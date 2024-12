MOVA znów to robi. Świąteczna obniżka cen. S10 tańszy o 31%

Interesuje Cię robot odkurzający w dobrej cenie? Zachęcam do sprawdzenia oferty marki MOVA. Możemy kupić bestseller, a więc model S10 w obniżonej o 31% cenie. Mało tego, flagowiec, a więc P10 Pro Ultra z siłą ssania na poziomie 13 tysięcy Pa również może pochwalić się bardzo dobrą ofertą. Czasu nie jest dużo, bowiem promocja potrwa do 26 grudnia bieżącego roku.

Mova S10 Plus.

Dopiero co pisałem o ofercie promocyjnej na odkurzacze pionowe MOVA, a teraz marka chwali się kolejną akcją, tym razem dotyczącą robotów sprzątających. Zaczynamy od bardzo popularnego modelu, jakim jest MOVA S10. Katalogowa cena wynosi 1299 zł, natomiast producent zdecydował się na rabat wynoszący aż 31%. Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić model S10 najtaniej, sprawdź porównywarkę Ceneo. Dla ułatwienia, wystarczy, że klikniesz w link. Osoby, które wolą wydajniejszy sprzęt, mogą zwrócić uwagę na MOVA S10 Plus. W tym przypadku cena katalogowa wynosiła 1749 zł, natomiast zdecydowano, by została obniżona o 20%. Tak jak w przypadku S10, tutaj sprawdzicie najlepszą cenę S10 Plus.

MOVA P10 – nowa seria robotów.

Świąteczna obniżka cen! Roboty sprzątające MOVA w bardzo atrakcyjnych cenach!

Czas przejść do modeli dla wymagających. Pierwszy z nich, a więc MOVA P10 Pro Ultra to najwyższa półka jeśli chodzi o roboty odkurzające tej marki. Model ten cechuje przede wszystkim technologia Vormax, bardzo duża siła ssania na poziomie 13000 Pa. Do tego dochodzi bardzo sprawnie działający system inteligentnej regulacji mocy z 5-stopniową kontrolą. Dzięki niej sprzęt potrafi dostosować parametry pracy do rodzaju powierzchni. Standardowo, P10 Pro Ultra według sugerowanej ceny katalogowej powinien kosztować 3479 zł, jednak producent zdecydował się na obniżkę tej kwoty o 17%. Jeśli się zdecydowałeś, P10 Pro Ultra możesz kupić u producenta za pośrednictwem Allegro.

Dobrze wygląda również cena innego modelu – MOVA P10 Ultra, która katalogowo wynosi 3049 zł. Ten sprzęt cechuje siła ssania na poziomie 8300 Pa, a robot wyposażony jest w szereg rozwiązań, które mają na celu idealne wysprzątanie naszego domu. W tym przypadku cena została obniżona o 18%. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie kliknąć tutaj, by przejść do sklepu marki na Allegro.

MOVA E30 Ultra. Robot odkurzający z funkcją mopowania podłóg.

Tanie roboty sprzątające. Marka MOVA obniża ceny!

W ofercie marki możemy znaleźć jeszcze dwa modele, które są objęte promocją. Mam na myśli E20 oraz E20 Plus. Warto zwrócić na nie uwagę szczególnie teraz, gdy ich cena jest wręcz rewelacyjna. Zacznijmy od tego pierwszego, który został wyposażony w technologię Smart Pathfinder, a także laser LDS. Dzięki temu możemy cieszyć się precyzyjną mapą naszego domu. Kolejnym atutem jest siła ssania, która wynosi rozsądne 5000 Pa. I najważniejsze – cena. Ta katalogowa wynosi 869 zł, jednak producent obniżył ją o 20%! Jeśli masz chęć zakupić taki model, warto odwiedzić odpowiednią podstronę sklepu marki na Allegro.

Pozostaje wspomniany już model MOVA E20 Plus, którego sugerowana cena wynosi 1299 zł. Oczywiście, tak jak w przypadku innych robotów, producent obniżył tą kwotę. Tym razem mówimy o rabacie na poziomie 15%. Warto zauważyć, że wybierając E20 Plus otrzymujemy w zestawie stację dokującą z funkcją automatycznego opróżniania. Może ona pomieścić do czterech litrów kurzu. Według założeń producenta, możemy w takim przypadku zapomnieć o wymianie pojemnika na kurz nawet przez 90 dni. Zainteresowani tym robotem mogą przejść na stronę sklepu marki Allegro.

Robot MOVA S10 Plus wykonano z wysokiej jakości materiałów i z dbałością o szczegóły. Mamy do czynienia z bardzo solidnym urządzeniem.

Gdzie kupić tanie roboty odkurzające marki MOVA?

Wszystkie te roboty są dostępne za pośrednictwem platformy Allegro, ale również możemy odwiedzić takie sklepy jak RTV EURO AGD, Al.to, MaxElektro czy MediaExpert. Dlaczego warto kupić roboty odkurzające tej marki? Testowaliśmy wiele modeli i jedno jest pewne – to solidny i sprawdzony sprzęt, który jest „naszpikowany” wieloma technologiami i funkcjami. Przykłady? Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej, sztuczna inteligencja, która rozpoznaje aż siedemdziesiąt różnych typów obiektów i wiele, wiele innych, które sprawiają, że nasze mieszkanie będzie skutecznie odkurzone. Warto? Oczywiście, że warto. Bez dwóch zdań!