Nothing poszerza swoją ofertę urządzeń. Najpierw na rynek trafiły słuchawki, a teraz do portfolio firmy założonej przez byłego współzałożyciela OnePlus, Carla Pei, dołącza smartfon. Nothing Phone 1 to pierwszy telefon w ofercie producenta. Urządzenie zostało oficjalnie zaprezentowane, a my poznaliśmy polską cenę modelu!

Nothing Phone 1 wyceniony! Gdzie go kupić?

Nothing Phone 1 to urządzenie, o którym mówiło się przez ostatnie kilka tygodni. W ciągu tego okresu w sieci pojawiały się nowe informacje i przecieki na temat smartfona, a teraz możemy zobaczyć urządzenie w pełnej okazałości i bez żadnych tajemnic. Smartfon został oficjalnie zaprezentowany i jednocześnie poznaliśmy jego polską cenę.

Długo wyczekiwany Nothing Phone 1 będzie sprzedawany jedynie za pośrednictwem sklepów internetowych i będzie można go kupić na x-kom, Amazon.pl oraz na stronie sklepu Media Expert. Jak będzie wyglądał pod względem cenowym? Wariant 8/128 GB wyceniono 2299 PLN. Wersja 8/256 to wydatek rzędu 2399 PLN, natomiast najbardziej pojemny wariant 12/256 GB będzie kosztował 2619 PLN. Są to dość spore kwoty jak na średniaka.

Nothing Phone 1 oficjalnie zaprezentowany. Poznaliśmy polską cenę smartfona

Czego spodziewać się po smartfonie i kiedy rusza sprzedaż?

Czym będzie wyróżniał się smartfon? Nothing Phone 1 posiada bardzo ciekawy tył, który został wypełniony diodami LED, które można przeznaczyć do różnych zastosowań – mogą służyć jako sygnalizacja powiadomień czy stanu naładowania baterii. Telefon oferuje bardzo ciekawy design – nowoczesność w połączeniu ze stylem retro oraz transparentny tył. Producent zastosował tutaj dwa 50-megapikselowe aparaty – główny i szerokokątny. Na pokładzie znajdziemy optyczną i elektroniczną stabilizację obrazu i wiele trybów, które można wykorzystać do robienia zdjęć. Z przodu znajdziemy aparat do selfie 16 Mpix.

Nothing Phone 1 został wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz OLED 1080p o jasności 1200 nitów. Odświeżanie obrazu wynosi tutaj 120 Hz, a czytnik linii papilarnych został wkomponowany w ekran. Urządzenie pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 778G Plus, baterii 4500 mAh, którą można ładować mocą do 33 W za pomocą kabla lub 15 W bezprzewodowo oraz nowatorskiego systemu operacyjnego Nothing OS, który bazuje na Androidzie. Telefon ma certyfikat IP53.

Sprzedaż rozpocznie się 21 lipca o 8:00 czasu polskiego.

Źródło: Nothing