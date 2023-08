Zdjęcia PlayStation 5 Slim pojawiły się w sieci. Takie przynajmniej są przypuszczenia. Czy właśnie poznaliśmy wygląd odchudzonej wersji konsoli japońskiego giganta?

Zdjęcia PlayStation 5 Slim w internecie

PS5 Slim to w dalszym ciągu zagadka. Wiemy, że taka wersja konsoli powstanie, jednak nie wiemy, czy będzie to mocniejszy wariant, czy będzie to jedynie konsola, która będzie różniła się od obecnego PlayStation 5 wyglądem. Kwestia prezencji konsoli właśnie została rozwiana, ponieważ zdjęcia PlayStation 5 Slim pojawiły się w sieci.

Zdjęcia PlayStation 5 Slim, które umieszczono w sieci, pojawiły się na forum A9VG, a następnie w serwisie Twitter, za pośrednictwem Andrew Marmo. Po pierwszych spojrzeniach na konsole możemy zobaczyć, że design wersji Slim nie różni się zbytnio od oryginalnej wersji urządzenia.

Zdjęcia PlayStation 5 Slim wyciekły do sieci!. Źródło: A9VG

Konsola nie będzie różnić się aż tak bardzo?

To, co przedstawiają zdjęcia PlayStation 5 Slim to konsola, która oczywiście jest zmodyfikowana względem pierwotnej wersji, jednak nie są to diametralne różnice. Kształt konsoli został zachowany, jednak mniej więcej na środku konsoli, przez całą jej szerokość widzimy dwa wycięcia.

Kilka dni temu na Twitterze pojawiła się informacja, która sugeruje, że wersja Slim jest o ok. 5 centymetrów niższa od swojego pierwowzoru i nie aż tak “chudsza”. Jeśli wierzyć leakerowi, te wycięcia na środku chowają niewielkie wyloty powietrza. Z przodu natomiast mają znaleźć się dwa, a nie jeden jak dotychczas, porty USB-C.

Leaker kilka dni temu sugerował, to co prezentuje design na zdjęciu. Co więcej, twierdzi on, że konsola wcale nie jest dużo cieńsza, niż obecne PS5.

Wspomniane PlayStation 5 Slim ma mieć swoją premierę przed końcem tego roku.

Źródło: wwcftech