Nowa funkcja dotycząca dźwięku w urządzeniach Bluetooth

Urządzenia do słuchania muzyki korzystające z technologii Bluetooth właśnie otrzymały nową funkcję, która wniesie dźwięk na nowy poziom. Qualcomm, amerykański producent słynący głównie z produkcji chipsetów do smartfonów posiada w swojej ofercie także technologię Snapdragon Sound aptX Lossless. Ona trafi do urządzeń dźwiękowych Bluetooth.

Snapdragon Sound aptX Lossless trafia na rynek

AptX Lossless to funkcja, która ma znacząco poprawić jakość odtwarzanego dźwięku za pomocą urządzeń dźwiękowych Bluetooth. W skrócie mówiąc, urządzenia, które będą obsługiwały tę funkcję, będą jednocześnie oferować bezstratną jakość audio. Streaming muzyki to nie wszystko, co oferuje atpX Lossless, ponieważ technologia pozwala na odtwarzanie 16-bitowego audio w częstotliwości 44,1 kHz.

Od strony technicznej nowa technologia prezentuje się bardzo dobrze i wydajnie, ponieważ połączenie ma tutaj 1 Mbit/s. W przypadku, jeśli jakość dźwięku wejściowego nie jest zadowalająca szybkość, ta może zmienić się do 140 Kbit/s. Nowa technologia Snapdragon Sound aptX Lossless ma sprawić, że dotychczasowe kawałki będą brzmieć zdecydowanie lepiej, a tego przecież oczekują fani muzyki.

Kiedy urządzenia obsługujące technologię trafią na rynek?

Qualcomm zdradził, kiedy na rynku pojawią się pierwsze urządzenia obsługujące technologię aptX Lossless. Według producenta pierwsze słuchawki i głośniki do sprzedaży trafią pod koniec bieżącego roku. Jakoś strumieniowania audio będzie więc zdecydowanie wyższa niż dotychczas. Użytkownicy słuchawek TWS nie będą już narzekać na straty jakości muzyki w przypadku korzystania właśnie z tego typu urządzeń.

Wprowadzenie nowej technologii przez Qualcomm to bardzo dobra wieść dla konsumentów. Słuchawki TWS są niezwykle popularne, a każdy producent posiada w swojej ofercie takie urządzenie. Wykorzystanie technologii aptX Lossless będzie więc jakościowym przeskokiem względem obecnej generacji kodeków aptX.