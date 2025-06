Odkurzacze Jimmy i Narwal w gorących cenach tylko w czerwcu!

Rusza letnia wyprzedaż modeli odkurzacze Jimmy i Narwal, które zyskały spore uznanie – zarówno wśród miłośników technologii, jak i tych, którzy po prostu cenią sobie wygodę. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, żeby sprzątanie było szybsze, łatwiejsze i po prostu przyjemniejsze – trafiliście idealnie. Bo choć nie wszyscy kochają porządki, to chyba wszyscy lubimy, gdy wokół nas jest czysto, świeżo i spokojnie. Właśnie dlatego warto zerknąć na to, co dzieje się w czerwcu.

Narwal Freo Z10.

Poznajcie bohaterów tej akcji, czyli… trochę o markach Jimmy i Narwal

Zanim rzucimy okiem na same promocje, warto wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Jimmy – marka, która od lat rozwija segment odkurzaczy bezprzewodowych i sprzętu AGD, stawiając na funkcjonalność i lekkość. To propozycja dla tych, którzy cenią prostotę i niezawodność. Bezprzewodowe modele pionowe, kompaktowe odkurzacze ręczne, technologie UV do czyszczenia tapicerki czy materacy – to sprzęty stworzone z myślą o codziennym rytmie życia.

Z kolei Narwal to marka o nieco bardziej futurystycznym profilu. Specjalizuje się w robotach sprzątających, które potrafią odkurzać, mopować, samodzielnie się czyścić i robić to wszystko… praktycznie bez naszej ingerencji. Działają po cichu, skutecznie, a przy tym nie wymagają ciągłego nadzoru. Dla zapracowanych, zapominalskich albo po prostu – dla tych, którzy wolą spędzić czas inaczej niż z miotłą w dłoni. Narwal działa już w ponad 30 krajach i z powodzeniem zadomowił się również na polskim rynku.

Odkurzacze Jimmy i Narwal w ofercie promocyjnej.

Rabaty, które naprawdę robią różnicę

Od 9 do 30 czerwca trwa letnia promocja, w ramach której wybrane modele odkurzaczy Jimmy i Narwal można kupić nawet kilkaset złotych taniej. Nie chodzi tu o symboliczne 5 czy 10 proc. mniej – obniżki są konkretne, zauważalne i mogą ułatwić decyzję o zmianie starego sprzętu na coś nowocześniejszego.

Co w promocji Jimmy i Narwal? Przegląd modeli – krótko, rzeczowo, na temat

Jimmy PW11 Pro Max (Bezprzewodowy, mocny odkurzacz z LED-owym podświetleniem – radzi sobie z dywanami, twardymi podłogami, a nawet zakurzonym garażem.) Przecena z 2499 zł na 1999 zł.

Jimmy JV83 Pro (Lekki, poręczny, idealny na co dzień – do małych i średnich mieszkań.) Przecena z 999 zł na 799 zł.

Jimmy JV53 Lite (Podstawowy model, ale solidny – szczególnie do niewielkich przestrzeni.) Przecena z 799 zł na 699 zł.

Jimmy BX7 Pro Max (Ręczny odkurzacz z dezynfekcją UV – przyda się, gdy zależy nam na higienie w aucie, na materacach czy kanapach.) Przecena z 799 zł na 699 zł.

Narwal Freo Z Ultra Gray (Robot, który sam odkurza, mopuje i się czyści – brzmi jak plan.) Przecena z 3999 zł na 3199 zł.

Narwal Freo X Ultra (Cichy, dokładny i zawsze gotowy do działania – bez zbędnych instrukcji.) Przecena z 2499 zł na 1999 zł.

Narwal Z10 Ultra (Flagowy model – poza mopowaniem i odkurzaniem, sam się opróżnia i myje.) Przecena z 5999 zł na 4399 zł.

Narwal Z10 (Nieco mniejsza wersja „ultry”, ale nadal z dużymi możliwościami.) Przecena z 4299 zł na 3199 zł.

Gdzie można kupić odkurzacze Jimmy i Narwal w promocji?

W największych sieciach sprzedaży: Media Expert, RTV EURO AGD, Neonet, X-kom, Komputronik i Techwish. Promocje obowiązują do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Warto więc działać szybko – jak to zwykle bywa, najlepiej nie zostawiać decyzji na ostatnią chwilę.

Wakacje od sprzątania? Czemu nie.

Lato to dobry moment, żeby przewietrzyć dom – dosłownie i w przenośni. Może więc zamiast męczyć się z wysłużonym odkurzaczem, warto dać szansę nowszym rozwiązaniom? To nie tylko kwestia wygody, ale też czasu, który można spędzić inaczej – na balkonie, w ogrodzie, z książką albo z bliskimi. W końcu czystość to nie cel sam w sobie – to przestrzeń do życia. A jeśli technologia może w tym pomóc, to czemu nie skorzystać?

