Nowość, Dreame Airstyle Pro. Marka wchodzi na rynek beauty

Marka Dreame, znana dotąd głównie z nowoczesnych sprzętów domowych, oficjalnie rozszerza swoje portfolio o segment beauty. Na rynek właśnie trafia Dreame Airstyle Pro – wielofunkcyjne urządzenie do stylizacji włosów, które ma odpowiadać na codzienne potrzeby związane z pielęgnacją i wygodą. Tak, panowie – to nie tylko dla kobiet. Bo kto powiedział, że faceci nie mogą mieć ogarniętych włosów rano przed wyjściem?

To kolejna odsłona znanego już modelu Airstyle, tym razem w wersji Pro. A co się zmieniło? Producent postawił na lepsze parametry, więcej końcówek (łącznie siedem – w tym automatyczne wałki do loków, szczotki prostujące i dysza wygładzająca), kontrolę temperatury na poziomie 300 pomiarów na sekundę i etui, które spokojnie można wystawić na toaletce… albo schować w szufladzie, jeśli nie czujesz klimatu perfum i świeczek.

Zestaw 7w1 ma łączyć funkcje suszenia i stylizacji, umożliwiając tworzenie fryzur „jak z salonu”, bez wychodzenia z domu. Strumień powietrza ma być jednocześnie silny i delikatny – co według producenta oznacza suszenie bez ryzyka przegrzania pasm. Innymi słowy: mniej stresu dla włosów, więcej kontroli nad efektem końcowym, czy to będzie gładka stylówka, czy lekki nieład „jakby przypadkiem”.

Wprowadzono też kilka rozwiązań ułatwiających obsługę – od magnetycznych końcówek, po osobne wałki na prawą i lewą stronę głowy. Jeśli brzmi to skomplikowanie – spokojnie, całość jest bardziej intuicyjna niż składanie regału z IKEI.

Zadbano też o wygodę – cicha praca urządzenia, ergonomiczna rączka, obrotowy przewód i system filtracji mają zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Nawet jeśli urządzenie pożyczasz od partnerki albo… sam kupujesz „dla niej” (i używasz po godzinach).

Ile kosztuje i gdzie kupić Dreame Airstyle Pro?

Wersja premierowa Dreame Airstyle Pro dostępna będzie do 30 kwietnia w cenie 1199 zł (później 1429 zł). Sprzęt można znaleźć w Media Expert oraz w oficjalnych kanałach sprzedaży marki.

Dreame najwyraźniej postanowiło, że skoro już ogarnia nasze mieszkania (zobacz co oferuje i jak wygląda Dreame X50 Ultra), to może ogarnąć też nasze fryzury. Czy się uda? Zobaczymy. Ale jeśli poranki mają wyglądać jak z reklamy, a włosy jak z salonu – to może warto dać mu szansę. Nawet jeśli jeszcze nie wiesz, czym są automatyczne wałki.