Naprawa Nintendo Switch za darmo! I to u producenta!

Naprawa Nintendo Switch za darmo i to u samego producenta brzmi jak żart prima aprilisowy, jednak nim nie jest. Producent poinformował, że rozszerza program napraw o nowe państwa, a w tym gronie znajduje się Polska. Co za czasy!

Naprawa Nintendo Switch i diagnoza za darmo!

Nintendo Switch to przenośna konsola, która odniosła niemały sukces. Jest najlepiej sprzedającym się urządzeniem tego typu na rynku. Niestety, ma ona poważny problem z dryfującymi gałkami analogowymi. Objawia się to wykrywaniem ruchu, kiedy użytkownik nawet nie dotyka analogów.

Nintendo rozszerza swój program napraw konsol Switch o kolejne kraje. W tym gronie znajduje się Polska! Fot. Menworld

Był i jest to spory problem wśród użytkowników i w takim przypadku pozostaje tylko naprawa Nintendo Switch i jego joy-conów. Do tej pory producent nie był zbyt skory do napraw tego problemu i zazwyczaj odsyłał użytkowników z “kwitkiem”. Z czasem problem narastał i producent postanowił wprowadzić program naprawczy. Ten właśnie poszerzył się o Polskę.

Nawet po gwarancji Nintendo naprawi Ci joy-cony

Program naprawczy Nintendo do tej pory był mocno ograniczony, jednak japoński producent postanowił wprowadzić ogromne zmiany w regulaminie i rozszerzył zasięg działania programu o Europejski Obszar Gospodarczy, Wielką Brytanię i Szwajcarię. To oznacza, że Polacy również będą mogli skorzystać z pomocy producenta!

Masz problem z dryfującym analogiem w Switchu? Nintendo naprawi Ci go za darmo! Fot. MenWorld

Naprawa dryfujących analogów w kontrolerach joy-con będzie zupełnie darmowa i co najważniejsze będzie obowiązywać nawet po zakończeniu gwarancji na urządzenie. Jest jednak kilka wymagań – sprzęty które zostały zniszczone przez akcesoria zewnętrzne lub wskutek prób samodzielnych napraw, lub w zewnętrznych serwisach, nie podlegają programowi.

Źródło: Nintendo