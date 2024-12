Odkurzacze pionowe MOVA tańsze nawet o 26%. Spiesz się!

Szczerze, jestem w szoku patrząc na to, jak prężnie na naszym rynku „rozpycha się” ta marka należąca do Dreame. Dziś dowiedziałem się, że odkurzacze pionowe MOVA będą tańsze nawet o 26%. Idealna opcja – akurat na święta, prawda? Nie dość, że kupisz solidny sprzęt (wielokrotnie przez nas sprawdzony) to jeszcze uzyskasz bardzo dobrą cenę. Nic tylko brać – dla siebie, rodziny i znajomych.

Odkurzacze pionowe MOVA w promocji.

Oferta promocyjna startuje już jutro, 6 grudnia i potrwa do 26 grudnia bieżącego roku. Jeśli będziecie zainteresowani, możecie kupić jeden z odkurzaczy w bardzo dobrych cenach. Gdzie znajdziemy promocję? Tak naprawdę w wielu sieciach handlowych w naszym kraju. Mam na myśli Media Expert, RTV Euro AGD, MaxElektro czy Allegro oraz Al.to. Przyjrzyjmy się bliżej modelom, które są dostępne w ramach grudniowej promocji.

Odkurzacze pionowe MOVA z dużym rabatem!

MOVA należąca do Dreame uruchamia promocję na wiele ciekawych odkurzaczy pionowych.

MOVA S5 Sense

Startujemy od MOVA S5 Sense, czyli flagowego modelu, który został wyposażony w innowacyjną technologię Celest LED. Oprócz tego mamy wysoką moc ssania na poziomie 190 AW, która jest generowana przez silnik pracujący z prędkością do 150 tysięcy obrotów na minutę. Model ten posiada także system detekcji zabrudzeń, który samodzielnie dostosowuje siłę ssania do tego, jakie zanieczyszczenia wykryje.

MOVA S5 Sense: cena katalogowa wynosi 1299 zł, jednak w ramach promocji będzie obniżona o 15 %.

MOVA S4 Detect

Kolejny model, który warto brać pod uwagę, jeśli macie zamiar kupić odkurzacz pionowy to równie mocny S4 Detect. W tym przypadku moc ssania wynosi 150 AW. Swoją drogą, niebawem pojawi się jego test na łamach MenWorld.pl. Model ten cechuje się technologią Optilnsight i wykorzystuje niebieskie światło LED by pokazać nam kurz tam, gdzie ludzkie oko może zawodzić.

MOVA S4 Detect: Producent wycenił ten model na kwotę 999 zł, jednak warto zauważyć, że zostanie obniżona o 15 %.

MOVA seria J w obniżonych cenach

Jeśli chodzi o odkurzacze pionowe MOVA, w ofercie promocyjnej znajdziemy trzy modele, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Mam na myśli między innymi model J30, który został wyposażony w silnik o mocy 450 W. Siła ssania to aż 144 AW. Obecnie sugerowana cena katalogowa wynosi 749 zł, natomiast zostanie ona obniżona o 20 %. Producent zdecydował się również na rabat w przypadku modelu J20, który jest nieco słabszy, bowiem moc ssania wynosi 76 AW, natomiast zdecydowanie, ten odkurzacz kusi ceną, która wynosi katalogowo 569 zł i już jutro zostanie obniżona o 26 %. Na dobrą cenę możemy liczyć w przypadku odkurzacza pionowego MOVA J10, który kosztuje 439 zł. Producent obniża jego cenę o 23 %.

Czy warto kupić odkurzacze pionowe MOVA?

Przerobiliśmy już trochę tego sprzętu marki MOVA na łamach MenWorld.pl. Nawet wczoraj publikowaliśmy materiał na temat modelu MOVA M10, który jest odkurzaczem pionowym wet & dry. Ogólnie, muszę przyznać, że niezależnie od rodzaju urządzenia, które trafia do naszej redakcji, zawsze MOVA cechuje przede wszystkim wysoka jakość wykonania oraz rozsądna wycena. Tu tak naprawdę ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Dlatego z przyjemnością nie tylko testujemy, ale również polecamy urządzenia tej marki.

Zresztą, one bronią się same. Zaawansowana filtracja, długi czas pracy, lekka konstrukcja oraz szereg dodatkowych technologii sprawiają, że sprzątanie z ich pomocą staje się łatwe. Argumenty? Proszę bardzo. Flagowe modele, takie jak S5 Sense oraz S4 Detect pracują nawet 90 minut na pojedynczym ładowaniu. Pozostałe modele, takie jak J30 czy J20 potrafią działać przez blisko godzinę. Jeśli natomiast chodzi o to, że faktycznie sprzęt ten jest lekki, wystarczy spojrzeć na wagę J20, która wynosi 1,44 kg. Mało tego, nawet flagowy model, jakim jest MOVA S5 Sense naszpikowany technologiami waży zaledwie 1,76 kg.

Nie sposób nie wspomnieć również o bogatym zestawie akcesoriów, które trafiają do nas z odkurzaczem. Oczywiście, wszystko zależy od modelu, aczkolwiek możemy znaleźć w pudełku szczotki wielopowierzchniowe, szczotki do tapicerki czy adaptery do sprzątania pod meblami. Jedno jest pewne – MOVA oferuje sprzęt godny uwagi.