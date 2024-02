Stabilne połączenie z Internetem to podstawa. Co zrobić, jeśli mamy problem z siecią? Odpowiedzią jest zastosowanie wydajnego sprzętu. Zobacz nowe karty sieciowe TP-Link Wi-Fi 6. Jedna z nich łączy się z komputerem przez USB, druga natomiast PCI Express.

Mowa o dwóch kartach sieciowych – Archer TX20U oraz TX20E. Pierwsza z nich wykorzystuje do transmisji USB, dzięki czemu możemy ją wykorzystać np. w laptopach. Druga natomiast będzie idealnym wyborem dla posiadaczy PC-tów, bowiem łączy się z komputerem za pośrednictwem złącza PCI Express. Za sprawą tej karty sieciowej starszy sprzęt będzie mógł zyskać “drugie życie”, ponieważ nowe modele oferują technologię Wi-Fi 6!

Dwie nowe karty sieciowe od TP-Link Wi-Fi 6. Archer TX20U oraz TX20E.

Nowe karty sieciowe TP-Link Wi-Fi 6

W ofercie producenta pojawiły się dwie karty sieciowe oferujące łączą przepustowość do 1800 Mb/s w dwóch pasmach. Jeśli chodzi o 2.4 GHz jest to 574 Mb/s, natomiast w przypadku 5 GHz 1201 Mb/s. Z racji tego, że karty korzystają z technologii Wi-Fi 6, użytkownicy będą mogli cieszyć się płynną transmisją danych, co jest niezwykle ważne podczas streamingu, wideorozmów czy gier on-line. Dodatkowo warto wspomnieć o technologii MU-MIMO, która gwarantuje jednoczesną komunikację z kilkoma urządzeniami.

Przekładając na “język dla laika” chodzi o to, że poprawia się wydajność sieci. Wpływa na to również inna technologia – Beamforming, która wspiera zasięg oraz stabilność połączeń, gdyż kieruje wiązkę sygnału w stronę routera. Oczywiście, z racji tego, że mamy do czynienia z najnowszymi rozwiązaniami, nowe karty sieciowe TP-Link oferują protokół szyfrowania WPA3, co sprawia, że mamy naprawdę wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji.

Archer TX20E

Zacznijmy od modelu, który łączy się z komputerem za pomocą PCI-E. Jest to więc karta przeznaczona dla użytkowników modeli stacjonarnych. Oprócz tego, że faktycznie może nam umożliwić łączenie z siecią bezprzewodową za sprawą Wi-Fi 6, model ten ma jeszcze jedną funkcję. Archer TX20E ma także wbudowany moduł Bluetooth 5.2. To oznacza, że mamy tak naprawdę dwa modemy w jednym! Nie tylko połączycie się z siecią ale również podłączycie np. klawiaturę, myszkę czy inne peryferia.

Szczegółowe informacje na temat tej karty znajdziesz klikając tutaj.

Archer TX20U

Druga z nowych kart sieciowych TP-Link to model łączący się z komputerem za pośrednictwem złącza USB 3.0. Jest to kompaktowa karta sieciowa, mocno przypominająca pamięć flash (popularne pendrive). Warto zauważyć, że producent zastosował otwory chłodzące, co wpływa na żywotność elektroniki. Oczywiście, z racji tego, że jest to model łączący się przez USB, możemy go sprawnie odłączyć od komputera i połączyć z innym urządzeniem. Tym bardziej, że obie karty działają w trybie “plug and play”. W skrócie – podłączamy je do komputera, a system operacyjny sam instaluje sterowniki.

Specyfikacja techniczna oraz dokładne informacje o tej karcie dostępne są na stronie producenta.

Ile kosztują nowe karty sieciowe TP-Link Wi-Fi 6?

Zacznę od tego, że oba modele posiadają trzyletnią gwarancję producenta i są już dostępne w sprzedaży. Obie karty są kompatybilne z systemami Windows 10 i 11. Jeśli interesuje Was model TX20E, musicie wydać około 120 zł. Z kolei karta łącząca się z komputerem przez USB, a więc TX20U kosztuje około 140 zł. Karta Archer TX20E jest dostępna między innymi w sieci Media Expert.