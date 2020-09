Nowa seria niedrogich monitorów – AOC E2

W obecnych czasach praca w trybie home office nie jest niczym wyjątkowym. Ci, którzy właśnie w ten sposób pracują doskonale zdają sobie sprawę, że działanie na niewielkim ekranie laptopa w pewnym momencie przestaje być wygodna. Firma AOC wprowadziła do swojej oferty trzy nowe modele monitorów z ekranami o przekątnej ponad 30 cali.

Monitory z dużą matrycą

Oferta trzech nowych modeli firmy AOC obejmuje przede wszystkim Q32E2N oraz U32E2N. Są to monitory wyposażone w matrycę typu VA, które na przekątnej 31,5-cala wyświetlają obraz w proporcjach 16:9. Oba modele będą świetną propozycją dla osoby, która na co dzień pracuje z pakietem biurowym i preferuje dużą powierzchnię, na której w komfortowych warunkach będzie przeglądać kolejne arkusze czy dokumenty. Z kolei osoby, które wymagają jeszcze większego ekranu mogą zainteresować się modelem Q34E2A. Jest to ultrapanoramiczny monitor IPS, który wyświetla obraz w formacie 21:9. Jest to propozycja godna uwagi dla kogoś, kto lubi mieć otworzonych kilka okien jednocześnie. Ewentualnie z tego modelu będą zadowolone osoby mające na co dzień styczność z edycją wideo.

Warto zauważyć, że wszystkie monitory nie są zakrzywione. Nawet model ultrapanoramiczny. To ważny parametr dla kogoś, kto korzysta na co dzień z profesjonalnego oprogramowania. Monitor AOC Q32E2N oferuje rozdzielczość 2560 x 1440. Z kolei U32E2N 3840 x 2160. Natomiast Q34E2A pracuje z rozdzielczością 2560 x 1080 pikseli.

Nowe modele monitorów biurowych AOC dbają o nasz wzrok

Wszystkie trzy monitory cechuje wspieranie trybu Low Blue Light, który ma za zadanie zredukować potencjalnie niekorzystnego dla naszych oczu niebieskiego światła. Każda z matryc wykorzystuje również technologię Flicker Free. Ma ona na celu zmniejszenie zmęczenia naszego wzroku, które powodowane jest migotaniem ekranu. Są to typowe monitory do pracy, bowiem częstotliwość odświeżania na poziomie 75 Hz oraz czas reakcji wynoszący 4 ms raczej nie będzie nadawać się do dynamicznej rozgrywki w gry typu FPS. Nawet pomimo tego, że Q32E2N, a także Q34E2A wspierają technologię Adaptive Sync, a więc tak zwaną synchronizację adaptacyjną. Ma ona synchronizować liczbę klatek oraz częstotliwość odświeżania monitora.

AOC z serii E2

Każdy z prezentowanych monitorów pozwala na pochylenie panelu w celu dostosowania do naszych preferencji. Stopę każdego z nich można zdemontować i wykorzystać uchwyt VESA 100 x 100. Monitory posiadają specjalne otwory do jego montażu. W zależności od wybranego panelu, modele różnią się jasnością podświetlenia. W przypadku Q32E2N wynosi 250 cd/m2, U32E2N 350 cd/m2, natomiast Q34E2A 300 cd/m2. Każdy z monitorów oferuje kąty widzenia wynoszące 178 stopni w poziomie i pionie. Warto jeszcze dodać, że wszystkie prezentowane w artykule produkty firmy AOC posiadają wewnętrzny zasilacz oraz po dwa wbudowane głośniki o mocy 3 W. Niestety, nie możemy obracać podstawy, ani regulować wysokości stopy. Q32E2N posiada jedno złącze HDMI 1.4 oraz jedno DisplayPort 1.2. Z kolei U32E2N posiada już dwa porty HDMI 2.0 oraz jedno DisplayPort 1.2. Największa matryca, a więc Q34E2A posiada dwa gniazda HDMI 1.4 oraz jedno DisplayPort 1.2.

Dostępność, cena, gwarancja

Monitory są już dostępne w sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna dla każdego z nich wynosi odpowiednio:

Q32E2N – 1 009 PLN

U32E2N – 1 919 PLN

Q34E2A – 1 289 PLN

Wszystkie modele objęte są trzyletnią gwarancją producenta.