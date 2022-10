NAVITEL E777 TRUCK – nawigacja dedykowana dla samochodów ciężarowych

Firma NAVITEL postanowiła wypuścić na rynek nową nawigację skierowaną do kierowców samochodów ciężarowych. NAVITEL E777 TRUCK jest pierwszym urządzeniem w portfolio producenta skierowany właśnie do tego typu pojazdów.

Pierwsza taka nawigacja w ofercie producenta

NAVITEL postanowił wejść na rynek z czymś zupełnie nowym i poszerzył swoje portfolio o nawigację GPS skierowaną dla kierowców samochodów ciężarowych. To, co wyróżnia NAVITEL E777 TRUCK to fakt, że działa ona na systemie operacyjnym Linux. Oprogramowanie to odpowiada za szybkość i płynność działania nawigacji.

W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności nawigacja GPS NAVITEL E777 TRUCK została wyposażona w procesor Mstar MSB2531, którego częstotliwość taktowania wynosi 800 MHz. Na pokładzie znajdziemy także 8 GB pamięci wewnętrznej z możliwością dołożenia karty pamięci do 32 GB na dodatkowe mapy.

Nawigacja NAVITEL E777 TRUCK została wyposażona w przejrzysty, 7-calowy wyświetlacz. Ekran został pokryty powłoką przeciwsłoneczną, która wpływa na komfort korzystania z nawigacji. W zestawie znajdziemy rysik, który pozwala na szybkie, precyzyjne i wygodne poruszanie się po funkcjach nawigacji. Fabrycznie w pamięci urządzenia zapisano mapy 47 państw, które mogą działać w trybie offline. Co ważne, aktualizacje map są darmowe, bez ograniczeń czasowych.

NAVITEL E777 TRUCK posiada wszystko, czego mogą oczekiwać od niej kierowcy ciężarówek

Model E777 TRUCK został wyposażony w funkcje, które skierowane są do kierowców zawodowych. Znajdziemy tutaj m.in. możliwość wprowadzenia wagi i wymiarów pojazdu, budowanie trasy z uwzględnieniem ograniczeń drogowych dla każdego typu samochodów ciężarowych, co przekłada się na płynną jazdę do celu podróży. NAVITEL E777 TRUCK wyświetla łączny czas potrzebny do dotarcia do celu, dzięki funkcji obliczania czasu trasy. Użytkownik ma do wyboru trzy alternatywne trasy.

To nie wszystko, ponieważ nawigacja została wyposażona w transmiter FM, który pozwala na przesyłanie muzyki za pomocą fal radiowych z zewnętrznych nośników – np. ze smartfona do radia samochodowego. W zestawie znajdziemy uchwyt samochodowy, ładowarkę samochodową 12/36V, kabel mini-USB, rysik i dokumentację.

Sugerowana cena nawigacji NAVITEL E777 TRUCK to 799 złotych.

Źródło: Navitel