer zdecydował się na wykorzystanie chłodzenia wodnego AiO.

Na IEM 2022 pojawi się potwór. To znaczy Predator Orion 7000 28 Na IEM 2022 pojawi się potwór. To znaczy Predator Orion 7000 29

Topowy PC Acer Predator Orion 7000 na IEM 2022

Modele obecne w Katowicach będą wyposażone w odblokowane procesory Intel Core i7 oraz i9. Aby zapewnić najwyższą wydajność podczas rozgrywki, PC-ty będą posiadać 32 lub 64 GB pamięci RAM. Za magazynowanie danych będą odpowiadać nośniki SSD M.2 PCI-e o pojemności do 2 TB, a także tradycyjne HDD o pojemności maksymalnej, która wynosić będzie 2 x 3 TB. Mają rozmach, nie ma co.

Warto również wspomnieć, że prezentowane komputery zostały wyposażone w wydajne karty sieciowe Intel Wi-Fi 6E z technologią 2×2 MU-MIMO. Sprzęt posiada również trzy porty USB 3.2 1-gen, jeden USB 3.2 typu C oraz dwa wejścia audio na froncie (a konkretnie na górnej części obudowy). Z tyłu natomiast mamy do dyspozycji trzy porty USB 3.2 typu A, jeden typu C oraz dwa USB 2.0. Nie zabrakło również trzech wejść audio typu jack.

Na IEM 2022 zostanie zaprezentowana również odświeżona wersja notebooka Triton 500. Cóż, to również potwór pod kątem wydajności. Wnętrze skrywa Intel Core i9 11-gen, 32 GB RAM, 1 TB na dane oraz GPU GeForce RTX 3080. Brzmi nieźle, prawda?

Sprawdź również nasze publikacje nawiązujące do gamingu. Szczegóły na temat Intel Extreme Masters 2022 można znaleźć odwiedzając stronę ESL.