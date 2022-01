Netflix utrudnia dzielenie się kontem. Czy to koniec?

Dla użytkowników dzielenie się kontem Netflix ze znajomymi to nic złego. Dla przedsiębiorstwa już tak. Platforma traci na tym sporo pieniędzy, dlatego też chce ukrócić ten proces. Firma zdecydowała się na ponowne uruchomienie testów mechanizmu, które miałby uniemożliwić wspomniany proceder.

Netflix skończy ze współdzieleniem konta?

Netflix to bez wątpienia największy serwis do streamowania filmów i seriali na świecie. Przedsiębiorstwo oferuje tysiące tytułów, dlatego każdy użytkownik ma w czym wybierać. Dostęp do platformy jest możliwy tylko i wyłącznie po opłaceniu abonamentu. W serwisie mamy trzy pakiety – podstawowy, standardowy i premium. Pakiety różnią się nie tylko jakością obrazu, ale również możliwościami. Oczywiście pakiet premium, będąc najdroższym (60 PLN miesięcznie), oferuje najwięcej.

Przeczytaj także: PETA wzywa do bojkotu serialu Wiedźmin. O co chodzi?

Z racji tego, że pakiet premium Netflix oferuje najwięcej możliwości i najlepszą jakość obrazu sięgającą nawet 4K jest najbardziej interesującym wyborem. 60 złotych dla jednej osoby to sporo, dlatego też użytkownicy najczęściej współdzielą konto z najbliższymi, czy znajomymi. Okazuje się, że wkrótce może to być bardzo utrudnione, ponieważ przedsiębiorstwo ponownie uruchomiło testy mechanizmu blokowania dzielenia się kontem na platformie.

8.5 Wynik

Komunikat weryfikacyjny powraca

Pierwsze testy mechanizmu blokowania współdzielenia kont na Netflix rozpoczęły się w marcu 2021 roku. Każda osoba, która otworzyła swoje konto na platformie, dostała komunikat z prośbą o weryfikację poświadczeń. Jeśli wszystkie osoby, które dzieliły konto, nie posiadały dostępu do maila, na którym założone było konto, logowanie było mocno utrudnione. Testy zakończyły się po kilku tygodniach, a firma zarzekała się, że nie wprowadzi tego typu utrudnień.

Okazuje się jednak, że z czasem przedsiębiorstwo zmieniło swoje zdanie. Przekonali się o tym obywatele Włoch, którzy ponownie muszą mierzyć się ze wcześniej wspomniany komunikatem. Netflix prosi osoby, które współdzielą konto o podanie jednorazowego kodu, który wysyłany jest na powiązane z kontem konto e-mail lub numer telefonu.

Czy to początek końca współdzielenia kont na platformie Netflix? Komunikaty mogą być początkiem do blokowania kont, których użytkownicy nie mieszkają pod jednym adresem. Dla przedsiębiorstwa jest to bardzo sensowny ruch, ponieważ według wyliczeń platforma traci na tym procederze aż 9 mld dolarów rocznie!