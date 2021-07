Natec Lori+ Recenzja kamery internetowej

Zainteresowanie kamerkami internetowymi w dobie ostatnich wydarzeń, spowodowanych pandemią sięgnęło apogeum. Chodzi oczywiście o lekcje zdalne choć nie tylko. Dziś na warsztat wziąłem jedno z takich urządzeń od rodzimego producenta – Natec Lori+. Zapraszam do lektury tekstu.

Wstęp, specyfikacja oraz jakość wykonania

Nie da się ukryć że zainteresowanie kamerkami sięgnęło zenitu przez trwającą pandemię która to wymusiła nauczanie w trybie zdalnym. Z resztą nie odbiło się to tylko na szkolnictwie. Praca w wielu miejscach też została „zepchnięta” do systemu zdalnego. Nie o tym jednak jest ten tekst. Skupię się na kamerce, która to jest bohaterem dzisiejszej recenzji. Urządzenie to Natec Lori+. Trzeba przyznać, że producent dość subtelnie nazwał swój produkt. Kamerka jest niewielkich rozmiarów, umożliwia montaż na przykład na monitorze (choć jak widać można ją także postawić. Nie polecam jednak takiego rozwiązania bo jest dość lekka). Jak wygląda ów model na papierze?

Typ matrycy: CMOS

CMOS Rozdzielczość nagrań/połączeń wideo: 1920x1080p

1920x1080p Kompresja wideo : H.264

: H.264 Mikrofon: Tak, mono

Tak, mono Łączność: USB 2.0

USB 2.0 Auto Focus: Tak

Tak Pole widzenia: 65º

65º Waga: 95g

95g Długość kabla: 1.5 m

Wykonanie jest poprawne. W końcu czego można się spodziewać po kamerce internetowej? Całość jest sztywna pomimo zastosowania tworzywa sztucznego. Uchwyt mocujący wymaga siły do zgięcia, jest to oczywiście plusem. Dzięki temu urządzenie nie spadnie zamocowane na monitorze. Natec Lori+ całkiem nieźle się prezentuje i pasuje do większości obecnych monitorów.

Jakość obrazu Natec Lori+

Ta jest po prostu dobra jak na półkę cenową. Natec Lori+ możemy kupić obecnie za mniej niż 100 złotych. W tej kwocie otrzymujemy sensowną jakość obrazu w dobrych warunkach oświetleniowych oraz akceptowalną w gorszych. Oczywiście w warunkach słabych widoczna jest spora ilość szumów jednak do prostych wideo-rozmów dalej się bez problemu nadaje. Poniżej kilka ujęć zarówno w dobrych warunkach jak i słabszych.

Wspomnieć warto także o obecnym mikrofonie. Ten oferuje jakość podobną do tych wykorzystywanych w laptopach. Nada się jeśli nie dysponujemy innym mikrofonem, wystarczy z powodzeniem do prowadzenia prostych rozmów.

Podsumowanie

Natec Lori+ oferuje dobry stosunek ceny do jakości. Za kwotę nieco poniżej 100 złotych otrzymujemy kamerkę zdolną nagrywać w rozdzielczości FullHD z auto focusem na pokładzie. Obecny jest także mikrofon który przyda się jeśli nie posiadamy obecnie innego. Jakość wykonania jest poprawna, klips do mocowania na monitorze nie budzi zastrzeżeń. Model mogę z czystym sumieniem polecić.