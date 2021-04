Nagrody XI Plebiscytu Mobility Trends przyznane!

Mobility Trends to jeden z najważniejszych plebiscytów technologicznych na naszym kraju. W ostatni weekend marca rozstrzygnięto XI Plebiscytu Mobility Trends, na którym przyznano nagrody „Złoty Bell” dla najlepszych produktów i usług w 2020 roku.

XI Plebiscytu Mobility Trends rozstrzygnięty. Poznaliśmy laureatów

W ostatni marcowy weekend był czasem dla nowych technologii. W dniach od 26 do 29 marca poznawaliśmy laureatów XI edycji plebiscytu Mobility Trends. Zwycięzcy poszczególnych kategorii byli przedstawiani na łamach oficjalnego profilu wydarzenia w mediach społecznościowych.

– Tegoroczna edycja z pewnością była inna niż poprzednie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce musieliśmy zrezygnować z corocznej gali, w trakcie której wręczano nagrody. Jednak było dla nas oczywiste, że sam plebiscyt powinien się odbyć i postanowiliśmy przeprowadzić go w raz z naszymi partnerami medialnym online. Tomasz Cieślak, pomysłodawca Mobility Trends

Podczas tegorocznego plebiscytu statuetka „Złoty Bell” przyznawana była w 24 kategoriach. W 18 z nich decydujący głos należał do internautów, a o rozstrzygnięciu pozostałych sześciu decydowała Rada Merytoryczna. Plebiscyt Mobility Trends na stałe wpisał się w świat technologiczny. Głosów oddało ponad 21 tysięcy internautów, co świadczy o popularności wydarzenia.

Statuetkę „Złoty Bell” przyznano w 24 kategoriach.

Jak wybierali internauci?

W sumie w głosowaniu w XI Plebiscycie Mobility Trends wzięło dokładnie 21 387 internautów. Najwięcej z nich oddano w kategorii „Smartfon Roku”, w którym padło aż 7492 głosów. Zwycięzcą okazał się iPhone 12 Pro Max.

Główną nagrodę w kategorii „Mobilna aplikacja B2C” zgarnął Netflix Inc. za swoją mobilną aplikację. Segment B2B został zdominowany przez aplikację Zoom przygotowaną przez Zoom Video Communications INC. Statuetka „Złoty Bell” w kategorii „Oferta operatorska roku 2020” w segmencie B2C trafiła do T-Mobile Polska za ofertę T-Mobile nielimitowane rozmowy i Netflix w jednym pakiecie. Z kolei w segmencie B2B – P4 triumfował Play z ofertą dla firm.

Statuetka „Złoty Bell” w kategorii „Mobilne płatności” w tym roku padła łupem mBanku za usługę Aplikacja mBank. Najlepszym internetem mobilnym internauci wybrali Internet 5G Plusa od Polkometel. W kategorii „Tablet roku 2020” statuetkę zdobył Huawei Polska modelem MatePad Pro, a za „akcesorium roku” uznano Huawei Watch GT 2 Pro. W kategorii „gadżet roku” najlepszy okazał się Mi Electric Scooter Pro 2 od Xiaomi Technology Polska. Mio MiViue 846 zwyciężyło w kategorii „Samochodowy gadżet roku”, a „gamingowym gadżetem roku” uznano Sony Play Station 5. Statuetkę „Złoty Bell” w kategorii „sportowy gadżet” wygrały słuchawki Jabra Elite Active 75t.

W kategorii najinteligentniejszy domowy sprzęt statuetkę „Złoty Bell” wygrał iRobot Roomba i3+. Dell Latitude 9510 z 5G został okrzyknięty najlepszym notebookiem poprzednich 12 miesięcy. Statuetka „Złoty Bell” w kategorii technologiczne auto roku trafiła do Mercedes-Benz EQC. Telefon myPhone Rumba 2 okrzyknięto „Telefonem roku 2020”. Innowacja roku padła łupem Bose Open Ear Audio od firmy Bose.

Laureaci których wybrali eksperci

Eksperci należący do Rady Merytorycznej przyznali również swoje nagrody. Statuetki „Złoty Bell” wędrowały do marek, które zdaniem rady najbardziej zasłużyły na nie w 2020 roku. Kto zatem zwyciężył w poszczególnych kategoriach w plebiscycie Mobility Trends? Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o otrzymało tytuł producenta roku, zaś operatorem roku okrzyknięto firmę Polkomtel SP. z o.o. Dystrybutorem roku 2020 została Hama Sp. z o.o, zaś tytuł polskiej firmy roku w XI Plebiscycie Mobility Trends otrzymała firma MAXCOM S.A. Rada Merytoryczna zadecydowała, że tytuł Retailer roku 2020 należy się firmie TERG S.A, a firmę Realme Mobile Telecommunications Co. Ltd uznano najlepszym debiutantem poprzedniego roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mobilitynews.pl.