OLED, QLED oraz LCD LED – nowe telewizory JVC na 2023 rok trafiły do sklepów. Klienci będą mogli zakupić modele z matrycami o przekątnej od 43 do 65 cali.

Japońska marka, która dziś należy do koncernu Vestel zaprezentowała nową serię telewizorów na tak zwany sezon jesienno-zimowy. W ofercie, która będzie dostępna w sieci Media Expert znajdziemy zarówno budżetowe modele LCD, jak i topowe, z matrycami z QLED, które powinny zainteresować najbardziej wymagających kinomanów.

Nowe telewizory JVC na 2023 rok. Warto się zainteresować?

Nowe telewizory JVC na 2023 rok – czym cechują się nowe telewizory?

Oczywiście, idąc z duchem czasu, nowe telewizory JVC na 2023 rok będą wyposażone między innymi w tuner DVB-T2. Oprócz tego, mamy do dyspozycji wydajny procesor, układ MEMC do poprawy płynności ruchu oraz technologię HDR, która podnosi jakość obrazu. Większość modeli posiada również złącze HDMI 2.1, które sprawdza się wśród graczy. Dlaczego? oferuje niższe opóźnienie, co przekłada się na wyższy komfort grania – szczególnie w przypadku dynamicznych gier sportowych czy akcji. Telewizory JVC zostały wyposażone w system Android TV, a w zestawie otrzymujemy pilot z wyszukiwaniem głosowym.

Nowe telewizory JVC na 2023 rok. Warto się zainteresować?

Telewizory OLED marki JVC

W nowej ofercie znajdziemy między innymi model LT-55VAO9200 z matrycą 55-cali, który wyposażono w matrycę 100 Hz oraz funkcję MEMC i złącze HDMI 2.1. Jak już wcześniej wspominałem, telewizor został wyposażony w oprogramowanie Android TV. W tym przypadku ciekawostką jest również system głośników o mocy 24 watów, które przygotowała firma Onkyo. Dużym atutem pod kątem wizualnym jest również grubość ekranu, ktora wynosi około 4 mm.

Wśród telewizorów QLED znajdziemy również dwie inne serie: VAQ6100 oraz VAQ6200. Telewizory z matrycami 43, 50, 55 i 65 cali sprawdzą się w przypadku fanów wiernego odwzorowania kolorów. Pamiętajmy, że OLED to przede wszystkim bardzo dobra jakość obrazu i świetna głębia czerni, aczkolwiek warto zauważyć, że taki typ matrycy nie da nam tak dobrej jasności jak w przypadku matryc LED.

Nowe telewizory JVC na 2023 rok. Warto się zainteresować?

Nowe telewizory JVC na rok 2023 – modele LCD LED

W ofercie znaną się również modele tańsze. Mowa o seriach VA6200 oraz VA7200. Czym się cechują? Przede wszystkim możemy kupić warianty z matrycami 43, 50, 55 i 65 cali. Telewizory te wyposażono przede wszystkim w Dolby Vision HDR, HDR10 oraz układy MEMC. To oznacza, że możemy cieszyć się naprawdę dobrą jakością obrazu. W przypadku innych rozwiązań, serie te mogą „pochwalić się: oprogramowaniem Android TV. Co ciekawe, LT-50VA7200, tak jak modele z QLED również został wyposażony w złącza HDMI 2.1, co ucieszy posiadaczy konsol do gier.

Oczywiście są to tylko „szczątkowe” informacje na temat nowości marki. Jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, odsyłam do strony JVC.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii AGD i RTV.