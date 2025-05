Jeśli myśleliście, że suszarka do włosów to po prostu strumień gorącego powietrza, który w najlepszym wypadku kończy się puszeniem, to Dreame właśnie wywróciło tę teorię do góry nogami. 5 maja 2025 roku światło dzienne ujrzała suszarka Dreame Hair Glory Mix – lekka jak piórko (336 g), szybka jak burza (110 000 obrotów na minutę!) i pachnąca… perfumami. Serio.

Nowa suszarka Dreame Hair Glory Mix

O co chodzi z tym zapachem?

Dreame Hair Glory Mix nie tylko suszy i układa włosy, ale też zostawia na nich delikatną mgiełkę zapachu. W zestawie dostajemy magnetyczną końcówkę – pierścień z perfumowaną poduszką (albo opcję DIY, jeśli wolicie własne nuty zapachowe). Efekt? Fryzura pachnąca kwiatem campanuli nawet przez 8 godzin. A cały ten proces najlepiej przeprowadzać w stałej temperaturze 55°C – idealnej dla naszych włosów.

Technologia na straży pięknych włosów

Nie tylko zapach robi tu „robotę”. Suszarka dba też o zdrowie włosów dzięki:

technologii NTC, która monitoruje temperaturę 300 razy na sekundę (koniec z przegrzaniem i suchymi końcówkami!),

300 milionom jonów ujemnych, które ujarzmiają elektryzujące się kosmyki i zamykają łuski włosa,

dwóm trybom pracy – Low-speed i High-speed Airflow, dającym prędkość powietrza aż do 65 m/s.

Do suszarki dostajemy trzy magnetyczne końcówki, które obracają się o 360°:

nakładkę wygładzającą (dla precyzyjnych fryzur),

dyfuzor (dla naturalnych loków i fal),

pierścień zapachowy (dla aromatycznych fryzur).

Czas suszenia?

Krótka piłka:

włosy krótkie – 40 sekund,

włosy do ramion – 2 minuty,

włosy długie – 3-4 minuty.

A ile to kosztuje Dreame Hair Glory Mix?

Standardowo: 699 zł ale do 18 maja 2025 r. obowiązuje cena promocyjna: 499 zł w wybranych sklepach. Kto pierwszy, ten lepszy. Sprawdź porównywarkę Ceneo, by znaleźć najlepszą cenę tego modelu. Przy okazji zobacz nasz inny artykuł o suszarce – Dreame Airstyle Pro.