Coraz większa konkurencja oraz trochę za wysokie ceny wymusiły wprowadzenie czegoś, co zatrzyma ucieczkę klientów. Jak będzie wyglądał Netflix z reklamami? Ile będzie kosztował abonament w 2022 roku?

Popularny serwis streamingowy – Netflix – musi „kombinować”, aby kolejni użytkownicy nie uciekali do konkurencji. Nie ma żartów. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku, z subskrypcji zrezygnowało aż 200 tysięcy klientów. Może tu nie chodzi jednak o wysoką cenę usługi (od 29 do 60 zł miesięcznie), a o jakość udostępnianych materiałów? Tak czy inaczej, firma stwierdziła, że obniży cenę, ale za to użytkownicy będą musieli zgodzić się na oglądanie reklam.

Netflix z reklamami. Ile będzie kosztował abonament? Ile reklam będziemy oglądać?

Zacznijmy od tego, jak będzie wyglądać Netflix z reklamami. Według informacji, które udostępnił serwis Bloomberg, jeśli zdecydujemy się na taki wariant abonamentu, będziemy co godzinę oglądali cztery minuty reklam. Mowa o materiałach, które pojawią się przed filmem, jak i w jego trakcie.

No dobrze, ale ile będzie to kosztować? Krótko mówiąc – nawet pomimo reklam, nie będzie to atrakcyjna pod kątem finansowym oferta. Analizując abonament w USA, za wariant z reklamami zapłacimy około 7 – 9 dolarów, co przekłada się na kwotę na poziomie 33 – 43 złotych. To dużo, bowiem teraz przecież cena za abonament w wersji podstawowej Amerykanie płacą 9 dolarów, lub 15,49 USD za opcję Standard lub 19,99 USD za wariant Premium.

Zakładając, że w Polsce płacimy 29 zł za opcję podstawową, 43 zł za standard i 60 zł za premium, wiele osób spekuluje, że Netflix z reklamami będzie kosztował około 25 – 30 zł. To nadal dużo. Tym bardziej, że mówimy o serwisie VOD, który będzie wyświetlał nam reklamy w trakcie oglądania filmów lub seriali. Wydaje mi się, że jeśli opcja bazowa zostałaby wyceniona na 15 – 20 zł, być może znalazłoby się wiele osób, które zdecydowałoby się na taki wariant. W przypadku wyższych kwot, nie sądzę, że klienci będą skłonni płacić nadal wysoką cenę, a przy okazji za reklamy.

Kiedy Netflix udostępni opcję z reklamami? Według wielu informacji udostępnianych przez media, mówiło się o końcówce bieżącego roku. Obecnie jednak dziennikarze sugerują, że firma wprowadzi taki plan w nadchodzącym, 2023 roku.