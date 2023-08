Disney Plus ograniczy dzielenie się hasłem i pójdzie śladami Netflixa. Proces ten ma zostać wdrożony w 2024 roku – ogłosił dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, podczas telekonferencji dotyczącej wyników finansowych. Czy wyjdzie im to na dobre, tak jak w przypadku Netflixa?

Disney dołączy do Netflixa. Koniec dzielenia się kontem?

Kiedy Netflix wprowadzał ograniczenia dotyczące dzielenia się hasłem do konta, Disney Plus był jedną z platform, która sugerowała, że tego typu zjawisko nie pojawi się w ich serwisie. Czasy się jednak zmieniają i jak poinformował Bobo Iger, dyrektor generalny Disneya, usługa dołączy do konkurencji w próbach powstrzymania widzów przed dzieleniem się hasłami, dążąc do zahamowania znacznych strat finansowych.

Aktywnie poszukujemy sposobów radzenia sobie z dzieleniem się kontami i najlepszych opcji, aby płatni subskrybenci mogli dzielić się swoimi kontami z przyjaciółmi i rodziną” – powiedział Iger. “W późniejszym terminie w tym roku zaczniemy aktualizować nasze umowy abonenckie o dodatkowe warunki i nasze zasady dotyczące dzielenia się. I wprowadzimy taktyki mające na celu zwiększenie zysków w 2024 roku.

Disney Plus ograniczy dzielenie się hasłem. Będzie jak Netflix?

Iger podczas telekonferencji dotyczącej wyników finansowych firmy przyznał, że nie wie, jak bardzo ograniczenie dzielenia się hasłami przyczyni się do rozwoju usługi, która straciła miliardy dolarów od swojego pierwotnego uruchomienia. Niemniej jednak CEO Disneya opisuje to jako “priorytet”.

W roku kalendarzowym 2024 zajmiemy się tym problemem

Netflix rozpoczął ograniczanie dzielenia się hasłami w tym roku po utracie subskrybentów. W lipcu usługa ogłosiła, że ten ruch zwiększył przychody i nowe zasady serwisu przewyższyły oczekiwania. Oprócz rygorystycznego ograniczenia dzielenia się hasłami, Disney ujawnił swoje plany podwyżek cen. Iger mówi, że Disney nadal pozostaje wierny streamingowi, opisując go jako stosunkowo “młody biznes”, który niemniej jednak jest jednym z podstawowych filarów firmy na przyszłość.

