Nowe telefony Motorola Edge dostępne w przedsprzedaży!

Już dziś tj. 19 sierpnia rusza przedsprzedaż nowych modeli telefonów Motorola Edge. Najnowsze modele w atrakcyjnych cenach i z atrakcyjnym prezentem będą dostępne do 2 września.

Motorola Edge 20 Pro – krok w stronę doskonałości

Najnowsze telefony Motorola Edge biją na głowę swoje poprzedniczki i to dosłownie. Nowe urządzenia są wyposażone w szybsze procesory Qualcomm Snapdragon 778G. Miejsca do przechowywania danych również będzie pod dostatkiem, w przypadku Edge 20 Pro będzie to 256gb, a w tańszym modelu znajdzi sie 128 gb.

Telefony wyposażono w pamięć RAM o pojemności 12 GB (w Motoroli egde 20 pro) oraz 8 GB (w Motoroli edge 20) co w połączeniu z „czystym” Androidem sprawia, że oba modele pracują płynnie. Warto dodać, że smartfony obsługują łączność Wi-Fi 6 oraz 5G.

Ekrany płynne jak nigdy wcześniej!

Ogromny przeskok jakości można zauważyć w przypadku ekranów zastosowanych w nowych telefonach. Edge 20 pro i Edge 20 wyposażone są w 6,7-calowy wyświetlacz Max Vision z technologią OLED. Ekran spełnia wymogi standardu HDR10+. To co zasługuję na największą uwagę to odświeżanie ekranu, które sięga 144 Hz.

Motorola Edge – jakość zdjęć na najwyższym poziomie.

Aparaty w najnowszych telefonach Motorola Edge również uległy modernizacji. Główny obiektyw może pochwalić się 108 MP z jedną z największych matryc o formacie optycznym 1/1.5″. Smartfony wyposażono w ultraszerokokątny obiektyw z wbudowaną funkcją Macro Vision. Dodatkowo ultraszerokokątny obiektyw pozwala uchwycić 4 razy więcej scenerii. Dzięki temu widać więcej otoczenia i można zmieścić wszystkich w kadrze. Macro Vision umożliwia ekstremalne, 5-krotne zbliżenie do obiektu – nawet na 3 cm. Motorola Edge 20 Pro została wyposażona również w pierwszy w historii rodziny Motorola peryskopowy teleobiektyw.

Dostępność oraz ciekawy upominek!

Już dziś można zakupić swój egzemplarz w przedsprzedaży. Najnowsze modele Edge 20 pro i Edge 20 będą dostępne w przedsprzedaży w ofercie operatorów Play i Plus oraz sieci sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Action i Empik oraz na oficjalnej stronie motorola.com. Jeśli zdecydujecie się na zakup smartfona w przedsprzedaży do 2 września dostaniecie prezent. Do zestawu zostaną dołączone słuchawki bezprzewodowe Vervebuds 800 o wartośći 399zł.

Edge 20 Pro wyceniono na 3299 zł.