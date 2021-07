Netflix oficjalnie na rynku gier! W jakie tytuły zagramy?

Informacje na temat planów Netflixa co do branży gier właśnie się potwierdziły. Firma potwierdziła, że ruchy, które w ostatnim czasie wykonywała, przygotowywały ją do wejścia na zupełnie nowe wody. Wiemy więc na jakie produkcje postawi Netflix.

Netflix oficjalnie potwierdza wejście na rynek gier

O tym, że Netflix planuje wejść na rynek gier, pisaliśmy już jakiś czas temu. Zatrudnienie Mike Verdu na stanowisko wicedyrektora ds. projektowania gier potwierdzało tylko wcześniejsze doniesienia. Teraz firma z Los Gatos sama wyjawiła trochę szczegółów na temat swoich planów dotyczących branży gier. Firma wystosowała list do udziałowców, w którym możemy przeczytać jakimi grami zajmie się gigant streamingowy.

Netflix na początku chce skupić się na mobilnej branży gier. Firma ma już doświadczenie w tego typu produkcjach, ponieważ w przeszłości wydała takie gry jak Black Mirror Bandersnatch i Stranger Things. Na tę chwilę nie wiemy jakie tytuły zdecyduje się stworzyć gigant oraz to, kiedy zagramy w pierwszą grę mobilną od Netfliksa. Sugeruje się, że pierwszy tytuł pojawi się w przyszłym roku.

Czy gry Netfliksa będą darmowe?

Gry, które będą tworzone pod marką Netflix, będą dostępne dla wszystkich subskrybentów serwisu. Użytkownik posiadający abonament w serwisie, chcąc zagrać w grę na podstawie jakiegoś serialu, nie będzie musiał za nią płacić. Jest to bardzo dobra wiadomość.

Warto również zwrócić uwagę na to, że Netflix zapowiadając produkcje mobilne, oznajmi, że jest to dopiero początek. Można więc wywnioskować, że w przyszłości firma zacznie tworzyć duże tytuły na komputery PC i konsole. Jest to bardzo dobry ruch ze strony firmy, która produkcjami mobilnymi będzie mogła wyczuć rynek gier i stworzyć duży tytuł, który spełni wymagania graczy.