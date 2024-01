Sprawdziłem najtańszy smartfon w 2024. Warto kupić? Zobacz!

Przetestowałem ZTE Blade A53. To obecnie najtańszy smartfon w 2024 roku. OK, mogą pojawić się inne oferty ale teraz chyba jest faktycznie tym modelem, za który zapłacisz najmniej. Szczerze? Nie kupowałbym takiego telefonu ale jeśli musisz kupić najtańszy smartfon to zobacz, co oferuje prezentowany model.

ZTE Blade A53 za około 200 zł! Tak tani smartfon to dziś rzadkość!

Zanim przedstawię poszczególne informacje na temat tego modelu już teraz muszę poinformować. To bardzo przeciętny pod względem wydajności smartfon, na którym nie zagrasz w gry. Ciężko z jego pomocą przeglądać media społecznościowe czy strony internetowe. To znaczy, da się to robić ale wymaga to od użytkownika dużej cierpliwości. Wolę uprzedzić aby ktoś się nie nakręcił ze względu na niską cenę, a później żałował zakupu. Nie jest to też tak – żeby nie było – że ja będę tylko i wyłącznie krytykował ten model. Przecież znalazł się w naszym świątecznym poradniku zakupowym 2023. OK, wiecie już z jakim telefonem macie do czynienia. Czas sprawdzić jego specyfikację techniczną.

Dane techniczne ZTE Blade A53

Procesor: SC9863A1

Pamięć RAM: 2 GB

Ekran: 6,52 cala IPS LCD, rozdzielczość 720 x 1600 pikseli

Pamięć wewnętrzna: 32 GB, możliwość zamontowania karty pamięci microSD

aparat: główny 8 MP, przedni 5 MP

Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2, LTE

Bateria: 4000 mAh

Złącza: microUSB 2.0, miniJack 3.5 mm

Dodatkowe informacje: czytnik linii papilarnych, GPS, Android S Go 12

Wymiary: 165,7 x 76,49 x 9,44 mm

Waga: 198 g

Dodam tylko, że w tym modelu nie przewidziano NFC, dlatego nie ma możliwości aktywacji płatności zbliżeniowych. Szczegółową specyfikację znajdziecie na stronie producenta klikając tutaj. W zestawie oprócz smartfona ZTE Blade A53 znajdziemy także ładowarkę 10 W oraz przewód microUSB.

ZTE Blade A53 to najtańszy smartfon w 2024 roku. Czy jest warty około 200 złotych?

Wygląd ZTE Blade A53

Muszę przyznać, że zupełnie nie widać po tym modelu, że jest to najtańszy smartfon w 2024 roku. Poważnie! Obudowę wykonano z plastiku ale nie ma odczucia korzystania z bardzo budżetowego telefonu. Jest przyjemna w dotyku, tył ma przyjemną strukturę i bardzo fajny projekt, dzięki czemu zdecydowanie można napisać, że Blade A53 może się podobać. Dodam tylko, że ulokowano tam duże logo producenta, czytnik linii papilarnych, głośnik i aparat. Pozostając przy temacie tego ostatniego – trochę zabawnie wygląda to, jak ZTE zastosowało chwyt marketingowy. Mamy tam przecież jeden obiektyw, a wydaje się jakby były trzy. Na pozostałych mamy diodę LED do doświetlania zdjęć oraz informację o zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Praktycznie cały przód zajmuje 6,52-calowy ekran. Fakt, są ramki, ale w zupełności nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu. OK, może ta dolna jest trochę za duża ale nadal nie jest to coś, co można uznać za wadę. Na górnej części ekranu ulokowano obiektyw aparatu. Na dole obudowy znajdziemy port do ładowania i komunikacji telefonu z komputerem. Na górnej gniazdo audio. Szkoda, że nie dołączono słuchawek. Nawet takich podstawowych.

ZTE Blade A53 to najtańszy smartfon w 2024 roku. Ale czy warto oszczędzać?

Aparat w ZTE Blade A53

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się cudów po 8-megapikselowym obiektywie. I wiecie co? Nie zawiodłem się. To przeciętniak i takie też niestety oferuje fotki. Niezależnie czy mówimy o tych wykonanych w dzień, jak i w nocy. A najlepiej takich nocnych nie róbcie. Ogólnie, jeśli już musicie, wykonacie jakieś zdjęcie ale z pewnością nie będzie ono się nadawało ani do druku ani nawet do publikacji w mediach społecznościowych. No, chyba, że prowadzicie jakiś retro profil. Z resztą, chyba nikt się nie spodziewał dobrej jakości fotek, prawda? Tak czy inaczej, zobaczcie kilka próbnych zdjęć, które wykonałem. Żeby nie było, czasami coś się może udać ale ogólnie – bez rewelacji.

ZTE Blade A53. Takie zdjęcie robi najtańszy smartfon w 2024 roku.

Wydajność ZTE Blade A53

Niestety, tu wychodzi najmocniej to, że ZTE Blade A53 to najtańszy smartfon w 2024 roku. Dlaczego? O płynności korzystania z i tak okrojonego już systemu Android możecie zapomnieć. Granie w gry? Nie ma takiej opcji. Z resztą, wystarczy spojrzeć na wyniki z testu GFX Benchmark, które udowadniają, że niestety, mówimy o bardzo budżetowym modelu z przestarzałymi podzespołami.

ZTE Blade A53 – wyniki testu.

Czy to oznacza, że nie da się korzystać z tego smartfona? Oczywiście, że się da, ale nie będzie to nic przyjemnego. Ba, nawet zainstalowałem aplikacje społecznościowe takie jak Facebook czy TikTok i co prawda brakowało płynności ale nadal dało się przewijać kolejne filmiki. W przypadku przeglądania stron internetowych wykorzystujemy Chrome. Tu również nie jest źle ale też nie jest na tyle dobrze, by smartfon pochwalić. Jest to wina słabego i starego chipsetu oraz zaledwie 2 GB pamięci RAM.

A co z baterią? Tu jest całkiem dobrze. Z racji tego, że raczej niezbyt często będziecie korzystali z aplikacji, 4000 mAh pozwoli na dwa dni pracy bez konieczności podłączania smartfona do ładowarki. Nawet jeśli faktycznie będziecie przeglądali sporo stron internetowych, skorzystacie z nawigacji czy aparatu, czas ten skróci się do jednego dnia. Wynik raczej standardowy.

ZTE Blade A53 to najtańszy smartfon w 2024 roku.

Faktycznie ZTE Blade A53 to najtańszy smartfon w 2024 roku ale szczerze? Wybierz coś innego

Ja rozumiem, że kogoś może nie stać na droższy telefon. Niestety, jeśli masz do wydania 200 – 250 zł nie mogę polecić Ci tak naprawdę żadnego modelu. W tej cenie lepiej celować w klasyczny telefon z LTE. Smartfony, które nadają się do użytkowania to te, które mają minimum 4 GB pamięci RAM. Musisz więc dołożyć aby mieć minimum 350 zł na urządzenie. Wtedy już możemy rozmawiać np. o Motorolo Moto E22 czy ZTE Blade A53 Pro.

ZTE Blade A53 to najtańszy smartfon w 2024 roku ale po dłuższym przemyśleniu sugeruję aby dołożyć trochę do wydajniejszego modelu.