Ta funkcja Messengera była dla wielu kluczowa. Teraz znika!

Funkcja Messengera, jaką było wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS była dla wielu użytkowników kluczowa. Niestety, jak się okazuje, Meta wycofuje to rozwiązanie ze swojego popularnego komunikatora.

Kluczowa funkcja Messengera znika z aplikacji

Meta poinformowała, że funkcja Messengera, jaką było odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS, wkrótce zniknie z popularnego komunikatora. Komunikat, który informuje o tej zmianie, pojawił się w centrum pomocy aplikacji.

Ta funkcja była dla wielu kluczowa użytkowników Messengera. Teraz znika! Źródło: mat. wł./Messenger

Użytkownicy dowiedzieli się, że możliwość pisania i odbierania SMS zostanie wyłączona 28 września 2023 roku. Wtedy w obieg ma wejść najnowsza aktualizacja aplikacji. Użytkownicy, którzy wybrali Messengera jako domyślną aplikację do SMS, będą musieli wybrać inną. Warto dodać, że ta kluczowa dla wielu funkcja zniknie jedynie z urządzeń zasilanych systemem Android, więc w dalszym ciągu będzie dostępna na smartfonach Apple.

Meta nie tłumaczy powodów. To wina Google?

Meta dodała, że historia wiadomości SMS dalej będzie dostępna, a Messenger udostępni ją nowej aplikacji. Jeśli użytkownik nie wybierze nowej aplikacji, to wiadomości SMS będą trafiać do domyślnej aplikacji służącej do odbierania i pisania takich wiadomości.

Gigant nie podał powodów, dlaczego ta funkcja Messengera zniknie z urządzeń z Androidem. Czyżby Google maczało w tym palce, bo przecież funkcja Messengera zniknie jedynie z urządzeń pracujących właśnie na ich systemie.

