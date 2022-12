Nintendo Switch Pro miało być mocniejszą i nowocześniejszą wersją popularnej przenośnej konsoli do gier. Okazuje się, że japoński producent miał w planach wypuszczenie na rynek tego urządzenia, jednak zdecydowano inaczej. Dlaczego?

Fani czekali i się nie doczekali

Kiedy Valve zapowiedziało Steam Deck, fani japońskiego producenta konsol mieli nadzieje, że wkrótce na rynku pojawi się Switch Pro. Nintendo co prawda wprowadziło na rynek nową wersję handhelda, jednak był to model, który wyposażono w wyświetlacz OLED.

Nintendo Switch Pro miało powstać, ale zostało anulowane!

Na rynku pojawiła się także wersja Switch Lite, jednak na próżno było szukać informacji o tym, że Nintendo postanowi wypuścić wersję Switch Pro. Fani jednak wierzyli, jednak teraz mamy pewność, że urządzenie to nie powstanie. Chociaż plany były zupełnie inne.

Switch Pro powstał, ale ostatecznie został anulowany

Te informacje z pewnością nie spodobają się fanom Nintendo, ponieważ jak podaje Digital Foundry, Switch Pro był konsolą, nad którą japoński producent pracował i w planach było wypuszczenie mocniejszego handhelda, jednak urządzenie zostało ostatecznie anulowane.

Dlaczego więc mocniejsza wersja Nintendo Switch nie trafiła do sprzedaży? Okazało się, że japoński gigant technologiczny postanowił skupić się na kolejnej generacji konsoli, która ma zadebiutować nie wcześniej, niż w 2024 roku. Firma chce wykorzystać potencjał obecnej generacji do maksimum i do tej pory szło im to bardzo dobrze, ponieważ od momentu premiery w 2017 roku, Switch sprzedał się z nakładem 114 milionów egzemplarzy. Dla porównania PlayStation 4 osiągnęło wynik 117 mln sztuk.

Od 2017 roku Switch sprzedał się z nakładem 114 mln sztuk!

