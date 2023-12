Święta Bożego narodzenia zbliżają się coraz pewniejszym krokiem. Fajnie jest dostawać prezenty, ale jeszcze większą przyjemność sprawia ich wręczanie. Też tak masz? Właśnie dla takich osób przygotowaliśmy świąteczny poradnik zakupowy 2023. Znajdziesz w nim pomysły na prezenty świąteczne. Mam nadzieję, że nasza propozycja będzie na tyle interesująca, że faktycznie obdarujesz tymi produktami swoich najbliższych.

Co wybrać na prezent dla ojca? Jaki wybrać prezent dla męża, chłopaka, brata? Najlepszy prezent dla żony, babci, dziadka czy siostry. Miejmy nadzieję, że nasz świąteczny poradnik zakupowy 2023 pomoże Ci w tym trudnym wyborze. I poważnie, też uważam, że jest to trudne zadanie, ponieważ nie oszukujmy się – każdy z nas chciałby trafić tak, by sprawić jak największą radość osobie, którą chce obdarować. W tym roku celujemy głównie w gadżety elektroniczne, chociaż jeśli macie wizję na nieco inne kategorie zakupowe, sprawdźcie nasz poradnik zakupowy z 2021 roku. Co znajdziesz w tym prezentowniku? Przede wszystkim będą to słuchawki oraz kamery samochodowe. Na tym nie koniec. Wśród polecanych produktów na prezent umieściliśmy zegarki czy smartfony.

Muszę jeszcze wspomnieć, że jeśli chodzi o świąteczny poradnik zakupowy 2023, do krótkich opisów dołączamy również linki, które prowadzą do porównywarek cenowych albo elektromarketów, które w danym momencie oferują najniższą cenę danego produktu. Dzięki temu jeśli faktycznie zainteresuje Was dany produkt, będziecie mogli szybko go zdobyć. Nie przedłużam już, zacznijmy prezentację poszczególnych pomysłów na prezenty.

Pomysł na prezent dla nowego kierowcy: kamera samochodowa Prido i5.

Jeśli w Twojej rodzinie masz świeżego kierowcę, który dopiero zaczyna przygodę z motoryzacją, sugeruję aby zakupić mu wideorejestrator. Model Prido i5 był przez nas dokładnie testowany, a także brał udział w wielu zestawieniach związanych z kamerami samochodowymi. Jest to więc produkt, za który ręczę. Tym bardziej, że marka Prido została uhonorowana tytułem Dobra Marka 2023 – Jakość, Zaufanie, Renoma. Potwierdzam, niezależnie od tego, jaki wideorejestrator testowałem, zawsze cechował się solidnym wykonaniem i prostotą obsługi. No dobrze, a jaki jest ten pomysł na prezent dla kierowcy, czyli Prido i5?

Przede wszystkim jest to kamera nagrywająca obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli, 30 fps). Posiada sensor optyczny Sony Exmor IMX323 oraz szklaną, sześciowarstwową soczewkę. Plusem jest bardzo szeroki kąt widzenia na poziomie 150 stopni. Dzięki niemu nagramy nie tylko to, co dzieje się na drodze, ale również na poboczach. Nagrania zobaczymy na 2-calowym wyświetlaczu. Model ten wyposażono w materię o pojemności 320 mAh, aczkolwiek oczywiście w zestawie znajduje się przewód USB o długości 3,6 metra. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że dołączona ładowarka samochodowa posiada dwa porty USB, dlatego będziemy mogli nie tylko ładować baterię kamery ale również np. nasz smartfon.

Wideorejestrator Prido i5 kupisz za 319 zł w sieci Media Expert. Kliknij tutaj aby przejść do sklepu online.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023. Fan motoryzacji ucieszy się z kamery samochodowej Prido i5.

Co kupić na prezent dla kierowcy? Wideorejestrator Prido X6 GPS

Tak, kolejny wideorejestrator, ale tym razem już dla bardziej wymagających osób. Ba, za sprawą Prido X6 GPS samochód obdarowanej osoby zyska nową funkcję – niezwykle przydatną! O co chodzi? W opakowaniu znajdziemy drugi obiektyw, który może być wykorzystywany na co dzień do nagrywania tego, co dzieje się za autem, ale też ma inne zadanie. Jakie? Jest to tak zwany moduł kamery tylnej, a to gwarantuje znaczne ułatwienie podczas manewru cofania. Na bardzo dużym ekranie zobaczymy nie tylko to, co dzieje się za samochodem ale również linie, które podpowiadają nam, jak blisko przeszkody jesteśmy. Kamera nagrywa bardzo dobrej jakości obraz. Możesz zobaczyć go klikając tutaj.

Oczywiście, to nie koniec ciekawych funkcji, jakie oferuje Prido X6 GPS. Jak sama nazwa mówi, model ten jest wyposażony w moduł łączący się z satelitami. Dzięki temu wiemy z jaką prędkością się poruszamy oraz jakie jest nasze aktualne położenie. Takie dane są bardzo przydatne podczas niejasnych sytuacji. Miejmy nadzieję, że do takich nie dojdzie, ale jeśli będziesz musiał udowodnić swoją niewinność przed sądem bądź ubezpieczycielem, dane z GPS znacznie Ci to ułatwią. Dodam jeszcze, że kamera Prido X6 GPS otrzymała tytuł Męskiej Marki Roku – Siła Jakości (otrzymana w 2023 roku) oraz została nominowana do drugiej nagrody – Gentleman Star. Mało tego X6 GPS może pochwalić się nagrodą w Plebiscycie Infulencer’s TOP 2023 w kategorii Nowe Technologie.

Wideorejestrator Prido X6 GPS kupisz za 699 zł w sieci Media Expert. Kliknij tutaj aby przejść do sklepu online.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023. Kierowcy ucieszą się z wideorejestratora takiego jak Prido X6 GPS.

Najlepszy prezent dla kierowcy – kamera samochodowa Prido i9

Kolejny wideorejestrator? Obiecuję, to już ostatni, ale jest na tyle dobry, że całkiem poważnie, musiał znaleźć się w świątecznym poradniku zakupowym. Z resztą, za chwilę sami zobaczycie, że produkty, które umieściliśmy w tym artykule nie są tu przypadkowe. Dlaczego? Każdy z nich, niezależnie od ceny, to bardzo dobry sprzęt, oferujący świetną jakość i jeszcze lepszą cenę. Tak też jest właśnie z Prido i9. Żeby nie było, że tylko ja wychwalam ten model. Zdobył on drugie miejsce w Plebiscycie The Best of Moto 2023. A to oznacza, że inni dziennikarze, typowo motoryzacyjni, również doceniają to, co oferuje. No właśnie, a co to za kamera samochodowa, że tak bardzo ją wychwalamy?

Przede wszystkim, jest to wideorejestrator nagrywający obraz w rozdzielczości 4K. Tu już nie ma przelewek – każdy szczegół, który pojawi się w polu widzenia obiektywu będzie zarejestrowany w bardzo wysokiej jakości. Do tego mamy oczywiście moduł GPS, który zapisze naszą prędkość oraz lokalizację. Wszystko po to, by pokazać przy niejasnej sytuacji, że racja jest po naszej stronie. Wspomnę jeszcze o kątach widzenia. W Prido i9, tak jak w i5 mamy 150 stopni, co oznacza, że nagramy zarówno drogę – nawet szeroką autostradę, jak i pobocza. Jeśli będziemy mieli takie życzenie, można również rozszerzyć funkcjonalność tego modelu o kamerę tylną, co pozwoli na zapis tego, co dzieje się zarówno przed samochodem, jak i za nim.

Wideorejestrator Prido X6 GPS kupisz za 699 zł w sieci Media Expert. Kliknij tutaj aby przejść do sklepu online.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023. Wymagający kierowcy polubią wideorejestrator Prido i9.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023. Słuchawki bezprzewodowe Manta Rytmo X

Wiemy już co kupić fanom motoryzacji. Z resztą, niezależnie czy mówimy o kobietach czy o mężczyznach, kamera samochodowa powinna być obowiązkowym wyposażeniem w aucie. Tak dla własnego bezpieczeństwa. Przejdźmy teraz na nieco inny sprzęt, jakim są słuchawki bezprzewodowe. Co ważne, prezentowane słuchawki – Manta Rytmo X to budżetowy, a jednak bardzo przyjemnie grający model. Serio, za niecałe sto, a konkretnie za 89 złotych dostajemy technologię Bluetooth 5.3, wbudowany mikrofon, 13-milimetrowe przetworniki oraz sześć godzin pracy na baterii. Oczywiście, jeśli wykorzystamy etui ładujące, czas ten wydłuży się do dwudziestu jeden godzin!

Prezentowane słuchawki bezprzewodowe Manta Rytmo X dają nam nie tylko dobrej jakości dźwięk (szczególnie w tej cenie, serio!) ale również za sprawą kompaktowego rozmiaru etui (7,3 x 4,5 x 10,3 cm), które jest również powberbankiem, możemy je zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Oczywiście, ich plusem jest również waga. Słuchawki ważą zaledwie 45 g co znacznie wpływa na komfort ich używania. Dodam jeszcze, że możemy kupić dwa warianty kolorystyczne: biały i czarny. Na koniec warto wspomnieć ponownie o wbudowanym mikrofonie. Dzięki niemu będziemy mogli nie tylko słuchać muzyki, ale również prowadzić rozmowy telefoniczne bez konieczności wyciągania z kieszeni naszego telefonu.

Słuchawki bezprzewodowe Manta Rytmo X kupisz za 89 zł w oficjalnym sklepie eManta.pl.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023. Fani muzyki docenią słuchawki bezprzewodowe Manta Rytmo X.

Co kupić na prezent świąteczny? Sprawdź douszne słuchawki bezprzewodowe Manta Rytmo

“Przecież pisałeś już o tych słuchawkach wyżej!” Nie, nie – to inny model. Fakt, nadal są to słuchawki bezprzewodowe do 100 zł, jednak w tym przypadku mamy do dyspozycji nieco inną konstrukcję. A to nie koniec ciekawostek, jakie oferuje Manta Rytmo. Oczywiście, mamy łączność Bluetooth 5.3, dźwięk przestrzenny, automatyczne parowanie czy wbudowany mikrofon. Obdarowana osoba doceni również dotykową obsługę słuchawek oraz 13-mm przetworniki, które mają zagwarantować nam bardzo dobre doznania muzyczne. Jak jest w rzeczywistości? Jak na tą cenę, Manta Rytmo gra naprawdę dobrze.

Ciekawym dodatkiem w przypadku tego modelu jest tryb Game Mode. Co to takiego? Oczywiście, przede wszystkim gracz dostaje dźwięk synchronizowany z obrazem. Producent zadbał o to, aby wyeliminować opóźnienia, które wpływają na odczucia z gry. Do tego dochodzi wspominany już mikrofon, który pomoże nam w komunikacji z innymi graczami. Dźwięk przestrzenny wpływa na komfort grania, a w przypadku trybu Game Mode jest on jeszcze bardziej wzmacniany, co znacznie podniesie poziom rozgrywki. Do tego warto jeszcze wspomnieć o tym, że słuchawki są bardzo lekkie – ważą zaledwie 43 g, co oznacza, że będziemy mogli korzystać z nich przez długi czas. No właśnie, a ile mogą pracować na baterii? Podobnie jak Rytmo X, mowa o sześciu godzinach działania.

Słuchawki bezprzewodowe Manta Rytmo kupisz za 99 zł w oficjalnym sklepie eManta.pl.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023. Fajnym pomysłem na prezent będą słuchawki bezprzewodowe Manta Rytmo.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023. Co powiesz na słuchawki Apple AirPods Pro 2?

Kolejnym produktem, który pojawia się w naszym prezentowniku świątecznym są… słuchawki. Skoro trzy razy mieliśmy wideorejestratory to i słuchawki pokażemy w trzech różnych wariantach, chociaż tak naprawdę AirPodsy wizualnie nie różnią się od Manta Rytmo. Tak przynajmniej ja uważam. Wraz z premierą Apple iPhone 15, a więc i wprowadzeniem USB typu C dostaliśmy zaktualizowane słuchawki AirPods Pro 2. Różnica? Wspomniany USB typu C, dlatego niezależnie czy mówimy o modelu z portem Lightning czy USB, chodzi o ten sam równie dobrze brzmiący model. Z resztą, Karol dokładnie je sprawdził, dlatego zobaczcie jego test Apple AirPods Pro 2.

Co to za słuchawki? Przede wszystkim wydając spory zasób gotówki, bowiem kosztują około 1100 – 1200 zł otrzymujemy redukcję szumów ANC. Wiem, nic wybitnego, mają ją o wiele tańsze modele. Do tego dochodzi bardzo dobra jakość brzmienia oraz wygoda jeśli chodzi o komunikację ze smartfonami Apple. Dlatego jeśli wasz przyjaciel, przyjaciółka, ukochany bądź ukochana posiadają telefon z nadgryzionym jabłkiem i chcieliby posiadać dobre słuchawki, a wy dysponujecie sporym budżetem, AirPods Pro 2 będą świetnym wyborem.

Słuchawki Apple AirPods Pro 2 kupisz w Media Expert za 1149 zł. Kliknij tutaj aby odwiedzić sklep online.

Jeśli chodzi o świąteczny poradnik zakupowy 2023, przy sporym budżecie będzie to bardzo… przyjemny prezent.

Co kupić na święta? Może… smartfon? Taki jak ZTE Blade A53

Dlaczego akurat ten model? Już teraz wyprzedzam fakty – jeśli chodzi o świąteczny poradnik zakupowy 2023 będą dwa smartfony. Tańszy i droższy. Zaczniemy od tego mocno budżetowego, a jednak całkiem przyzwoitego. Będzie to bardzo fajny model dla kogoś, kto dopiero zaczyna “przygodę” z Androidem i nowymi technologiami albo np. dla dziecka. Z resztą, sami wiecie kogo obdarować tego typu prezentem. Jedno jest pewne, niecałe 200 zł, a konkretnie 199 zł za smartfon to bardzo dobra promocja. Tym bardziej w tych czasach.

Co może nam zaoferować ten model? Przede wszystkim bardzo duży ekran HD+ o przekątnej 6,52 cala. Do tego 32 GB na nasze dane, 2+2GB RAM, czytnik linii papilarnych oraz Android w wersji Go. Rzecz jasna, jest kamera, ładna kolorystyka obudowy oraz pojemna bateria 4000 mAh.

Smartfon ZTE Blade A53 jest obecnie dostępny między innymi w oficjalnym sklepie za 239 zł, ale w X-Kom możecie go zdobyć za 199 zł.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023 i bardzo budżetowy ale fajny smartfon ZTE Blade A53.

Jaki smartfon kupić na prezent? Sugeruję sprawdzić Motorola Edge 40

Szczerze? Ale tak szczerze szczerze? Jeśli chodzi o smartfony, które cechują się najlepszym stosunkiem ceny do jakości, myślę, że ten model zajmuje pierwsze miejsce. Piszę to całkiem poważnie. Motorola Edge 40 to bardzo dobry wybór, jeśli chcemy mieć smartfon wydajny, dobrze wykonany, oferujący dobrą jakość zdjęć, a przy okazji nie chcemy wydać na niego fortuny. Dziś ten prezentowany model kupicie za 1799 zł. Wydaje mi się, że jak na te parametry, cena jest bardzo atrakcyjna.

O jakich parametrach mowa? Przede wszystkim ekran 6,55-cala, bardzo dobra jakość, rozdzielczość 1080 x 2400 px i częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. Do tego wydajność – procesor MediaTek Dimensity 8020, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci na nasze dane oraz pojemność baterii 4400 mAh. Co ciekawe, możemy ten telefon… zabrać pod wodę, gdyż w tym przypadku mówimy o wodoszczelności IP68. Nie zapominajmy również o aparacie 50 Mpx z opcją nagrywania w 4K oraz przedniej kamerze 32 Mpx do rozmów i selfie!

Smartfon Motorola Edge 40 jest dostępny w popularnych elektromarketach za 1799 zł. Warto dodatkowo odwiedzić stronę producenta aby dowiedzieć się więcej na temat tego modelu.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023. Chcesz kupić dobry smartfon? Wybierz Motorola Edge 40.

Co kupić na gwiazdkę? Może zegarek G-SHOCK DW-H5600?

Podobno zegarków się na prezent nie daje. Ale to nasz świąteczny poradnik zakupowy 2023, więc idziemy “pod prąd”. Jeśli wierzysz w przesądy – pomiń tą propozycję albo… zrób sobie “niespodziankę” i kup sobie ten model. Uwierz, mam go już jakiś czas i zdecydowanie G-SHOCK nie ma sobie równych jeśli chodzi o zawodników “wagi ciężkiej”. O co chodzi? O to, że tak naprawdę to “niezniszczalny” zegarek. Nie ważne co będziesz chciał z nim zrobić, to on pokona Ciebie, a nie Ty jego. To nie koniec fajnych rozwiązań.

Casio idzie z duchem czasu, dlatego G-SHOCK DW-H5600 posiada szereg nowoczesnych rozwiązań. Zacznijmy od tego, że to klasyczny zegarek, który jest zasilany baterią. Ta z kolei wprawia w ruch kryształ kwarcu – nic nowego, nic wybitnego. Ale! Mamy tu wodoszczelność na poziomie 200 m (20 bar). Mamy również wyświetlacz z wieloma ważnymi informacjami. Jakimi? Chociażby zegarek ten za pomocą Bluetooth łączy się z naszym smartfonem. Pomoże odnaleźć telefon, liczy kroki, kalorie, monitoruje nasz sen i ma wiele funkcji treningowych, które analizują to, jakie mamy wyniki w poszczególnych dziedzinach sportu. Co ciekawe, dystans mierzy z wykorzystaniem danych z GPS! Jakby tego było mało, ma również pulsykometr i pulsometr, a także potrafi podpowiedzieć jak oddychać aby zrelaksować nasz organizm.

Zegarek G-SHOCK DW5600 został wyceniony na 1499 zł. Możesz go znaleźć w wielu sklepach. Przeanalizuj jego dostępność wykorzystując Ceneo.pl.

Co kupić na święta? Świąteczny poradnik zakupowy 2023 “sugeruje” ultra-wytrzymały zegarek Casio G-SHOCK.

Świąteczny poradnik zakupowy 2023 – podsumowanie

Dobrnęliśmy do końca artykułu pod tytułem “świąteczny poradnik zakupowy 2023.”. W tym roku zdecydowaliśmy się pokazać tylko kilka produktów, ale za to jakich! Każdy z nich ma w sobie “to coś”, co faktycznie może Was zainteresować i (miejmy nadzieję) pomoże Wam w dokonaniu wyboru. W końcu to świąteczny poradnik zakupowy 2023. Pamiętajcie, zawsze możecie czerpać inspiracje z 2021 roku – na początku przedstawiliśmy link do poprzedniego artykułu, w którym było wiele produktów z różnych kategorii. Tym razem wybraliśmy głównie nowe technologie ale nie skierowane tylko do fanów gadżetów. Przecież taki wideorejestrator to niezwykle przydatny sprzęt w samochodzie.

Słuchawki? Przydadzą się zarówno w pracy, jaki w domu. Osobiście bez muzyki, a więc co za tym idzie, bez słuchawek nie potrafię funkcjonować. Podobnie wygląda kwestia smartfonów. To nie tylko “mini komputer” do przeglądania śmiesznych filmików i zdjęć. To narzędzie pracy i nauki. Z resztą, każdy doskonale o tym wie. I na koniec ten bonus w postaci zegarka. Dlaczego go tam umieściliśmy? Długie tygodnie intensywnych testów pokazały nam, że to naprawdę niezniszczalny i praktyczny gadżet. Ciężko pracujesz i boisz się, że uszkodzisz zegarek? W przypadku G-SHOCK jest to wręcz niemożliwe. Całkiem poważnie!

Skąd ta pewność? Byłem na prezentacji zegarków Casio, gdzie jednym z bohaterów był właśnie G-SHOCK. Wiecie co mogliśmy robić? Wkładaliśmy go do procy i strzelaliśmy z całej siły w tarczę. Inny sprzęt roztrzaskałby się w drobny mak, ale nie ten “pancerny” sprzęt Casio. I co ważne – przez kilka godzin ten model był tak “męczony” przez wiele osób. Czy się zniszczył? Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że nie. Dlatego stwierdziłem, że skoro świąteczny poradnik zakupowy 2023 to przede wszystkim sprawdzone rozwiązania, nie mogło tu zabraknąć zegarka Casio.