NVIDIA GeForce RTX 3060 został odblokowany!

NVIDIA zapowiadała iż karty z serii RTX 3060 będą wolne od kopaczy, a to za sprawą zabezpieczeń przed tym typem obciążenia. Wszystko szło gładko. Wielkie plany, które miały być lekiem na problemy z dostępnością GPU. Oczywiście coś poszło nie tak…

O co właściwie chodzi?

Wraz z premierą nowych GPU NVIDIA zapowiadała wprowadzenie zabezpieczeń ograniczających wydajność kart w miningu o 50%. Całość dotyczyła kryptowaluty ETH znanej jako Ethereum, która jest obecnie tak chętnie kopana za pomocą kart graficznych. Algorytm zaimplementowany przez NVIDIA był w stanie wykryć typ obciążenia karty oraz obniżyć jej wydajność. Sprawiało to że wykorzystywanie układu w koparkach stawało się nieopłacalne.

Zabezpieczenie działało jak należy, nie udało się go złamać po dziś dzień. Nawet pomimo błędnych informacji o jego złamaniu, które rozchodziły się po sieci lotem błyskawicy. Producent chciał w ten sposób przepchnąć na rynek specjalne układy przeznaczone wyłącznie do koparek (CMP). Miało to pomóc w obecnych brakach kart na rynku konsumenckim.

Ograniczenia w GeForce RTX 3060 zostały zdjęte… Przez samą firmę NVIDIA!

Tak, nie udało się złamać zabezpieczeń osobom niezależnymm za to zdjął je sam producent za pomocą testowych sterowników oznaczonych numerkiem 470.05 Beta. Wersja dostępna jest jedynie w programie Windows Insider dla programistów. Według pierwszych testów które pojawiły się w Internecie NVIDIA RTX 3060 wraz ze wspomnianym wcześniej sterownikiem osiąga około 41 MH/s. Daje to wynik zbliżony między innymi do RTX’a 2070 Super.

Co to oznacza dla konsumentów? Oczywiście, jeśli sterownik w takiej wersji trafi do normalnej dystrybucji to GPU ponownie zaczną znikać z półek sklepowych. Rodzi się jednak pytanie. Czy było to zamierzone działanie ze strony NVIDIA czy zwykłe niedopatrzenie, które zostanie szybko wyeliminowane? Zapewne dowiemy się tego w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło: videocardz.com