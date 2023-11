Czasami potrzebujemy urządzenie, które będzie przede wszystkim umożliwiało nam dzwonienie oraz zagwarantuje dostęp do podstawowych aplikacji, takich jak mapa czy komunikator. Właśnie taki jest tani smartfon ZTE Blade A53. On już sam w sobie jest modelem budżetowym ale od dziś do 22 grudnia bieżącego roku możesz go kupić za niecałe 200 złotych. Za te pieniądze nie ma co marudzić na podzespoły.

ZTE Blade A53 za 199 zł! Tak tani smartfon to dziś rzadkość!

Zbliża się okres świąteczny. Być może zechcielibyście obdarować kogoś smartfonem. Chcecie na przykład zapoznać najbliższych z nową technologią ale wasz budżet nie pozwala na drogie zakupy. Z resztą, wydaje mi się, że na przykład dziecko czy senior powinien zacząć od czegoś tańszego, a dopiero później, z czasem, kiedy “oswoi się” z oprogramowaniem i możliwościami smartfonu, przejdzie na coś wydajniejszego. Tak czy inaczej, rozważenie urządzeń z serii ZTE Blade to bardzo dobra opcja. Przynajmniej ja tak sądzę.

ZTE Blade A53 to nie jedyny tani smartfon w świątecznej ofercie promocyjnej!

Nie będę rozpisywał się na temat poszczególnych specyfikacji technicznych, jakie oferują te urządzenia. Nie oszukujmy się – nie jest to najwyższa półka wydajnościowa. Robią zdjęcia, umożliwiają rozmowy poprzez komunikatory czy w “tradycyjnej” formie. Warto jednak wspomnieć, że wcale nie jest to tandetny, budżetowy plastik. Wręcz przeciwnie, testuję właśnie jeden z takich smartfonów, a konkretnie ten najtańszy – ZTE Blade A53 i przyznam szczerze, że pozytywnie zaskoczyłem się jakością wykonania tego modelu.

Napiszę o nim w osobnym artykule, w którym poznacie szczegóły na temat chyba najtańszego modelu dostępnego na rynku jeśli chodzi o urządzenia mobilne. Wróćmy jednak do oferty promocyjnej, która wystartowała dziś i będzie dostępna w sieci x-kom do 22 grudnia bieżącego roku. Akurat idealnie się składa. Klienci, którzy zdecydują się na zakup taniego smartfonu ZTE mogą zyskać do 109,80 zł. Zawsze coś!

Lista tanich smartfonów ZTE objętych promocją

Model Kolor Cena regularna (PLN) Cena po rabacie (PLN) Wielkość rabatu (PLN) ZTE Blade A53 Szary 249 199,2 49,8 ZTE Blade A51 Niebieski 299 239,2 59,8 ZTE Blade A53 Niebieski 299 239,2 59,8 ZTE Blade A53+ Czarny 349 279,2 69,8 ZTE Blade A71 Niebieski 399 319,2 79,8 ZTE Blade A53 Pro Szary 449 359,2 89,8 ZTE Blade A72s Niebieski 499 399,2 99,8 ZTE Blade A72s Czarny 499 399,2 99,8 ZTE Blade V40 Design Czarny 549 439,2 109,8 Smartfony ZTE w promocji x-kom.

Szczegółowe informacje na temat promocji znajdziecie na stronie x-kom.