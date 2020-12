Notebooki dla wymagających – polecane laptopy MSI

Sponsored Materiał zewnętrzny

Czym są notebooki dla wymagających? To sprzęt, który pozwoli na komfortową pracę z zaawansowanymi aplikacjami i najnowszymi grami. Jeśli interesuje Cię laptop do CAD’a i innych, podobnych programów, bądź po prostu szukasz komputera do gier propozycja wydajnych modeli MSI powinna być interesująca.

Podczas wyboru wydajnego notebooka warto zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim – podzespoły. Procesor musi posiadać odpowiednią moc obliczeniową. W przypadku gier należy również sprawdzić kartę graficzną. Równie ważne są pozostałe podzespoły takie jak pamięć RAM, czy nośnik danych. O komfort korzystania z takiego sprzętu zadba wygodna klawiatura, a także ekran – najlepiej wyświetlający obraz w wysokiej rozdzielczości. Minimum to matryca IPS – najlepiej z wysoką częstotliwością odświeżania i krótkim czasem reakcji.

Czym jeszcze powinny cechować się notebooki dla wymagających? W przypadku komputera do gier oczywiście „pierwsze skrzypce” gra CPU i karta graficzna, aczkolwiek równie ważne jest stabilne połączenie z Internetem. W przypadku wydajnych modeli MSI nie musimy się o to martwić, bowiem cechuje je technologia Wi-Fi 6 oraz gigabitowa karta sieciowa LAN. Laptop do CAD’a, ale i do gier będzie zapewne często przenoszony. W końcu kupujemy sprzęt mobilny. Dlatego warto zwrócić uwagę na wagę danego egzemplarza. Im będzie lżejszy, tym lepiej.

W tym artykule prezentujemy sześć ciekawych propozycji od MSI, producenta sprzętu komputerowego znanego z wydajnych kart graficznych, płyt głównych, komputerów oraz peryferii. Sprawdźmy, czym cechują się wybrane modele.

MSI Stealth 15M

Jeśli potrzebny jest Ci laptop do CAD’a, programowania i, krótko mówiąc oprogramowania wyciskającego „siódme poty” z procesora powinieneś zainteresować się modelem MSI Stealth 15 M. Dlaczego? Przede wszystkim producent daje nam do dyspozycji procesor Intel Core i7 najnowszej, 11-generacji. W tej smukłej i lekkiej obudowie umieszczono kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti z serii Max-Q. Komputer został również wyposażony w 16 GB pamięci RAM typu DDR4.

Jednym z największych atutów modelu Stealth 15M jest jego waga, która wynosi 1,69 kg. Patrząc na to, że mamy do dyspozycji bardzo wydajne podzespoły i nie tylko lekką, ale i smukłą obudowę trzeba przyznać, że to świetna pozycja dla kogoś, kto często podróżuje, ale potrzebuje sprzętu oferującego wysoką moc – na przykład podczas programowania.

Komputer jest oczywiście odpowiednio chłodzony. Za odprowadzanie ciepła odpowiada system chłodzenia składający się z sześciu ciepłowodów i dwóch wentylatorów. Ciekawostką jest to, że każda z łopatek wentylatora ma grubość wynoszącą zaledwie 0,1 mm.

Specyfikacja MSI Stealth 15M jest imponująca. Jakby tego było mało, na uwagę zasługuje świetny wyświetlacz, który spełni wymagania każdego gracza (i nie tylko). Mowa o matrycy o przekątnej 15,6-cala IPS, który cechuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. To niezwykle istotne podczas dynamicznej rozgrywki w strzelankach, czy grach rajdowych.

Oczywiście to nie koniec ciekawostek na temat tego modelu. Model ten wyposażony jest w szybki nośnik SSD o pojemności 512 GB. Interesująco wygląda kwestia portów. Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2, HDMI. Nocnych marków zainteresuje podświetlenie klawiatury. RGB sprawia, że możemy dopasować kolorystykę według własnych preferencji.

Specyfikacja techniczna MSI Stealth 15M

Procesor: Intel Core i7-1185G7

Ekran: 15,6, Full HD, 144 Hz, IPS

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6 GB GDDR6

RAM: 2 x 8 GB DDR4 (3200 MHz)

Dysk: 512 GB NVMe Gen3x4

Łączność: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 AX201,

Bateria: 52Whr

Rozmiar i waga: 358,3 x 248 x 15,95 mm / 1,78 kg

Więcej informacji na temat notebooka znajdziesz tutaj.

MSI GS66 Stealth

Komputer, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. To za sprawą high-endowego procesora Intel Core i9 dziesiątej generacji oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. Jest to wręcz idealny laptop do CAD’a, ale i nie tylko. Oczywiście jest to też potężny sprzęt do gier, który zachwyca rewelacyjnym ekranem o częstotliwości odświeżania na poziomie 300 Hz. Wróćmy jednak na chwilę do podzespołów. Przede wszystkim Core i9 w porównaniu do i7-9gen jest praktycznie o połowę szybszy. To oznacza płynną pracę i szybkie obliczenia we wszelakich aplikacjach biznesowych. Z kolei karta graficzna powinna zadowolić graczy, bowiem jej wydajność pozwala na uzyskanie około 130 klatek w Battlefield V.

Ciekawie wygląda również kwestia mobilności. W końcu to laptop. Bateria o pojemności 99,9 Whr powinna pozwolić nam na pracę przez długie godziny. Należy zwrócić również uwagę na głośniki przygotowane wspólnie z ekspertem – Dynaudio. Chłodzenie – na najwyższym poziomie. Mamy przecież do dyspozycji procesor, który oprócz wysokiej wydajności generuje sporo ciepła. Trzy wentylatory i siedem ciepłowodów sprawia, że przepływ powietrza sprawnie chłodzi podzespoły znajdujące się we wnętrzu notebooka MSI GS66 Stealth.

Klawiatura firmy SteelSeries z podświetleniem RGB jest nie tylko bardzo wygodna, ale również oferuje podświetlenie, które znacznie zwiększa komfort pracy. Szczególnie po zmroku. Możemy dostosować kolorystykę, a także rodzaj podświetlenia.

Cieszy fakt, że producent nie zdecydował się na wlutowanie wszystkich podzespołów na płycie głównej. Dzięki temu w prosty sposób możemy zrobić tzw. upgrade pamięci RAM oraz dysku. Tak czy inaczej, 32 GB pamięci i nośnik SSD o pojemności nawet 2 TB. Jest moc, prawda?

Specyfikacja techniczna MSI GS66 Stealth

Procesor: Intel Core i9-10980HK

Ekran: 15,6, Full HD, 300 Hz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB GDDR6

RAM: 16 lub 32 GB DDR4 (3200 MHz)

Dysk: 1 lub 2 TB NVMe

Łączność: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 AX201,

Bateria: 99,9Whr

Rozmiar i waga: 358 x 248 x 19,8 mm / 2,1 kg

Szczegóły na temat tego modelu dostępne są na stronie producenta.

Notebooki dla wymagających – MSI GE66 Raider

Oczywiście, każdy z prezentowanych w tym artykule cechuje wysoka wydajność. Nie inaczej jest w przypadku MSI GE66 Raider. W tym przypadku również mówimy o modelu wyposażonym w topowy procesor Intel Core i9 dziesiątej generacji, a także karty graficzne z rodziny NVIDIA RTX SUPER, które cechuje przede wszystkim technologia Ray-Tracingu. To przede wszystkim laptop dla gracza, bowiem jego wydajność spełni nawet najwyższe oczekiwania. Wydajne chłodzenie, świetny system oświetlenia RGB, 15,6-calowy ekran IPS 240 Hz, czy akumulator o pojemności 99,9 Whr sprawiają, że jest to sprzęt z najwyższej półki.

Specyfikacja techniczna MSI GE66 Raider

Procesor: Intel Core i9-10980HK

Ekran: 15,6, Full HD, 240 Hz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 8GB GDDR6

RAM: 16 GB DDR4 (3200 MHz)

Dysk: 1 lub 2 TB NVMe

Łączność: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 AX201,

Bateria: 99,9Whr

Rozmiar i waga: 358 x 267 x 23,4 mm / 2,38 kg

W przypadku tego modelu należy zwrócić uwagę na to, że możemy wybrać jedną z wielu konfiguracji. Powyższa jest przykładem. Szczegóły znajdują się na stronie producenta.

Laptop do CAD’a i najnowszych gier – MSI GE75 Raider

Core i9 dziesiątej generacji, grafika NVIDIA GeForce RTX, wydajne chłodzenie, klawiatura SteelSeries. To tylko kilka atutów MSI GE75 Raider. Jeśli chodzi o notebooki dla wymagających, ten nie ma sobie równych. Potwierdzeniem są przede wszystkim wyniki z benchmarków, gdzie RTX 2080 Super jest praktycznie o 50 % wydajniejsza od GTX 1080. Atutem tego modelu jest również świetny ekran z 240-hercową częstotliwością odświeżania co jest niezwykle ważne w przypadku dynamicznych scen w grach i filmach. Fani streamingu gier powinien zadowolić zaawansowany system bezprzewodowego Wi-Fi 6. Standard 802.11ax zapewnia stabilne połączenie, praktycznie zerowe opóźnienia oraz wykorzystanie jak największej siły sygnału sieci.

Specyfikacja techniczna MSI GE75 Raider

Procesor: Intel Core i9-10980HK

Ekran: 17,3, Full HD, 240 Hz, IPS

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 8GB GDDR6

RAM: 16 GB DDR4 (3200 MHz)

Dysk: 512 GB NVMe

Łączność: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 AX201,

Bateria: 51Whr

Rozmiar i waga: 360 x 264 x 23,1 mm / 2,6 kg

Więcej informacji na temat specyfikacji znaleźć można na stronie produktu.

Notebooki dla wymagających. Propozycja wydajnych modeli MSI.

MSI GT76 Titan – topowy laptop dla graczy

Ostatni z prezentowanych w tym artykule komputerów to jak sama nazwa mówi prawdziwy tytan. Sprzęt, który nie uznaje kompromisów. To najwyższa wydajność w grach i aplikacjach. Oczywiście, jak na flagowy model przystało, mamy do dyspozycji procesor Intel Core i9. Grafika wyświetlana jest dzięki jednej z topowych kart NVIDIA RTX 2080 Super. Dużym atutem tego laptopa – pod kątem wizualnym – jest jego konstrukcja, a szczególnie wąskie ramki. To pozwoliło umieścić dużą matrycę w obudowie znacznie mniejszego notebooka.

Producent doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że podzespoły mogą generować dużą ilość ciepła. Na szczęście mamy do czynienia z układem chłodzenia, który składa się z aż czterech wentylatorów i jedenastu ciepłowodów.

MSI GT76, jak na laptop dla graczy przystało, oferuje szereg efektów wizualnych, które mogą być prawdziwym pokazem za sprawą diod LED RGB. Świetne wrażenia podczas grania w najnowsze tytuły zapewni matryca z 240-hercową częstotliwością odświeżania. Co ważne, mówimy o modelu z wyświetlaczem 4K!

Sprzęt może być wyposażony w 64 GB pamięci RAM i w zależności od wersji nośniki danych o pojemności 1 TB.

Specyfikacja techniczna MSI GT76 Titan

Procesor: Intel Core i9-9900K

Ekran: 17,3, 4K, 240 Hz, IPS

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8GB GDDR6

RAM: 64 GB DDR4 (2666 MHz)

Dysk: 2000 GB

Łączność: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 AX201,

Bateria: b.d.

Rozmiar i waga: 397 x 330 x 42 mm / 4,2 kg

Szczegóły na temat prezentowanego modelu można znaleźć na stronie producenta.

Notebooki dla wymagających – podsumowanie

Sześć różnych modeli, jedna cecha wspólna – wysoka wydajność, która ma zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika. W końcu producent, firma MSI ma bardzo bogate doświadczenie w produkowaniu sprzętu dla graczy, ale i nie tylko. Przecież każdy prezentowany w tym artykule model może być wykorzystywany jako laptop do CAD’a, czy innych aplikacji, które wymagają sprzętu z najwyższej półki. Czy takie są notebooki MSI? Oczywiście – bez dwóch zdań.

Szczegóły na temat laptopów MSI można znaleźć tutaj. Co ciekawe, klienci mogą odebrać przedłużenie gwarancji lub plecaki MSI Urban Raider na wybrane modele.