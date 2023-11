Niestety, nie mamy się czym chwalić. Na 20 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 12 to lokalizacje z Polski. Warto wiedzieć, że w tych województwach od stycznia 2024 nie będziesz mógł palić w piecu. Najgorsze jest to, że według danych, na wymianę czeka aż 3 miliony pieców o najniższej klasie.

Tu od stycznia 2024 nie będziesz mógł palić w piecu! [Lista]

Nie będziesz mógł palić w piecu węglem i drzewem!

Uchwała antysmogowa działa już w czternastu województwach. W ośmiu od stycznia 2024 nie będziesz mógł palić w piecu – tak zwanym kopciuchu, gdyż wchodzi zakaz używania wysokoemisyjnych źródeł ciepła. To nie koniec, gdyż od wiosny bądź od lipca przyszłego roku ustawa ta wejdzie w życie w kolejnych trzech województwach. Jeśli więc posiadasz ten najgorszy rodzaj pieca – tak zwany kopciuch – będziesz musiał go wymienić na nowoczesny model spełniający normy. Czeka Cię spory wydatek. Jakby tego było mało, od 2028 roku praktycznie nigdzie w Polsce nie będziesz mógł palić w piecu klasy 5!

Palisz w piecu “kopciuchem”? Możesz zapłacić do 5 tysięcy złotych kary!

Już teraz w wielu województwach zakazane jest spalanie paliwa takich jak miał, muł węglowy, flotokoncentraty czy węgiel brunatny. Do tego dochodzi na przykład zbyt mokre drewno, którego wilgotność przekracza 20%. Wiele osób ignoruje zakaz spalania paliw stałych. Efekt takiego podejścia może być dla wielu bardzo… kosztowny. Wystarczy spojrzeć na dane samej Małopolski, gdzie w ubiegłym roku skontrolowano 27 tysięcy gospodarstw domowych. Efektem było pięćset naruszeń. Jeśli po terminie granicznym nadal będzie wykorzystywany tak zwany kopciuch, właściciel takiego domu może spodziewać się kary wynoszącej do 5 tysięcy złotych.

Nie będziesz mógł palić w piecu nie spełniających norm

Gdzie jest najgorsze powietrze? Według danych Europejskiej Agencji Środowiska PM 2.5 jest największy w takich lokalizacjach jak Nowy Sącz, Piotrków Trybunalski, Łomżę, Żory, Kraków, Gliwice, Zgierz, Tarnów, Katowice, Częstochowę, Bielsko-Białą oraz Kalisz. Mało tego, są jeszcze gorsze informacje. Według Polskiego Alarmu Smogowego w Nowej Rudzie w 2022 roku było aż 95 dni ze smogiem. Dlatego też gminy “walczą” z tak zwanymi kopciuchami. W samym Krakowie usunięto ich już ponad 25 tysięcy. Według raportów i analiz powinniśmy się jeszcze pozbyć około trzech milionów pieców o najgorszych parametrach.

Uchwały natysmogowe wręcz wymuszają na właścicielach gospodarstw domowych modernizację systemu ogrzewania. Fakt, można zauważyć różnice w poszczególnych województwach i, co ciekawe, nie ma ich jeszcze w podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, jednak wszędzie chodzi o jedno – o częściowy lub całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Co mają więc zrobić posiadacze takich kotłów? Muszą wymienić je na gazowe bądź na pompy ciepła. Dlatego też zauważa się duży rozwój przedsiębiorstw związanych z tzw. OZE. Mam na myśli takie jak Woltair, które zajmuje się sprzedażą fotowoltaiki oraz pomp ciepła.

W 2022 roku pomp ciepła brakowało, chętni do ich instalacji musieli czekać dosyć długo. Obecnie dostępność tych urządzeń jest duża, producenci i dystrybutorzy zwiększyli produkcję i dostawy do naszego kraju. Nie czeka się na nie dłużej niż miesiąc, nawet na wysokiej klasy urządzenia o niskim poborze energii. Widzimy jednak rosnące zainteresowanie i wzrost liczby zapytań, a także próśb o wyceny zakupu i instalacji takich urządzeń. Zapewne ma to związek z wchodzącym w wielu miejscach w życie od stycznia zakazem wykorzystywania pieców o najgorszych parametrach emisyjności. mówi Dawid Pantera z Viessmann.

Nie będziesz mógł palić w piecu – kopciuchu. Do kiedy należy wymienić piec?

Czasu jest coraz mniej. Już niedługo nie będziesz mógł palić w piecu, który nie spełnia żadnych norm. W dalszej części tekstu wyszczególniona jest lista dat oraz informacji dotyczących wymiany pieca. Warto pamiętać o tym, że cały czas obowiązuje program Czyste Powietrze. Widać również coraz większe zainteresowanie właścicieli domów, którzy chcą skorzystać z dopłat. Według ogólnodostępnych danych na 12859 wniosków złożonych we wrześniu, 50% dotyczyło pomp ciepła, 33% kondensacyjnych kotłów gazowych. Co ciekawe, kwota wypłat w programie Czyste Powietrze we wrześniu wynosiła 249,8 milionów złotych. Przed rokiem (również we wrześniu) było to 153 milionów złotych.

Województwo mazowieckie

1 stycznia 2023 r. zakaz kopciuchów (kotłów bezklasowych) oraz pieców niespełniających wymogów ekoprojektu,

1 października 2023 r. obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie,

1 stycznia 2028 r. w gminach okalających stolicę, z wyjątkiem kotłów klasy 5. zainstalowanych przed 10 listopada 2017 r. oraz kotłów spełniające normy Ecodesign zamontowanych przed 1 czerwca 2022,

1 stycznia 2028 r. zabronione będzie stosowanie kotłów o klasie niższej niż 5.

Województwo małopolskie

od wiosny 2024 r. (do końca sezonu grzewczego) piece bezklasowe oraz takie, które nie spełniają kryteriów z uchwały,

1 stycznia 2027 r. piece o klasie poniżej 5.

Województwo wielkopolskie

1 stycznia 2024 r. kopciuchy, czyli piece niespełniające norm żadnej z klas,

1 stycznia 2026 r. kotły niespełniające wymogów ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012, (z wyjątkami),

1 stycznia 2028 r. piece o klasie 3. i 4.

Województwo dolnośląskie

1 lipca 2024 r. kotły niespełniające wymogów 3. klasy normy PN-EN 303-5:2012 (czyli kopciuchy)

1 lipca 2028 r. – piece na węgiel lub drewno o klasie niższa niż 5.

Województwo śląskie

1 stycznia 2022 r. piece bezklasowe eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty wyprodukowania,

1 stycznia 2024 r. kotły bezklasowe używane od 5 do 10 lat od daty produkcji,

1 stycznia 2026 r. kotły bezklasowe używane do 5 lat od daty wyprodukowania,

1 stycznia 2028 r. piece na paliwa stałe o klasie niższej niż 5.

Województwo łódzkie

1 stycznia 2025 r. piece bezklasowe, niespełniających wymogów żadnej z norm (posiadacze pieców i kominków sprzed 2018 r. mają czas do 1 stycznia 2026 r. na zamontowanie wymaganych w uchwale filtrów),

1 stycznia 2028 r. wszystkie piece na paliwa stałe poniżej klasy 5.

Województwo kujawsko-pomorskie

1 stycznia 2024 r. kominki i inne ogrzewacze pomieszczeń, które nie spełniają norm z uchwały antysmogowej,

1 stycznia 2028 r. piece o klasie niższa niż 5.

Województwo lubelskie

1 stycznia 2024 r. piece bezklasowe (kopciuchy) oraz kotły klasy 1. i 2. według normy PN-EN 303-5:2002. –

1 stycznia 2027 r. każdy piec węglowy klasy 3. i 4.

Województwo lubuskie

1 stycznia 2024 r. w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim piece na paliwa stałe o klasie niższej niż 5,

1 stycznia 2027 r. piece na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 poza tymi miastami.

Województwo opolskie

1 stycznia 2029 r. piece bezklasowe.

1 stycznia 2032 r. kotły klas 3. i 4.

Województwo podkarpackie

1 stycznia 2024 r. kotły bezklasowe eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji,

1 stycznia 2026 r. kotły bezklasowe eksploatowane do 5 lat od daty produkcji,

1 stycznia 2028 r. piece na węgiel o klasie poniżej 5.

Województwo pomorskie

1 stycznia 2024 r. w Sopocie zakaz ogrzewania węglem oraz drewnem,

1 września 2024 r. piece bezklasowe lub o klasie niższej niż 3,

1 września 2026 r., pieców o klasie 3. oraz 4.

Województwo świętokrzyskie

1 lipca 2024 r. piece o klasie 3. i 4.,

1 lipca 2026 r. kotły o klasie 5.

Województwo zachodniopomorskie

1 stycznia 2024 r. piece bezklasowe, czyli kopciuchy niespełniające żadnych norm

1 stycznia 2028 r. piece o klasie poniżej 5.