Od poniedziałku 06.02 nowość w Biedronce. Polacy podziękują!

Jedna z najpopularniejszych sieci sklepów spożywczych wprowadza coś, czego jeszcze nie było. Czym jest ta nowość w Biedronce? Czytajcie dalej. Zapewniam, będziecie zadowoleni z tego, co wprowadziła portugalska sieć.

Zapewne wiele osób pomyślało teraz o nowościach produktowych. Fakt, co poniedziałek pojawia się nowa gazetka, jednak dziś chciałbym Was poinformować o czymś innym, z czego na sto procent korzystacie, jeśli często odwiedzacie sieć. Nowość w Biedronce dotyczy aplikacji, którą można pobrać na systemy iOS oraz Android. Co nowego postanowiono wprowadzić do tego programu?

Od poniedziałku 06.02 nowość w Biedronce. Tego nie było!

Od poniedziałku 06.02 nowość w Biedronce. Istna rewolucja, którą pokochają Polacy!

Dobrze, już nie przedłużam. Jeśli uruchomicie jutro, 06.02 aplikację Biedronki, będziecie mogli zobaczyć nie jeden, a aż dwa shakeomaty! Z oprogramowania portugalskiej sieci Jeronimo Martins korzysta aż pięć milionów Polaków. Sam praktycznie codziennie “trzęsę smartfonem” aby zobaczyć czy uda mi się zdobyć coś fajnego. Raz “zdobyłem” voucher w wysokości dwudziestu złotych, jednak nie oszukujmy się, często są to rzeczy, których i tak nie kupię. To dziwne, bo podobno promocje z shakeomatów powinny być dostosowane do moich zakupów.

Od poniedziałku 06.02 nowość w Biedronce. Tego nie było!

Skoro sieć planuje wprowadzić nowość w Biedronce oznacza to, że wielu Polaków faktycznie “trzęsie swoimi telefonami” przed udaniem się do sklepu. Nic w tym dziwnego. Lepiej zapłacić za coś o wiele mniej, niż zignorować możliwość uzyskania promocji.

Jak działa shakeomat w aplikacji Biedronki?

To bardzo proste. Przede wszystkim musicie pobrać aplikację Biedronki ze Sklepu Google Play lub App Store (mowa o smartfonach iPhone korzystających z iOS). Następnie podpinacie swoją kartę lojalnościową, chociaż najprostszym sposobem jest po prostu podanie numeru telefonu. I na tym koniec tematu związanego z rejestracją konta.

Od poniedziałku 06.02 nowość w Biedronce. Tego nie było!

Kolejnym krokiem jest uruchomienie odpowiedniej pozycji w menu głównym. Klikając w shakeomat w Aplikacji Biedronki oprogramowanie prosi Was o potrząsanie telefonem do czasu, kiedy na ekranie pojawi się 100%. W tej chwili powinniście otrzymać informację o dedykowanej dla was promocji. Dodatkowo warto zauważyć, że oprócz tej jednej, indywidualnej oferty promocyjnej na konkretny dzień pojawiają się także dodatkowe ciekawe oferty.

Podsumowując, nowość w Biedronce to podwójny shakeomat. Jeśli “potrząśniecie raz”, tego samego dnia pojawi się druga możliwość uzyskania indywidualnej oferty promocyjnej. Na chwilę obecną nie wiem jednak o której godzinie pojawi się kolejny shakeomat. Trzeba sprawdzić w poniedziałek, 06.02 w aplikacji Biedronka.