Nintendo ma ważną i jednocześnie smutną wiadomość dla swoich fanów!

Nintendo w swojej ofercie do tej pory posiadało jedną konsolę – był to Switch. Urządzenie radziło sobie bardzo dobrze, dlatego też zdecydowano się na odświeżenie handhelda. Nintendo Switch OLED nie było jednak tym, czego oczekiwali fani marki. Japoński producent odniósł się do swoich planów odnośnie do Switch Pro.

Czy Nintendo Switch Pro jest w planach?

Nintendo Switch OLED to konsola, która została zapowiedziana kilkanaście dni temu. Nowa wersja przenośnej konsoli do gier nie zachwyciła ani fanów, ani ekspertów. Jedyną zmianą w nowej wersji Switcha jest ekran OLED oraz większa pojemność dysku w podstawowej wersji urządzenia. Wszyscy jednak spodziewali się nowej, wydajniejszej wersji Pro konsoli.

Tak się jednak nie stało i pomimo prezentacji wersji OLED, plotki jednak nie ucichły. Nintendo postanowiło odnieść się do wszelkich spekulacji na temat Switch Pro. Jak podaje producent, na tę chwilę nie ma planów stworzenia takiej wersji handhelda. Producent chce skupić się na świeżo zapowiedzianej wersji konsoli. Informacje te na pewno nie spodobają się fanom, którzy czekali na lepszą wydajnościowo wersje konsoli japońskiego producenta.

Wersja OLED będzie generowało większe koszta?

Serwis Bloomberg, który wielokrotnie informował o tym, że Nintendo planuje pokazać światu Switcha PRO (co się jednak nie stało) dotarł do nowych informacji. Sugerują one, że koszt produkcji Switch OLED będzie o 10 dolarów większy niż w przypadku standardowej wersji. Patrząc na sugerowaną cenę detaliczną konsoli, która jest o 50 USD większa, jest to duża przebitka.

Przeczytaj także: Nintendo wydało nową konsolę… i odradza jej kupna!

Nintendo postanowiło odnieść się do tych plotek. Japoński producent zdementował informacje, które mówiłyby, że Switch OLED będzie generował większe zyski. Czy to okaże się prawdą, tego nie wiemy. Nowy Switch w podstawowej wersji z 7-calowym ekranem OLED i 64 GB pamięci na dane użytkownika został wyceniony na 349,99 USD.