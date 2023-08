Wygląd iPhone 15 Pro na zdjęciach! Grubszy i z USB typu C!

Apple zaprezentuje modele iPhone 15 i iPhone 15 Pro w przyszłym miesiącu, prawdopodobnie w trzecim tygodniu września. Usłyszeliśmy już wiele szczegółów na temat urządzeń, od podzespołów po jakość wykonania obu modeli. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia, przedstawiające wygląd iPhone 15 Pro. Czy tak będzie wyglądał smartfon?

Będzie drożej. Dużo drożej.

Apple szykuje się do premiery nowej generacji smartfonów. Sugeruje się, że iPhone 15 Pro będzie wykonany z tytanu (stop klasy 5). Materiał ten jest mocniejszy i jednocześnie lżejszy od stali nierdzewnej użytej w iPhone 14 Pro. Niestety, wykorzystanie takiego materiału odbije się na cenie urządzenia, ponieważ tytan jest droższy od stali nierdzewnej. Dlatego też branża przewiduje, że modele “Pro” prawdopodobnie będą o około 200 dolarów droższe od obecnych flagowców.

O tym, że najnowsza generacja iPhone’ów będzie droższa od obecnej mówiło się już od kilku miesięcy, i jeśli potwierdzą się wyżej wspomniane przecieki, to wersja Pro “piętnastki” będzie dużo droższa od swojego poprzednika. To jednak nie koniec zmian, ponieważ Apple w swoim najnowszym smartfonie wykorzysta kilka nowych elementów, w tym pozbędzie się kultowego przełącznika wyciszenia.

Przeczytaj także: Apple Watch Ultra 2 będzie dostępny w kolorze czarnego tytanu

W sieci pojawiły się zdjecia, które rzekomo przedstawiają wygląd iPhone 15 Pro. Ujęcia zdają się uwydatniać niektóre z głównych zmian, które nadejdą w modelach z wyższej półki. Wspomniane zdjęcia iPhone’a 15 Pro zostały udostępnione przez znanego leakera o pseudonimie Ice Universe na Twitterze. Sugeruje on, że zdjęcia są “rzekomo prawdziwym iPhone’em 15 Pro”. Jednakże, leaker wspomina, że nie ma potwierdzenia, czy urządzenie jest faktycznie tym modelem. Oznacza to, że telefon mogłoby być modelem-wabikiem zbudowanym dla producentów etui.

Wyciekły zdjęcia przedstawiające wygląd iPhone 15 Pro

Zdjęcia pokazują iPhone’a 15 Pro z przodu, dolnej strony i boku, ujawniając kilka kluczowych szczegółów. Można zobaczyć, że smartfon będzie miał podobny układ aparatów, co iPhone 14 Pro – ze skanerem LiDAR i lampą błyskową. Płytka aparatu jest mniej więcej tego samego rozmiaru co w iPhone 14 Pro, ale trudno to dokładnie ocenić z kąta, z którego wykonano zdjęcie.

Oprócz tego potwierdza się też to, o czym mówi się od kilku miesięcy. iPhone 15 Pro będzie wyposażony w port USB-C zamiast portu Lightning. Zdjęcie pokazuje port znajdujący się w środku, między głośnikiem a mikrofonem. Port USB-C ma być częścią całej linii iPhone’a 15 w tym roku, otwierając nowe możliwości dla producentów akcesoriów.

Wreszcie, zdjęcia przedstawiające wygląd iPhone’a 15 Pro pokazują także “przycisk akcji” nad przyciskami regulacji głośności. Przycisk ten ma zastąpić przełącznik wyciszenia i będzie oferować wiele skrótów funkcji. Można także zauważyć, że przyciski głośności są oddzielone, wbrew wcześniejszym plotkom o jednym, wydłużonym przycisku. Boczna część iPhone’a 15 Pro wydaje się również nieznacznie grubsza niż w obecnych modelach.

W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające iPhone 15 Pro! W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające iPhone 15 Pro! W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające iPhone 15 Pro!

Jak zaznacza wyciekający informacje, nie ma potwierdzenia, że rzekome zdjęcia iPhone’a 15 Pro są autentyczne, więc należy podchodzić do nich z rezerwą. Premiera nowej serii smartfonów oraz zegarków Apple Watch Series 9 i Watch Ultra 2 nastąpi w przyszłym miesiącu.

Źródło: WCCFTech