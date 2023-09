Handheld, który do działania potrzebuje połączenia z PS5 może okazać się ciekawym gadżetem, jednak nie każdy będzie może z niego skorzystać. Sony ogłosiło datę premiery swojego nadchodzącego urządzenia do zdalnej gry, PlayStation Portal. Kiedy spodziewać się początku sprzedaży?

Handheld, który bez PS5 jest bezużyteczny

PlayStation Portal to handheld, który do zdalnej gry potrzebuje konsoli PlayStation 5, co jest jego wielkim minusem, ponieważ wydaje się, że dziś właśnie tego typu konsole mają “wzięcie”. Sony postanowiło stworzyć jednak coś zupełnie innego i skierowanego tylko i wyłącznie do posiadaczy tej pełnoprawnej konsoli.

Mogłoby się wydawać, że jednak Japończycy podłączą swoje nowe urządzenie do usługi PS Plus, jednak przenośna konsola PlayStation Portal nie zapewnia dostępu do strumieniowego odtwarzania gier w ramach usługi PlayStation Plus Premium. Gracze będą musieli posiadać sprzęt PS5, aby PS Portal działało zgodnie z przeznaczeniem.

Kiedy PlayStation Portal trafi do sprzedaży?

Ogłoszenie, o tym, kiedy PlayStation Portal trafi do sprzedaży, pojawiło się na oficjalnym koncie PlayStation na Twitterze, gdzie podano, że urządzenie zostanie wprowadzone “na wybranych rynkach” 15 listopada. Ta przenośna konsola jest już dostępna pre-orderze w sklepie PlayStation Direct w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Austrii, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Od 29 września będzie można ją zamówić w przedsprzedaży u “innych wybranych sprzedawców” w tych krajach, a także w Japonii i Kanadzie.

The PlayStation Portal remote player launches starting November 15 🛜



Pre-order details: https://t.co/meD5OKkvlH pic.twitter.com/uBsvsj94tM — PlayStation (@PlayStation) August 31, 2023

“PlayStation Portal to idealne urządzenie dla graczy w gospodarstwach domowych, gdzie muszą dzielić się dostępem do telewizora w salonie lub po prostu chcą grać w gry na PS5 w innym pomieszczeniu domu. (…) Portal będzie zdalnie łączyć się z twoim PS5 przez Wi-Fi, co umożliwi ci płynne przejście z grania na PS5 do korzystania z PlayStation Portal. Urządzenie to obsługuje gry zainstalowane na konsoli PS5 i używa kontrolera DualSense.”

PlayStation Portal będzie kosztować 199,99 USD / 219,99 EUR / 199,99 GBP w dniu premiery 15 listopada. Polska cena nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: Twitter