Od poniedziałku Plus uruchamia w Polsce sieć 5G

Nie T-Moble, Play ani Orange, a właśnie Plus jest pierwszym operatorem, który uruchamia w Polsce sieć 5G. Na początek chodzi o siedem największych, polskich miast. Start usługi zapowiedziany jest na poniedziałek, 11 maja bieżącego roku.

Pierwsza w Polsce sieć 5G – Plus startuje z ofertą

Operator poinformował, że sieć będzie działać na częstotliwości 2,6 GHz Time Division Duplex. Oznacza to wykorzystanie jednego fragmentu pasma w przypadku transmisji downlink/uplink. Sieć 5G zostanie uruchomiona za sprawą kooperacji Plusa z przedsiębiorstwem Ericsson. Według informacji, które przekazał operator w zasięgu 5G znajdzie się dziewięćset tysięcy osób w siedmiu miastach. Mowa o takich miejscowościach jak: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław. Konkretnie mowa o osobach, które znajdą się w zasięgu stu stacji 5G, które już są aktywne. Oczywiście, należy również posiadać odpowiedni sprzęt, który wykorzystuje to rozwiązanie. W praktyce będzie możliwe osiągnięcie prędkości na poziomie 600 Mb/s. Dlaczego wykorzystano pasmo 2,6 GHz, a nie na przykład 3,4-3,8 GHz? Głównie ze względu na lepsze pokrycie.

Drugi etap rozszerzenia działalności 5G

Plus ma ambitny plan objęcia zasięgiem 5G zarówno całego miasta stołecznego, jak i okolic. Wtedy to ma powstać sześćset kolejnych stacji tej sieci. Co ciekawe, operator już teraz posiada w ofercie sprzęt taki jak routery czy smartfony, które obsługują technologię 5G. Rzecz jasna, z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz. Kolejne urządzenia, jakie ma oferować Plus pojawią się w ofercie w kolejnych dwóch miesiącach. Kiedy poznamy ofertę? Zapewne w przeciągu kilku najbliższych dni o czym poinformujemy w osobnej wiadomości. Co prawda, na chwilę obecną należy uznać to jeszcze za ciekawostkę, ale jak widać, operatorzy starają się, by najnowsza technologia trafiła do jak najszerszej grupy odbiorców. Miejmy nadzieję, że niebawem kolejne miasta będą oferować wysoki transfer, jaki oferuje 5G. Rzecz jasna, mam nadzieję, że T-Mobile, Play i Orange również szybko uruchomią ofertę z najnowszą technologią.

Źródło: GeekWeek.pl, Plus.