Nie mogę oderwać wzorku od tego laptopa! Na pokładzie też AI

Podczas targów MWC 2024 w Barcelonie, Honor zaprezentował laptop, który nie tylko prezentuje się świetnie, ale oferuje również wydajność, oraz wspierany jest przez AI. Od tego laptopa ciężko oderwać wzrok. Co oferuje HONOR MagicBook Pro 16?

Kluczowym elementem tego laptopa jest AI

Rynek urządzeń mobilnych skupia się na rozwoju sztucznej inteligencji i coraz więcej laptopów, czy smartfonów oferuje do niej dostęp. Tak samo jest w przypadku tego laptopa, którego podczas targów MWC 2024 w Barcelonie przedstawił Honor. Model MagicBook Pro 16 to nowa era tego typu urządzeń.

Sztuczna inteligencja, która napędza HONOR MagicBook Pro 16, pozwala na współpracę pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi. Jeśli korzystacie z innych urządzeń marki, to dzięki funkcji Magic Ring jesteście w stanie udostępniać pliki i odczytywać powiadomienia pomiędzy smartfonami, komputerami i tabletami marki HONOR. Tak działa siła ekosystemu.

HONOR MagicBook Pro 16 to wydajne urządzenie

Wizualnie laptop HONOR MagicBook Pro 16 prezentuje się świetnie i trudno oderwać od niego wzrok. Producent wykorzystał tutaj malowanie 3D, dzięki czemu barwa urządzenia zmienia się w zależności od kąta, z którego na nie zerkamy. Cienka ramka ozdabia szczegółowy ekran 3K Eye Comfort Screen, którego natywna rozdzielczość to 3072 x 1920 pikseli. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi tutaj 165 Hz.

Bateria o pojemności 75 Wh daje nam do 12 godzin pracy bez konieczności ładowania, a o wydajność laptopa HONOR MagicBook Pro 16 dba procesor z serii Intel Core Ultra 7 we współpracy z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 40 Series.

MagicBook Pro 16 od marki HONOR. Fot. mat. prasowe

To nie jedyna premiera HONOR podczas MWC 2024

Poza flagowym smartfonem HONOR Magic6 Pro oraz opisywanym laptopem MagicBook Pro 16 marka HONOR na tragach MWC zaprezentowała także swój najnowszy tablet HONOR Pad 9, który został wyposażony w imponujący, 12,1-calowy wyświetlacz HONOR FullView 2,5K z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Model ten został wyposażony również w ośmiogłośnikowy system audio z autorską technologią dźwięku producenta, HONOR Histen.

Kolejnym urządzeniem, które zobaczył świat, jest składany smartfon typu książka, powstały przy współpracy z Porsche Design. Telefon o nazwie Porsche Design HONOR Magic6 RSR posiada charakterystyczne dla niemieckiej marki samochodów sportowych elementy, dlatego też skierowany jest do fanów tych maszyn. Smartfon ten cechuje się wyglądem inspirowanym autami tego producenta z wyśrodkowaną kamerą, która została umieszczona w geometrycznej strukturze. Ma to nawiązywać do estetyki Porsche. Model ten będzie dostępny w dwóch kolorach – czarnym i zielonym. Porsche Design HONOR Magic6 RSR trafi do sprzedaży jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Smartfon PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR. Fot. mat. prasowe.

Źródło: opr. wł./info. prasowa