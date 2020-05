Netflix dziś wieczorem? Propozycje filmów na piątkowy wieczór

Pandemia i obostrzenia z nią związane są dla nas coraz luźniejsze, ale to nie znaczy, że macie zacząć chodzić na imprezy. Co to, to nie. Proszę zostać w domu, ponieważ przedstawiam propozycje filmów na piątkowy wieczór. Netflix dziś wieczorem? Czemu nie!

Polecane filmy na piątkowy wieczór

Oczywiście już na wstępie zaznaczam, że jest to moja luźna propozycja kilku tytułów. Być może się Wam spodobają, być może nie. Zawsze to jednak jakaś inspiracja, prawda? Jeśli macie zamiar uruchomić Netflix dziś wieczorem warto zobaczyć między innymi filmu pod tytułem „Betonowe Złoto„. Jest to historia zarówno drogi na szczyt, jak i upadku dwóch agentów nieruchomości, którzy do uczciwych raczej nie należą. Szybko staja się bogaci, ale jeszcze szybciej zaczynają coraz więcej kłamać i oszukiwać. Czy w końcu dojdą do odpowiednich wniosków zadając sobie pytanie co jest priorytetem w ich życiu?

Kolejny film, który może Was zainteresować nosi tytuł „Spotkajmy się w więzieniu„. Bohaterem jest niejaki John Lyshitski, stały bywalec więzienia. Praktycznie od dziecka kombinuje jak zdobyć fortunę. Niekoniecznie myśli o legalnym źródle dochodu. Co ciekawe, za każdym razem wyrok otrzymuje od tego samego sędziego. John planuje się odwdzięczyć, ale sędzia już nie żyje. Bierze więc na celownik syna.

Netflix dziś wieczorem – jaki serial obejrzeć?

Raczej nie zaskoczę Was w tej kwestii. Pierwszym, który polecam to serial „El Chapo„, który opowiada o gangsterach związanych z narkotykami. Fajnie zapowiadał się również „Narcos Meksyk„, aczkolwiek nie był on już według mnie tak fajny, jak pierwsze sezony Narcosa. Być może powinienem mu dać jeszcze jedną szansę, sam nie wiem. Trochę wstyd, ale nie oglądałem serialu pt. „Dom z papieru„. Wiele osób się nim zachwyca. Może rzeczywiście warto?

Propozycje filmów na piątkowy wieczór

Netflix dziś wieczorem? Może macie ochotę jednak na coś innego? Jeśli już te dwa filmy, o których zaraz przeczytacie widzieliście to… wybaczcie. Tak czy inaczej osoby, które ich nie widziały według mnie powinny dziś wybrać chociaż jeden z nich. Pierwszy to „Śledztwo Spensera„. Jest to jak sama nazwa mówi, śledztwo byłego policjanta. Chodzi o zabójstwo kilku osób. Wiecie, narkotyki, skorumpowani policjanci i te sprawy. Pomaga mu zawodnik MMA oraz jego była dziewczyna. Drugi film, który fajnie trzyma w napięciu (przynajmniej dla mnie) to film o tytule „Groźne kłamstwa„. Małżeństwo ma kłopoty finansowe. Kobieta rozpoczyna pracę jako opiekunka starszego mężczyzny. Zaprzyjaźnia się z nim, jednak ten umiera. Nieoczekiwanie staje się ona właścicielką jego bardzo dużej posiadłości. Niestety przy okazji zostaje wkręcona w serię dziwnych sytuacji, podejrzeń oraz kłamstw. Według mnie bardzo ciekawy film, pomimo wielu nieścisłości i dziwnych akcji.