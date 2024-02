Nowe urządzenia z serii TP-Link Omada. Z myślą o biznesie

Seria TP-Link Omada powiększyła się o dwa urządzenia, które mają zagwarantować stabilny, mocny i szybki sygnał internetowy. Router ER706W-4G z modemem 4G+ LTE oraz sufitowy punkt dostępu EAP673 zostały stworzone z myślą biurach, hotelach, placówkach edukacyjnych, magazynach czy halach produkcyjnych, czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższy poziom pracy.

TP-Link Omada ER706W-4G: router z technologią 4G+ LTE

W dzisiejszym świecie dynamicznego biznesu niezawodność i elastyczność łączności internetowej są kluczowe. Dlatego też TP-Link przedstawi router dla wymagających klientów biznesowych. Model TP-Link Omada ER706W-4G posiada wbudowany slot na kartę nano SIM. To urządzenie, wyposażone w modem LTE Cat6, umożliwia dostęp do Internetu 4G+ LTE z imponującą prędkością do 300 Mb/s, co pozwala na błyskawiczne przesyłanie danych. Jedną z głównych zalet tego routera jest jego zdolność do zapewnienia nieprzerwanej łączności poprzez funkcję backupu sieci w przypadku awarii łącza głównego. To kluczowe rozwiązanie dla firm, które cenią sobie ciągłość działania swoich operacji.

Router ER706W-4G Fot. mat. prasowy Router ER706W-4G. Fot. mat. prasowy

Przeczytaj także: Problem z siecią? Oto nowe karty sieciowe TP-Link Wi-Fi 6

Router TP-Link Omada ER706W-4G oferuje aż 6 gigabitowych portów Ethernet, w tym jeden port SFP WAN/LAN, jeden port WAN oraz cztery porty WAN/LAN. Dzięki funkcji równoważenia pasm Multi-WAN, użytkownicy mogą w pełni wykorzystać potencjał wielu łącz szerokopasmowych. Model ten działa standardzie AX3000, co umożliwia osiągnięcie prędkości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki zastosowaniu pięciu wydajnych, odłączanych anten, w tym dwóch anten LTE i trzech dwupasmowych anten Wi-Fi, urządzenie gwarantuje doskonały zasięg i jakość sygnału na dużym obszarze.

Router ER706W-4G. Fot. mat. prasowy

Bezpieczeństwo danych to priorytet dla każdej firmy. Router TP-Link Omada ER706W-4G oferuje zaawansowane technologie zabezpieczeń, takie jak filtrowanie adresów IP/MAC/URL, wiązanie adresów IP-MAC, aktywacja ALG jednym kliknięciem, ochrona przed atakami DoS, wygodna obsługa VLAN oraz firewall. To kompleksowe środowisko bezpieczeństwa, które pozwala użytkownikom spać spokojnie, wiedząc, że ich sieć jest chroniona przed różnorodnymi zagrożeniami.

Sufitowy punkt dostępu EAP673 również w ofercie producenta

Kolejnym urządzeniem, które poszerzyło ofertę producenta, jest sufitowy punkt dostępu, jakim jest TP-Link Omada EAP673. Obsługuje on WiFi 6, wyposażony został także w jeden 2,5-gigabitowy port Ethernet dający możliwość zasilania urządzenia poprzez PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3at. Dzięki takiemu zastosowanie urządzenia można zasilać kablem przesyłającym dane, choć istnieje także opcja zasilania klasycznego przez zasilacz DC12/1.5A!

Punkt dostępu EAP673 Fot. mat. prasowy Punkt dostępu EAP673 Fot. mat. prasowy Punkt dostępu EAP673 Fot. mat. prasowy

Dzięki wykorzystaniu nowych technologi standardu 802.11ax, w tym modulacji 1024QAM oraz długiego symbolu OFDM, a także wykorzystaniu kanałów 160 MHz HE160, punkt dostępu TP-Link Omada EAP673 umożliwia podpiętym urządzeniom osiąganie bardzo wysokich prędkości. EAP670 osiąga do 5378 Mb/s (do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).

Technologia, która stawia na wydajność

Zarówno router TP-Link Omada ER706W-4G, jak i sufitowy punkt dostępu EAP673 wykorzystują technologię MU-MIMO, co umożliwia równoczesną komunikację z wieloma urządzeniami. Co więcej, za sprawą technologii OFDMA, punkty dostępowe w nowych modelach mogą osiągać przepustowość nawet do czterokrotnie większą w środowiskach o intensywnym ruchu danych w porównaniu do standardu WiFi 5 (802.11ac). Oferują one również płynny roaming, co pozwala na bezprzerwane przesyłanie wideo i utrzymanie połączeń głosowych nawet podczas przemieszczania się użytkowników.

W nowych modelach z serii Omada zastosowano także technologię Beamforming, która zapewnia stabilne połączenie z urządzeniami nawet w trudnych warunkach. Warto podkreślić, że nowe urządzenia obsługują technologię Omada Mesh, co umożliwia bezprzewodowe połączenie punktów dostępowych w sieć mesh. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, zwłaszcza w miejscach, gdzie ciężko jest poprowadzić kable sieciowe.

Oba prezentowane urządzenia są zgodne z platformą Omada SDN. Zgodność z tą platformą umożliwia zintegrowanie pracy wszystkich urządzeń sieciowych (routerów, switchy i punktów dostępowych), a także centralne zarządzanie infrastrukturą WiFi i LAN. Wszystko to odbywa się w prosty i kompleksowy sposób. Taki model zarządzania pozwala użytkownikowi cieszyć się dużą elastycznością, stabilnością sieci, zaawansowanymi zabezpieczeniami oraz wysoką wydajnością. Dodatkowo, dla tych, którzy preferują mobilne rozwiązania, dostępna jest aplikacja Omada, umożliwiająca monitorowanie ustawień i zarządzanie siecią za pomocą smartfona.

Cena i dostępność

Nowe urządzenia z serii TP-Link Omada są obecnie dostępne do nabycia w cenie około 1500 PLN za router ER706W-4G oraz około 750 PLN sufitowy punkt dostępu EAP673. Obydwa produkty objęte są pięcioletnią gwarancją. Więcej szczegółowych informacji na ich temat znajdziecie na stronie producenta.

Źródło: opr. wł./info. prasowa