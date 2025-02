MOVA K30 i K30 Mix. Odkurzają i myją. Podobno skutecznie!

Nowości w ofercie azjatyckiej marki oferującej sprzęt AGD. Są to dwa odkurzacze pionowe wet&dry MOVA K30 i K30 Mix. Jeśli są one równie dobre co dotychczas testowane przeze mnie urządzenia to można w ciemno kupować.

Marka MOVA rozpycha się na wielu międzynarodowych rynkach. Nie dziwi mnie absolutnie duże zainteresowanie jej produktami. Są bardzo dobrze wykonane, wydajne i co najważniejsze, świetnie wycenione. Dlatego z przyjemnością informuję o wprowadzeniu na rynek kolejnych nowości. Tym razem mowa o dwóch odkurzaczy pionowych z funkcją mopowania: MOVA K30 oraz K30 Mix. Cechy szczególne: wysoka siła ssania oraz system detekcji zabrudzeń. Na tym nie koniec zalet obu modeli. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Nowe odkurzacze pionowe wet&dry MOVA.

Nowe odkurzacze wet&dry MOVA K30 i K30 Mix

Oba modele są wyposażone w bezszczotkowy silnik o mocy 300W, który cechuje się wysoką siłą ssania na poziomie 18000 Pa. Dzięki temu możemy być pewni, że wszelaki brud będzie usunięty. Mam tu na myśli nie tylko suche, ale i mokre zabrudzenia. Mało tego, MOVA K30 i K30 Mix posiadają system inteligentnej detekcji rodzaju zanieczyszczeń. Nie musimy robić tak naprawdę nic, ponieważ urządzenie samo dostosuje swoje parametry pracy. To za sprawą 5-kanałowej analizy (RGB/Mętność/Chromatyczność), która pomaga w precyzyjnej identyfikacji zarówno typu, jak i intensywności zabrudzeń. Brzmi świetnie. W praktyce może być jeszcze lepiej!

MOVA K30 i K30 Mix z innowacyjnymi rozwiązaniami

Dużym plusem odkurzaczy jest system dwustronnego czyszczenia przy krawędzi. Dzięki temu możemy skutecznie sprzątać wzdłuż ścian oraz listew przypodłogowych. Na tym nie koniec! Odkurzacze posiadają funkcję sprzątania na płasko (180 stopni). Dzięki temu dotrzemy nawet do przestrzeni znajdujących się pod meblami. Tu ważna uwaga – jednostka główna może wjechać do miejsc, których wysokość wynosi maksymalnie 14 cm, natomiast szczotka myjąca wjedzie do miejsc o wysokości 8 cm. Warto również wspomnieć o tym, że szczotka wykonuje pięćset obrotów na minutę. Jeśli dodamy do tego 32-poziomową regulację wilgotności, mamy naprawdę solidne narzędzie gwarantujące skuteczne efekty sprzątania.

MOVA K30 Mix – wielofunkcyjne rozwiązanie

Czasami zdarza się sytuacja, gdzie nie chcesz korzystać z urządzenia mopującego, gdyż potrzebujesz, tak po prostu – odkurzacza. K30 Mix można w kilka chwil przekształcić w odkurzacz ręczny. Wszystko za sprawą specjalnych końcówek. W zestawie mamy szczotkę zmotoryzowaną mini – do tapicerki, a także końcówkę szczelinową i szczotkę wielopowierzchniową. To sprawia, że możemy skutecznie czyścić podłogi, meble tapicerowane, materace oraz trudno dostępne miejsca. Producent informuje, że urządzenie w trybie odkurzacza ręcznego pracuje do pięćdziesięciu minut.

Wysoki komfort użytkowania odkurzaczy pionowych MOVA K30 i K30 Mix

Wszyscy dobrze wiemy, jak ważna jest odpowiednia eksploatacja urządzeń sprzątających. Producent wszystko przewidział i dlatego odkurzacze MOVA, o których wspominam w tym artykule zostały wyposażone w ciekawy system samoczyszczenia. Wykorzystuje on rotację szczotki w dwóch kierunkach. Dzięki temu skutecznie pozbywamy się włosów oraz wszelakich zanieczyszczeń. Kiedy czyszczenie się zakończy, szczotka jest suszona gorącym powietrzem w temperaturze 60 stopni Celsjusza przez pół godziny. Eliminujemy w ten sposób rozwój bakterii oraz nieprzyjemne zapachy. Mało tego, zbiornik na brudną wodę oddziela ją od zanieczyszczeń stałych. Dzięki temu nie zatykamy odpływu, a opróżnianie jest bardzo łatwe.

Mamy dużo rozwiązań, które faktycznie ułatwiają utrzymanie porządku – niezależnie od rodzaju powierzchni. Wszystko fajnie, ale na nic takie technologie i funkcje, jeśli komfort korzystania z takiego urządzenia będzie znikomy. Jak jest tutaj? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pewnymi kwestiami. Oczywiście, jeszcze z niego nie korzystałem ale wydaje mi się, że wszystko się potwierdzi. Przede wszystkim waga – 3,98 kg, a więc naprawdę niewiele. Do tego mamy system samojezdny, który korzysta z obrotu szczotki do wspomagania ruchu do przodu. Warto wspomnieć również o wyświetlaczu, który pokazuje nam informacje dotyczące trybu pracy, poziomu naładowania baterii oraz stopnia zabrudzenia. Mało tego, MOVA K30 i K30 Mix posiadają opcję generowania komunikatów głosowych. Czas pracy? Podobno może wynosić nawet 30 minut ciągłej pracy w trybie mopowania.

Ile kosztuje odkurzacz wet&dry MOVA K30 i K30 Mix?

Oczywiście, wszystko zależy od tego, który wbierzemy. Sugerowana cena MOVA K30 wynosi 1519 zł, natomiast K30 Mix 1749 zł. Co znajdziemy w zestawie? szczotkę główną, szczotkę boczną, dwie nakładki mopujące, środek czyszczący oraz narzędzie do czyszczenia. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Jeśli zdecydujecie się na zakup jednego z urządzeń, MOVA wprowadziła promocję. W dniach 1 – 12 luty bieżącego roku cena obu modeli zostaje obniżona o 11%.

Gdzie kupić MOVA K30 i K30 Mix? Urządzenia będą dostępne w sieciach takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, MaxElektro, Al.to oraz za pośrednictwem platformy Allegro. Przy okazji sprawdź co sądzę o tanim robocie sprzątającym MOVA S10.