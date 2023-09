Dokumenty wynikające z procesu FTC vs. Microsoft ujawniły plany dotyczące nowej wersji konsoli Xbox Series X, która ma być dostępna już w 2024 roku. Nowy Xbox pod kodową nazwą “Brooklin” został przypadkowo ujawniony w dokumentach. Czego oczekiwać i kiedy ma nastąpić premiera?

Nowy Xbox w drodze. Microsoft całkowicie go przeprojektował

Nowy Xbox Series X prezentuje się znacznie bardziej okrągło niż obecna konsola i nie będzie posiadać napędu na nośniki. Wewnętrzne poufne dokumenty Microsoftu ujawniają, że konsola zaoferuje 2 TB pamięci (zwiększenie z 1 TB), port USB-C z Power Delivery oraz “zupełnie nowy, bardziej immersyjny kontroler.”

W nowym projekcie swojej najmocniejszej konsoli Microsoft wprowadza wsparcie dla Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz zmniejsza istniejący układ na 6 nm “dla zwiększonej efektywności”. Zgodnie z dokumentem Microsoftu, moc zasilacza zostanie zmniejszona o 15 procent.

Przeprojektowany Xbox Series X będzie oferował bardziej owalny kształt i zostanie pozbawiony nośnika danych. Przeprojektowany Xbox pokazany. Zmieniony design i nowy pad!

Kontroler również dostanie aktualizację

Nowy kontroler, o kodowej nazwie “Sebille,” ma zostać ogłoszony później w tym roku i będzie zawierać akcelerometr do obsługi gyro. Posiada dwubarwną kolorystykę i będzie wspierać bezpośrednie połączenie z chmurą, Bluetooth 5.2 oraz prawdopodobnie zaktualizowane połączenie “Xbox Wireless 2.” Microsoft wymienia również “precyzyjne sprzężenie zwrotne haptyczne” oraz “haptykę VCA pełniącą rolę głośników” jako specyfikacje kontrolera. Będzie on także posiadać cichsze przyciski i gałki, baterię do ładowania i wymiany, modularne gałki, a także możliwość wzbudzenia go przez podniesienie.

Wraz z przeprojektowaną konsolą dostaniemy także nowego pada!

Microsoft przedstawia także plany na tę nową konsolę Xbox Series X oraz kontroler, wraz z odświeżonym modelem Xbox Series S o pojemności 1 TB. Firma właśnie wprowadziła na rynek odświeżoną wersję Xbox Series S w czarnym kolorze, ale kolejna aktualizacja urządzenia z obsługą Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 może nastąpić w 2024 roku. Wraz z tym modelem zostanie dostarczony także wspomniany kontroler.

Microsoft planuje wstępnie wprowadzić na rynek tę nową wersję Xbox Series S we wrześniu przyszłego roku, a odświeżoną wersję X w listopadzie. Cena startowa nowego X ma pozostać na poziomie 499 dolarów.

Oś czasu premiery nowych konsol Microsoftu!

Źródło: The Verge