Najnowsze wideo pokazuje, co naprawdę potrafi Unreal Engine 5!

Rozwój technologiczny w grach jest czymś na co czeka każdy miłośnik wirtualnego świata. Ponad rok temu, Epic Games ukazało światu silnik Unreal Engine 5. Wideo, które wtedy obiegło internet zostawiło po sobie wielkie wrażenie. Silnik miał zadebiutować w tym roku, jednak wszystkich założeń nie udało się spełnić. UE5 został udostępniony w early access.

Unreal Engine 5 na najnowszym wideo

W sieci pojawił się blisko trzyminutowy filmik demo, w którym możemy zobaczyć możliwości silnika Unreal Engine 5. Na wideo możemy zobaczyć co można uzyskać po wykorzystaniu najnowszego rozwiązania. Gameplay z dema technologicznego o nazwie Valley of the Ancient działa na konsoli Xbox Series X.

Nowe demo technologiczne przedstawia to, co zobaczyliśmy już w zeszłym roku. Wtedy możliwości silnika graficznego mogliśmy podziwiać na konsoli PlayStation 5. Na zaprezentowanym wideo w dalszym ciągu oglądamy poczynania bohaterki z perspektywy trzeciej osoby (TPP), jednak teraz znajduje się ona w innej lokalizacji. Filmik kończy się walką z bossem.

Silnik graficzny trafia do wczesnego dostępu

Epic Games udostępniło Unreal Engine 5 w early accessie. Z silnika mogą korzystać więc już deweloperzy i nie tylko. Nowe rozwiązania takie jak Nanite, czyli system wirtualnej geometrii mikorwielokątów, a także Lumen, czyli narzędzie, które umożliwia stworzenie scen z dynamicznym oświetleniem globalnym to tylko jedne z wielu zastosowań, które zostały przekazane do dyspozycji deweloperów. Epic Games udostępniło także narzędzie do opracowywania otwartego świata (World Partition), czy system Data Layers, który pozwala na tworzenie różnych odmian tego samego świata.

Nowe wideo prezentuje możliwości UE5.

Do dyspozycji oddano także narzędzie do tworzenia naturalnych ruchów postaci oraz dźwięku. Dzięki niemu programiści mają pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami renderowania dźwięku. Jak informuje Epic Games, producent Unreal Engine 5 ma nadzieje, że silnik zostanie udostępniony już w 2022 roku.