Po ataku Rosji na Ukrainę, Netflix postanowił zawiesić swoją działalność na terenie kraju agresora. Przez ten ruch stracił około 700 tysięcy abonentów. Pomijając utratę rosyjskich abonentów, Netflix ma problemy i zanotował na giełdzie spadek akcji o ponad 25 procent.

Netflix ma problemy i generuje spadki na giełdzie 27

Netflix ma problemy i generuje spadki na giełdzie

Patrząc na raport z wyników finansowych za pierwszy kwartał, akcje znanej platformy – Netflix, spadły o ponad 25 procent. Przychody były o wiele niższe od tych, które zakładano. Co prawda, patrząc rok do roku, to platforma zwiększyła swój przychód o 10 procent, ale nadal nie jest to zadawalający wynik dla właścicieli. Jednakże, jeśli chodzi o akcje Netflixa, to akcjonariuszy najbardziej zaniepokoiło ujemny przyrost abonentów, patrząc tylko na pierwszy kwartał 2022 roku. Przewidywano, że przyrost nowych kont będzie wynosił około 2,7 miliona użytkowników, natomiast platforma straciła aż 200 tysięcy kont.

Netflix ma problemy i generuje spadki na giełdzie 28

Skąd biorą się ta znaczne straty platformy Netflix

Netflix zaczął działać ze współdzieleniem kont. Początkowo dawał możliwość osobom z jednego gospodarstwa na dzielenie się kontem. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że wiele osób korzysta z tego, używając jednego konta z ludźmi, których się nie zna. Netflix postanowił walczyć ze współdzieleniem w zagranicznych krajach. Można powiedzieć, że tam testuje sposób w jaki sposób to zrobić i kto wie, czy niedługo nie będzie już możliwości na współdzielenie kont w Europie, Polsce. Oprócz walki ze współdzieleniem kont, rośnie coraz większa konkurencja dla platformy Netflix. Są to chociażby takie platformy jak: AmazonPrime, HboGo czy inne. To wszystko wpływa na to, że Netflix zalicza ogromne straty. Czy się z tego podniesie, zobaczymy już wkrótce.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii kultura