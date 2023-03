Nowy iPhone 14 w drodze. Apple robi to po raz kolejny...

Apple nie lubi ingerować w swoje urządzenia i zmieniać czegoś, kiedy już coś zaprezentowało. Tak będzie i tym razem i osoby, które myślały, że nowy iPhone 14 będzie nieco mocniejszy czy nawet odchudzony, mogą czuć się zawiedzione. Jak co roku, gigant z Cupertino zaplanował premierę… nowego koloru smartfona.

Nowy iPhone 14 jest już w drodze

iPhone 14 to smartfon, który zadebiutował w 2022 roku i nie przyniósł wielkich zmian względem swojego poprzednika. Oczywiście, jeśli mówimy tutaj o standardowym modelu, który powstał w dwóch wersjach – zwykłej oraz Plus, który zastąpił nieudany model mini.

Największe zmiany można było zauważyć w serii Pro, która została pozbawiona klasycznego i dobrze wszystkim znanego notcha. W iPhone 14 Pro i Pro Max znalazło się miejsce na Dynamic Island, czyli dynamiczną wyspę, na której wyświetlane były poszczególne funkcje – odliczanie czasu czy informacje na temat odtwarzanej muzyki. Teraz w drodze jest nowy iPhone 14.

Apple nie zmienia nic, a i tak odniesie sukces

Gigant z Cupertino nie zmienia nic w swojej strategii biznesowej i jak co roku wkrótce zaprezentuje nowy-stary telefon. Tak, nowy iPhone 14 wkrótce zadebiutuje na rynku, jednak nie będzie on wyróżniał się zwiększoną mocą czy nowymi komponentami względem swojego poprzednika. Apple stwierdziło, że pora na nowy kolor smartfona, dlatego też wkrótce do sprzedaży ma trafić żółty iPhone 14.

Nowy, żółty kolor trafi do dwóch wariantów – standardowego iPhone 14 oraz 14 Plus. Taki kolor był już dostępny w palecie barw smartfonów Apple. W 2013 można było kupić model 5C w kolorze żółtym, w 2018 iPhone XR, a w 2019 w takiej samej barwie dostępny był iPhone 11. Teraz ten kolor zyska seria 14.

Nowy iPhone 14 może trafić do sklepów jeszcze tej wiosny, ponieważ na przyszły tydzień zaplanowano briefing.

Źródło: GSMArena/Twitter