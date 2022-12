Obowiązkowa fotowoltaika od 2025 roku? Sprawdź szczegóły.

Ma tylu zwolenników ilu przeciwników. Energia ze słońca to ciekawy pomysł, który miał obniżyć nasze rachunki za prąd. Co ciekawe, pojawił się pomysł – obowiązkowa fotowoltaika od 2025 roku. Kogo ma dotyczyć nowy obowiązek?

Założenia były naprawdę dobre. Montujesz panele np. na dachu, przez co cieszysz się wręcz darmową energią. Wszyscy jednak wiemy, że nie do końca wychodzi to tak, jak być powinno. Jak informuje portal Gadzetomania.pl, sieci elektroenergetyczne w Polsce są przez fotowoltaikę nadmiernie obciążone. Aby pozbyć się tego problemu, trzeba je zmodernizować. A to wydatek i to spory. Efekt zaburzeń sieci, szczególnie wtedy, gdy jest wysokie nasłonecznienie sprawia, że panele po prostu nie działają. Wróćmy jednak do tematu: obowiązkowa fotowoltaika od 2025 roku. Kogo będzie dotyczył ten przepis?

Obowiązkowa fotowoltaika od 2025 roku? Kto będzie musiał ją zamontować?

Jeśli jesteście przeciwnikami montażu fotowoltaiki uspokajam – pomysł nie dotyczy naszego kraju, chociaż kto wie, kiedy Unia Europejska wprowadzi taki obowiązek, skoro już teraz trzeba montować pompy ciepła w przypadku nowych domów. Tym razem chodzi o Japonię, a konkretnie o Tokio. To właśnie tam zostanie wprowadzona obowiązkowa fotowoltaika od 2025 roku. Dotyczy to szczególnie dachu, który ma powierzchnię większą niż 20 m2 oraz budynków, których powierzchnia wynosi mniej niż 2 tysiące m2. Co ciekawe, nowe przepisy wprowadzone w „Kraju kwitnącej wiśni” mają wymagać od firm, by moduły fotowoltaiczne zajmowały 30% powierzchni dachu.

Efekt? Według PV-Magazine, niektóre regiony stolicy Japonii mogą pokryć się fotowoltaiką w przypadku 85 procent dachów! Według gubernatora Tokio, pomysł ten ma promować odnawialne źródła energii jako to podstawowe rozwiązanie „czerpania prądu” przez obywateli miasta. Czy faktycznie będzie to dobry pomysł? Czas pokaże.

