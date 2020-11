Najlepszy zegarek żeglarski – jaki wybrać?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Ekwipunek żeglarza wymaga wyjątkowych rozwiązań – zarówno pod względem wytrzymałości, jak i funkcjonalności. Zegarek żeglarski niewątpliwie jest jednym z jego najbardziej podstawowych elementów. Z tego tekstu dowiesz się, czym się wyróżnia i jaki wybrać, by w pełni spełniał swoją funkcję.

Zegarek żeglarski – co to jest?

Zegarek dedykowany żeglarzom na pierwszy rzut oka wygląda jak wszystkie inne modele na rękę. Niewątpliwie wyróżniają go jednak dodatkowe minitarcze, mające za zadanie wspomagać miłośnika szerokich wód podczas rejsów. Zegarek żeglarski to więc nie tylko wygodny gadżet umożliwiający zorientowanie się w godzinie. To wielofunkcyjne akcesorium, które łączy w sobie możliwości kilku innych urządzeń. Wśród dodatkowych funkcji niewątpliwie wymienić należy:

timer i stoper – sprawdza się między innymi podczas regat żeglarskich,

kompas i GPS – ułatwia wyznaczenie kierunku rejsu,

odczyt temperatury, danych wiatru, głębokości wody, prędkości – wszystkie najważniejsze informacje dostępne przy jednym rzucie oka na nadgarstek,

podświetlenie – ułatwia odczyt informacji nocą oraz w pełnym słońcu

i wiele innych funkcji specjalistycznych, takich jak barometr, asystent skrętu, wskaźnik pokonanego dystansu czy faz księżyca, wirtualna linia startu, alarm kotwiczny oraz standardowych, jak budzik.

Jaką obudowę powinien mieć zegarek żeglarski?

Bez względu na to, czy żeglarz poszukuje sprzętu do rejsów łowieckich, rekreacyjnych czy regatowych, z całą pewnością jego najbardziej podstawowym oczekiwaniem względem zegarka będzie wodoodporność. I na nią mogą oczywiście liczyć w przypadku dedykowanych czasomierzy. Jej poziom zależy od konkretnego modelu, najczęściej jest to jednak około 50-100 metrów.

Co więcej, zegarki te są dodatkowo odporne na wstrząsy, tak, by nie tylko nie ulec zniszczeniu pod wpływem wody, ale także podczas wyjątkowo trudnych warunków takich jak sztorm. Warte uwagi są modele z soczewką z kryształu mineralnego, nylonową obudową wzmacniają dodatkowo włóknem szklanym lub węglowym i spodem wykonanym ze stali nierdzewnej. Taki „pakiet” zapewnia doskonałą odporność na działanie wody i uszkodzenia mechaniczne.

Wymieniliśmy, czym wyróżniają się czasomierze dla wilków morskich i miłośników regat. A jaki zegarek żeglarski wybrać, by cieszyć się najlepszą jakością i doskonałym poziomem wielofunkcyjności? Sprawdź kilka propozycji!

Jaki zegarek wybrać?

Na rynku dostępnych jest wiele modeli zegarków dedykowanych żegludze. Wskazujemy kilka propozycji wraz z najbardziej wyróżniającymi je opcjami:

Garmin Quatix 6 Titanium – obsługa różnych systemów satelitarnych, wskazanie prędkości łodzi, bezprzewodowa łączność z ploterami morskimi, sterowanie silnikiem łodzi z poziomu zegarka, tytanowa bransoleta,

– obsługa różnych systemów satelitarnych, wskazanie prędkości łodzi, bezprzewodowa łączność z ploterami morskimi, sterowanie silnikiem łodzi z poziomu zegarka, tytanowa bransoleta, Edition No.3 Gorch Fock – wodoodporność do 100 metrów., edycja limitowana (499 egzemplarzy na świecie), kompas, satynowa stal nierdzewna i hartowane szkło mineralne,

– wodoodporność do 100 metrów., edycja limitowana (499 egzemplarzy na świecie), kompas, satynowa stal nierdzewna i hartowane szkło mineralne, Casio Yatch Timer – wodoodporność do 100 metrów, autopodświetlenie, wskaźnik faz księżyca, wykres przypływów i odpływów, kompas,

– wodoodporność do 100 metrów, autopodświetlenie, wskaźnik faz księżyca, wykres przypływów i odpływów, kompas, Ronstan Clearstart – synchronizacja zegarka z oficjalnym czasem wyścigu (funkcja SYNC), sygnały dźwiękowe, wodoodporność do 50 metrów, odporność na wstrząsy.

Zobacz zegarki żeglarskie w sklepie internetowym Maristo.pl – maristo.pl/nawigacja/zegary/zegarki

Jakie są ceny zegarków żeglarskich?

Ceny tych gadżetów wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych; zakres jest spory, warto więc rozpocząć zastanawianie się nad tym, jaki zegarek żeglarski kupić od określenia konkretnego budżetu. To także, oczywiście, wybranie najbardziej potrzebnych funkcji. Najbardziej wyposażone modele, takie jak wspomniany Garmin Quatix 6 Titanium mogą sięgać nawet rzędu prawie pięciu tysięcy złotych, co przekłada się jednak na wyjątkowo bogate możliwości. Propozycje od Casio są jednak dowodem na to, że także za średnio 300 złotych można bez kłopotu kupić naprawdę dobre jakości zegarek żeglarski.

Najlepszy zegarek żeglarski – czyli jaki?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest oczywiście od potrzeb i jego przeznaczenia. Na innych funkcjach będzie zależało uczestnikowi regat (jak np. SYNC), a na innych osobom wypływającym w dalekie rejsy (jak wyposażenie w doskonały GPS i niezawodną łączność). Niewątpliwie warto jednak szukać ich oferty w specjalistycznym sklepie żeglarskim, którego pracownicy będą w stanie indywidualnie doradzić w wyborze.