Ceny PS Plus idą w górę. Będzie bardzo drogo!

Użytkownicy, którzy korzystają z usługi Play Station Plus, muszą przygotować na się spore podwyżki, ponieważ jak zdradzają najnowsze przecieki, już od września, abonenci będą musieli zapłacić więcej za usługę. Ceny PS Plus pójdą w górę nawet o 40 dolarów.

Ceny PS Plus od września poszybują w górę

Sony podjęło decyzję, że przyszła najwyższa pora na zmiany kwot za abonament PS Plus. W ramach podstawowego planu, Essential, opłata wzrośnie z obecnych 59,99 USD do 79,99 USD. Abonament PlayStation Plus Extra zamiast kosztować 99,99 USD, będzie teraz wyceniony na 134,99 USD (o 35 USD więcej). Natomiast najdroższy plan, czyli PS Plus Premium, który aktualnie kosztuje 119,99 USD, wzrośnie do 159,99 USD (40 USD więcej).

Nowa ceny PS Plus wejdą w życie 6 września tego roku. W przypadku subskrypcji rocznej, nowe stawki będą obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego. Sony przekazało jasny sygnał – taniej już nie będzie. Tak duże podwyżki cen z pewnością odbiją się na portfelach graczy, którzy regularnie opłacają abonament PlayStation Plus, który pozwala im na grę multiplayerową.

Wyższy abonament = lepsze gry?

Sony postanowiło mocno podnieść ceny PS Plus. To oznacza, że użytkownicy będą musieli zapłacić nawet o 40 USD więcej. To z pewnością oznacza koniec okresu niskich cen. Zdaniem Adama Michela z Sony Interactive Entertainment, podwyżki cen umożliwią gigantowi z Japonii dostarczanie jeszcze lepszych gier i dodatkowych atrakcji w ramach subskrypcji PS Plus.

Na ten moment nie podano polskich stawek, więc mamy wielkie nadzieje, że podwyżki abonamentu PlayStation Plus nie dotkną polskich użytkowników. To bez wątpienia znaczące podwyżki, jednak biorąc pod uwagę, że granie online jest możliwe tylko za sprawą aktywnej subskrypcji, użytkownicy będą musieli zaakceptować nowe ceny PS Plus.

